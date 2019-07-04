《大俠梅花鹿》《王哥柳哥007》台語電影重現藝穗節

2019-07-04 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭2019羅東藝穗節即將開跑，今年共有表演、童趣、踩街、文創、行旅五大主軸，民眾到羅東小鎮參加活動、品嘗夜市美食之際，還有一處「藝境空間」可以聆聽老莊講古、欣賞精典台語電影及展覽，藝穗節活動期間安排多場活動，歡迎遊客前來文青小據點，感受藝文空間的悠閒氛圍。

羅東鎮是全國面積最小的鄉鎮市，商業繁榮，吃的玩的相當多。鎮公所在市區難得找到一處幽靜場所「藝境空間」，做為鬧中取靜的藝文小歇之處，即將於13日登場的羅東藝穗節系列活動，也有部分安排於此。

今天在藝境空間為藝穗節暖身登場是「無，邊際」展至8月1日，83年次的年輕展出者游子侑近年來返鄉工作外，也從事獨特的線條創作，從作品中反映她的心情，與人世間的不同面相。她說，最重要的畫作「貓」與「魚」，外觀呈現線條的貓，身體有些許的大小線條魚兒填充其中，魚兒並無察覺到貓的視線，因此毫無畏懼的在水中游動，面對未知的恐懼，「我像是那隻魚，用塗鴉插畫訴說著我的故事」。

鎮長吳秋齡前往展場參觀，鼓勵年輕人勇於嘗試，另外在暑假期間配合藝穗節活動，安排老莊講古、台語講電影系列活動。「老莊講古」訂7月19日、7月21日晚上8點在藝境空間，邀請佛光大學老師莊文生分享羅東文化歷史，匯集羅東巷弄間一段段耐人尋味、觸動人心的故事，透過不一樣的觀點，邀請民眾細細品味小鎮風華。