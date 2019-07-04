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基隆要塞司令官邸上梁安棟札 祭魯班、荷葉先祖

2019-07-04 15:20聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆文化局今天下午在市定古蹟基隆要塞司令部官邸，舉行修復再利用工程上梁典禮，文化局長陳靜萍表示，要塞司令部校官眷舍及官邸，是大基隆歷史場景再現整合計畫連結古今，再現沙灣地區歷史場景之起點，修復工程目前進度都有微幅超前。儀式過程中的安「凍札」板子上特別寫上魯班、荷葉先師，也讓現場民眾好奇。

今天的上梁儀式是祈求未來房屋永固、平安順利，也邀地方一起來見證古蹟修復的重要過程，十多名議員、里長及地方人士受邀觀禮，一切都遵古禮方式進行。

來賓們一一在「棟札」上簽完名後，隨即進行隆重的上梁儀式，祭梁後由大木匠師將棟札固定在梁上，並在熱鬧的鳴炮聲中將梁定位，除象徵整體主結構完成之外，也隱含對工程安全的重視與謹慎。

基隆司令官邸最早為流水交通社（流水巴士）社長流水伊助的自宅，興建於昭和6年(1931)，建築規模有別於一般日式官舍的緊湊格局，為現存少數規模較大的私人住宅。位於官邸對面的基隆市公車管理處之前身為流水巴士之辦公室，流水社長住宅與流水交通社辦公室。為基隆大沙灣與八尺門之間交通演變，由馬拉車轉變為自動車之最好見證。

要塞司令官邸修復再利用工程為「大基隆歷史場景再現整合計畫」的重要子計畫，在去年年11月7日開工至今，工程已進行8個月，從搭建起來的結構彷彿已能看見最初日式風格的樣貌。相關訊息可查詢基隆市文化局、大基隆歷史場景再現整合計畫臉書粉絲專頁。

儀式過程中的安「凍札」板子上特別寫上關聖帝君，還有魯班、荷葉先師，也讓現場民眾好奇。據土木工程人員說，荷葉先師是魯班的弟子，與魯班同為華人土木業界的守護神，因此土木工程上梁都會祭拜這兩位土木界先祖。

基隆市文化局今天下午在市定古蹟基隆要塞司令部官邸，舉行修復再利用工程上梁典禮。記...
基隆市文化局今天下午在市定古蹟基隆要塞司令部官邸，舉行修復再利用工程上梁典禮。記者游明煌／攝影
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基隆市文化局今天下午在市定古蹟基隆要塞司令部官邸，舉行修復再利用工程上梁典禮。記者游明煌／攝影
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基隆修復文化局

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