親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

法律規定空服員罷工期間 人力銀行禁止幫長榮招募新人

《大俠梅花鹿》《王哥柳哥007》台語電影重現藝穗節

2019-07-04 17:28聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭2019羅東藝穗節即將開跑，今年共有表演、童趣、踩街、文創、行旅五大主軸，民眾到羅東小鎮參加活動、品嘗夜市美食之際，還有一處「藝境空間」可以聆聽老莊講古、欣賞精典台語電影及展覽，藝穗節活動期間安排多場活動，歡迎遊客前來文青小據點，感受藝文空間的悠閒氛圍。

羅東鎮是全國面積最小的鄉鎮市，商業繁榮，吃的玩的相當多。鎮公所在市區難得找到一處幽靜場所「藝境空間」，做為鬧中取靜的藝文小歇之處，即將於13日登場的羅東藝穗節系列活動，也有部分安排於此。

今天在藝境空間為藝穗節暖身登場是「無，邊際」展至8月1日，83年次的年輕展出者游子侑近年來返鄉工作外，也從事獨特的線條創作，從作品中反映她的心情，與人世間的不同面相。她說，最重要的畫作「貓」與「魚」，外觀呈現線條的貓，身體有些許的大小線條魚兒填充其中，魚兒並無察覺到貓的視線，因此毫無畏懼的在水中游動，面對未知的恐懼，「我像是那隻魚，用塗鴉插畫訴說著我的故事」。

鎮長吳秋齡前往展場參觀，鼓勵年輕人勇於嘗試，另外在暑假期間配合藝穗節活動，安排老莊講古、台語講電影系列活動。「老莊講古」訂7月19日、7月21日晚上8點在藝境空間，邀請佛光大學老師莊文生分享羅東文化歷史，匯集羅東巷弄間一段段耐人尋味、觸動人心的故事，透過不一樣的觀點，邀請民眾細細品味小鎮風華。

「台語講電影」7月14日晚上7點在藝境空間戶外廣場上映1961年《大俠梅花鹿》，以「天然景禽獸裝」，內容師法龜兔賽跑、狼來了、中山狼與小鹿斑比等耳熟能詳的童話故事，由真人穿上動物服演出，劇情活潑表現，此片歷時一甲子，仍讓人津津樂道； 7月20日晚上7點放映《王哥柳哥007》，跳Tone的節奏和歡樂演出，千萬不能錯過。

羅東鎮藝境空間今天為藝穗節活動暖身登場是「無，邊際」展，呈現很獨特的線條創作。記...
羅東鎮藝境空間今天為藝穗節活動暖身登場是「無，邊際」展，呈現很獨特的線條創作。記者戴永華/攝影
分享
羅東鎮藝境空間今天為藝穗節活動暖身登場是「無，邊際」展，呈現很獨特的線條創作。記...
羅東鎮藝境空間今天為藝穗節活動暖身登場是「無，邊際」展，呈現很獨特的線條創作。記者戴永華/攝影
分享
暑假期間，羅東鎮公所配合藝穗節活動，安排老莊講古、台語講電影等系列活動。
暑假期間，羅東鎮公所配合藝穗節活動，安排老莊講古、台語講電影等系列活動。
分享

羅東電影台語

相關新聞

夏戀嘉年華今登場 羅志祥、茄子蛋、ØZI打頭陣

2019-07-04 18:09

吳念真心繫後山這家醫院 感動西門子業務員發起募款

2019-07-04 15:57

基隆要塞司令官邸上梁安棟札 祭魯班、荷葉先祖

2019-07-04 15:20

拒絕虐童 花蓮慈濟成立「兒少保護醫療整合中心」

2019-07-04 13:06

基隆和平島周末音樂祭 按讚可免費入園

2019-07-03 23:28

花蓮青年住宅備取戶 12日前下訂

2019-07-03 22:37

遊太平山 7月15日起天天有專車

2019-07-03 22:34

「蜜香紅茶」發源地 花蓮瑞穗今選出年度金牌茶

2019-07-03 19:29

台東獼猴撒野農民惱 吊死猴不人道卻最有用

2019-07-03 17:01

基隆武崙溪險溢堤居民質疑整治成效 市府：瞬間大雨

2019-07-03 16:22

基隆市政府官方LINE再進化 打關鍵字會回應

2019-07-03 15:36

影／最美麗的糖果 蕭仁孟的翻糖歌仔戲勇奪國際大獎

2019-07-03 15:25

花蓮青年住宅銷近5成 縣府再通知千名備取戶下訂

2019-07-03 14:17

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

宜蘭推水陸新玩法 還有「冰火四重天」

2019-07-03 13:29

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線第1站長這樣 G01站設計獲都審通過

2019-07-03 21:14

新北市「三環六線」 究竟是哪三環、哪六線？

2019-07-03 21:03

環狀線串起八條捷運線 新店到新莊省時20分

2019-07-03 20:44

作夢都會夢見韓國瑜！李佳芬探視屏東公益阿嬤林英美

2019-07-03 19:12

去年823重災區東石鄉掌潭村又淹水 村民：政府沒救了

2019-07-04 00:11

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44

全國最大BOT開發廠商不玩了 鄉親憂大鵬灣成為泡影

2019-07-04 00:11

金龍帶台灣飛上國際 吳哲宇奪創意氣球大賽冠軍

2019-07-04 03:50

桃園家長看過來！ 台北兒童新樂園專車暑假限定上路

2019-07-04 12:30

高雄5~9日推國旗觀光日吸遊客 韓國瑜會在景點快閃

2019-07-04 12:07

台中有巨蛋了 市府決自籌自建

2019-07-03 23:40

桃園風禾公園遇強降雨變「風禾湖」 市府又封園清理

2019-07-04 00:09

清水警方暑假加強機動照相取締 上半年7191件超速開罰

2019-07-04 12:02

洪慈庸昨宣布競選連任立委 今就與「可能的對手」同台

2019-07-04 10:34

「三環六線」第一、二環交匯站 要蓋空橋連通商場

2019-07-03 21:05

「蜜香紅茶」發源地 花蓮瑞穗今選出年度金牌茶

2019-07-03 19:29

村里長最接地氣 溪湖大竹里長何炳樺：是與彰縣府互動的平台

2019-07-03 21:33

遊太平山 7月15日起天天有專車

2019-07-03 22:34

桃園放寬9都市計畫區申設民宿 拚破百家

2019-07-04 00:09

桃園拚觀光 9個都計區開放申設民宿

2019-07-03 23:02

近1.1萬戶 高雄市住宅補貼22日受理申請

2019-07-04 12:41

台電再嗆中市府砍中火 近5年台中用電成長占全國4成

2019-07-04 06:35

原住民的過年來了！ 屏東縣收穫祭7月起熱鬧登場

2019-07-04 12:31

歷經10年培育 耐高溫本土「熱帶鬱金香」問世

2019-07-04 15:58

新社北屯人的盼望 九渠溝滯洪池又美又好用

2019-07-04 13:06

彰化縣兩一級主管調整 郭至善代理農業處長

2019-07-04 15:18

淡水溝圳滿溢釀淹水 無法解決里長無奈

2019-07-03 19:15

台鐵「SL仲夏寶島號」周末再現花東 日迷來台追火車

2019-07-03 23:33

航太研發基地 嘉縣長：最快明年動工

2019-07-03 23:05

中捷綠線試車 模擬營運班表

2019-07-03 23:42

部落遷村山下就業難 居民只能涉險返鄉種菜

2019-07-03 19:32

新北捷運三鶯線 力拚2023年完工

2019-07-04 14:39

花蓮布建80處智慧量測據點 量測還可積點換用品

2019-07-04 12:00

刑警退休返鄉種紅龍果 壓力不比辦案小

2019-07-04 14:56

台中旱溪整治 蘇貞昌：一段段銜接不要停

2019-07-04 18:00

竹山蟻災肆虐 鎮公所製作2.2萬瓶餌劑下周開戰

2019-07-04 14:17

漫長暑假顧肚子 竹市「呷熊飽」餐食券三餐沒煩惱

2019-07-04 12:51

基隆要塞司令官邸上梁安棟札 祭魯班、荷葉先祖

2019-07-04 15:20

大雨夜襲 新北秀山路坍 基隆武崙溪驚漲

2019-07-03 23:11

苗栗慢食節5場次6日起登場 限額百人超值優惠299

2019-07-04 07:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top