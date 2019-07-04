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足感心！幸福轉運站網路社團媒合廟宇 捐單親童玩門票

2019-07-04 13:38聯合報 記者戴永華╱即時報導

暑假期間就在家長幫孩子們安排有趣熱鬧的活動之際，弱勢家庭的孩童卻無法享受。「幸福轉運站」是由多名熱心人士組成的網路社團，為了讓弱勢小孩也能歡度假期，與宜蘭市公所共同媒合宜蘭縣大溪關德宮，今天捐助宜蘭國際童玩藝術節門票給這些家庭，讓他們也能入園共享親子同樂。

幸福轉運站團長吳俊賢表示，他們關心弱勢族群，除了提供立即性的協助外，也鼓勵受幫助者未來去幫助更多的人，讓「幸福」的傳承可以生生不息，從他們過往的服務經驗顯示，弱勢家庭時常因經濟壓力龐大、或是工作忙碌等原因而無暇顧及親子關係，所以此次「幸福轉運站」媒合「宜蘭縣頭城鎮大溪關德宮」提供單親家庭免費的童玩節門票。

他說，宜蘭童玩節由1996年開辦以來經過20個年頭，活動設計強調親子互動以及文化交流，包含多樣化的表演以及育樂設施，為親子同遊的優良選擇，故藉由此次親子公益活動的辦理，可減少弱勢家家庭經濟壓力並促進親子互動。

捐贈儀式今天在市公所舉行，單親家庭非常感謝有這項資源。市長江聰淵表示，公所向來致力於辦理各項福利業務服務轄內民眾，然因公家資源有限，其他的不足之處則需要各方善心人士的協助。

此次市公所見證「幸福轉運站」媒合宜蘭縣頭城鎮大溪關德宮的資源辦理親子公益活動，未來期拋磚引玉，能有更多的民間力量共同投入，藉由官方與民間相互協助，帶給宜蘭市民滿滿幸福。

網路社團「幸福轉運站」媒合「宜蘭縣大溪關德宮」，提供單親家庭免費的童玩節門票，讓...
網路社團「幸福轉運站」媒合「宜蘭縣大溪關德宮」，提供單親家庭免費的童玩節門票，讓他們也能共享親子歡樂暑假。 圖/市公所提供
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網路社團「幸福轉運站」媒合「宜蘭縣大溪關德宮」，提供單親家庭免費的童玩節門票，讓...
網路社團「幸福轉運站」媒合「宜蘭縣大溪關德宮」，提供單親家庭免費的童玩節門票，讓他們也能共享親子歡樂暑假。 圖/市公所提供
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親子弱勢家庭

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