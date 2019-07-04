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吳念真心繫後山這家醫院 感動西門子業務員發起募款

2019-07-04 15:57聯合報 記者戴永華╱即時報導

國五雪山隧道一旦發生意外事故，傷者被送到最近的就是礁溪杏和醫院，該院扮演吃重的醫療角色，一名西門子業務員看到杏和醫院的醫療設備不足，默默發動募款，沒有大公司行號、沒有機關團體，一點一滴個人小額捐款積沙成塔，156人共捐助100多萬元購買最新的超音波設備，今天捐贈靈醫會，化解醫院的燃眉之急。

天主教靈醫會於2011年接手礁溪杏和醫院，它與聖母醫院同屬靈醫會醫療體系，醫療人員互相支援，知名作家吳念真是宜蘭人，他感念靈醫會外國醫師與神父修女長達五十餘年對後山的付出，曾經錄製一支影片幫忙籌建老人醫療大樓，真心真情「哪裡有需要羅東聖母醫院就往哪裡去!」感動許多人，也使得大樓得以動工。

受惠於國五交通之便，吸引許多的遊客到宜蘭旅遊，礁溪杏和醫院因臨近雪山隧道、礁溪溫泉飯店區及東北海岸風景區，在緊急醫療上就扮演「即時救護」角色，醫療設備顯得格外重要。

去年杏和醫院胡茂華院長與管理團隊正為更新超音波設備，欠缺經費而傷透腦筋，他們禱告祈求上天，巧因業務關係讓西門子公司陳姓業務員於去年底得知此需求，且感動吳念真的善行，他今年3月開始自發募款，號召身邊親朋好友一起共襄盛舉，雖無大公司行號、沒有機關團體，都是個人小額捐款積沙成塔，短短3個月集結156人募得100萬2600元添購最新的超音波設備，以供杏和醫院使用。

今天在聖母醫院舉行捐贈儀式，杏和醫院院長胡茂華表示，全新超音波可使用於心臟以及腹部等相關檢查，新儀器對醫療團隊如虎添翼，未來可提供病患更精密檢查，感謝156位善心人士，每人一份小小愛心共同成就杏和醫院大大的力量，醫護團隊將帶著這份溫暖的力量，繼續照顧更多病人。

作家吳念真心繫後山的靈醫會聖母醫院，感動西門子的業務員發起募款，今天捐贈最新超音...
作家吳念真心繫後山的靈醫會聖母醫院，感動西門子的業務員發起募款，今天捐贈最新超音波儀器給靈醫會。圖/聖母醫院提供
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捐款募款吳念真

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