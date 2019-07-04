親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

法律規定空服員罷工期間 人力銀行禁止幫長榮招募新人

東華大學舉辦「培龍科學夏令營」 培養學童科學興趣

2019-07-04 17:43聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

國立東華大學科學教育中心於今日至6日，在花蓮縣秀林鄉西寶國小舉辦「2019培龍科學夏令營」。結合東華科學教育領域志工團隊與專業人士，帶領國小學童們「動手做科學、探索東台灣」，透過好玩的科學課程，引導學童們從遊戲中學習科學概念，深入瞭解花蓮的自然風貌，感受大自然的力量。

東華大學表示，「森林小學」西寶國小原是花蓮縣秀林鄉富世國小分校，學生來源為開拓中橫的老榮民與當地的太魯閣族孩子及其後代，所在地理位置特殊並擁有多元文化背景，適合推展教育實驗及開放教育的教學變革。經過花蓮縣政府教育局、專家學者及教育工作者評估及研商後，將西寶分校獨立為「西寶國小」，作為花蓮縣教育改革的起點。

科學營由科技部指導，東華大學教育系教授古智雄領軍，邀請花蓮縣北區西寶國小、三棧國小，中區東華附小、明義國小及南區大興國小、瑞穗國小等6所國小約45名學童參加。

東華大學指出，活動邀請西寶國小組長管介銘、王進榮老師及林憲平老師擔任營隊講師，其中管介銘長期在科教領域累積研究及教學經驗，對提升學童學習興趣及理解力有豐富實務經驗。而身為太魯閣族的王進榮老師及林憲平老師，對太魯閣族傳統文化研究造詣，讓學童們體驗最道地的在地化課程。

本屆志工團隊總籌學生黃政昱，為東華科學教育碩士班研究生，不論是現場教學還是營隊帶隊都有充分的經驗。志工團隊除協助課程進行及輔助學員外，也擔任講師，設計多項有趣的科學實驗，帶領學童體會科學奧秘。

科學教育的意義在於培養學生的好奇心，透過探究的過程，培養邏輯思考能力。科學教育中心配合國家教育政策，整合東部科學教育資源，用簡單的實驗教導學童科學原理，藉由體驗好玩的科學實驗，啟發學童對於科學學習的態度及興趣。

東華大學科學教育中心在花蓮西寶國小舉辦「2019培龍科學夏令營」圖／東華大學提供
東華大學科學教育中心在花蓮西寶國小舉辦「2019培龍科學夏令營」圖／東華大學提供
分享

太魯閣族東華大學大學教育

相關新聞

《大俠梅花鹿》《王哥柳哥007》台語電影重現藝穗節

2019-07-04 17:28

吳念真心繫後山這家醫院 感動西門子業務員發起募款

2019-07-04 15:57

基隆要塞司令官邸上梁安棟札 祭魯班、荷葉先祖

2019-07-04 15:20

拒絕虐童 花蓮慈濟成立「兒少保護醫療整合中心」

2019-07-04 13:06

基隆和平島周末音樂祭 按讚可免費入園

2019-07-03 23:28

花蓮青年住宅備取戶 12日前下訂

2019-07-03 22:37

遊太平山 7月15日起天天有專車

2019-07-03 22:34

「蜜香紅茶」發源地 花蓮瑞穗今選出年度金牌茶

2019-07-03 19:29

台東獼猴撒野農民惱 吊死猴不人道卻最有用

2019-07-03 17:01

基隆武崙溪險溢堤居民質疑整治成效 市府：瞬間大雨

2019-07-03 16:22

基隆市政府官方LINE再進化 打關鍵字會回應

2019-07-03 15:36

影／最美麗的糖果 蕭仁孟的翻糖歌仔戲勇奪國際大獎

2019-07-03 15:25

花蓮青年住宅銷近5成 縣府再通知千名備取戶下訂

2019-07-03 14:17

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

宜蘭推水陸新玩法 還有「冰火四重天」

2019-07-03 13:29

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線第1站長這樣 G01站設計獲都審通過

2019-07-03 21:14

新北市「三環六線」 究竟是哪三環、哪六線？

2019-07-03 21:03

環狀線串起八條捷運線 新店到新莊省時20分

2019-07-03 20:44

作夢都會夢見韓國瑜！李佳芬探視屏東公益阿嬤林英美

2019-07-03 19:12

去年823重災區東石鄉掌潭村又淹水 村民：政府沒救了

2019-07-04 00:11

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44

全國最大BOT開發廠商不玩了 鄉親憂大鵬灣成為泡影

2019-07-04 00:11

金龍帶台灣飛上國際 吳哲宇奪創意氣球大賽冠軍

2019-07-04 03:50

桃園家長看過來！ 台北兒童新樂園專車暑假限定上路

2019-07-04 12:30

高雄5~9日推國旗觀光日吸遊客 韓國瑜會在景點快閃

2019-07-04 12:07

台中有巨蛋了 市府決自籌自建

2019-07-03 23:40

桃園風禾公園遇強降雨變「風禾湖」 市府又封園清理

2019-07-04 00:09

清水警方暑假加強機動照相取締 上半年7191件超速開罰

2019-07-04 12:02

洪慈庸昨宣布競選連任立委 今就與「可能的對手」同台

2019-07-04 10:34

「三環六線」第一、二環交匯站 要蓋空橋連通商場

2019-07-03 21:05

「蜜香紅茶」發源地 花蓮瑞穗今選出年度金牌茶

2019-07-03 19:29

村里長最接地氣 溪湖大竹里長何炳樺：是與彰縣府互動的平台

2019-07-03 21:33

遊太平山 7月15日起天天有專車

2019-07-03 22:34

桃園放寬9都市計畫區申設民宿 拚破百家

2019-07-04 00:09

桃園拚觀光 9個都計區開放申設民宿

2019-07-03 23:02

近1.1萬戶 高雄市住宅補貼22日受理申請

2019-07-04 12:41

台電再嗆中市府砍中火 近5年台中用電成長占全國4成

2019-07-04 06:35

原住民的過年來了！ 屏東縣收穫祭7月起熱鬧登場

2019-07-04 12:31

歷經10年培育 耐高溫本土「熱帶鬱金香」問世

2019-07-04 15:58

新社北屯人的盼望 九渠溝滯洪池又美又好用

2019-07-04 13:06

彰化縣兩一級主管調整 郭至善代理農業處長

2019-07-04 15:18

淡水溝圳滿溢釀淹水 無法解決里長無奈

2019-07-03 19:15

台鐵「SL仲夏寶島號」周末再現花東 日迷來台追火車

2019-07-03 23:33

航太研發基地 嘉縣長：最快明年動工

2019-07-03 23:05

中捷綠線試車 模擬營運班表

2019-07-03 23:42

部落遷村山下就業難 居民只能涉險返鄉種菜

2019-07-03 19:32

新北捷運三鶯線 力拚2023年完工

2019-07-04 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top