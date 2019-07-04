東華大學舉辦「培龍科學夏令營」 培養學童科學興趣

2019-07-04 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



國立東華大學科學教育中心於今日至6日，在花蓮縣秀林鄉西寶國小舉辦「2019培龍科學夏令營」。結合東華科學教育領域志工團隊與專業人士，帶領國小學童們「動手做科學、探索東台灣」，透過好玩的科學課程，引導學童們從遊戲中學習科學概念，深入瞭解花蓮的自然風貌，感受大自然的力量。

東華大學表示，「森林小學」西寶國小原是花蓮縣秀林鄉富世國小分校，學生來源為開拓中橫的老榮民與當地的太魯閣族孩子及其後代，所在地理位置特殊並擁有多元文化背景，適合推展教育實驗及開放教育的教學變革。經過花蓮縣政府教育局、專家學者及教育工作者評估及研商後，將西寶分校獨立為「西寶國小」，作為花蓮縣教育改革的起點。

科學營由科技部指導，東華大學教育系教授古智雄領軍，邀請花蓮縣北區西寶國小、三棧國小，中區東華附小、明義國小及南區大興國小、瑞穗國小等6所國小約45名學童參加。

東華大學指出，活動邀請西寶國小組長管介銘、王進榮老師及林憲平老師擔任營隊講師，其中管介銘長期在科教領域累積研究及教學經驗，對提升學童學習興趣及理解力有豐富實務經驗。而身為太魯閣族的王進榮老師及林憲平老師，對太魯閣族傳統文化研究造詣，讓學童們體驗最道地的在地化課程。

本屆志工團隊總籌學生黃政昱，為東華科學教育碩士班研究生，不論是現場教學還是營隊帶隊都有充分的經驗。志工團隊除協助課程進行及輔助學員外，也擔任講師，設計多項有趣的科學實驗，帶領學童體會科學奧秘。