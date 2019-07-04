親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

空拍機拍海邊美照 他一看畫面…大叫妻小快逃命

致力噶瑪蘭文化傳承 發展協會獲花蓮文化薪傳獎

2019-07-04 14:17中央社 花蓮縣4日電

經過激烈競爭的評選，花蓮縣文化薪傳獎今年由花蓮縣噶瑪蘭族發展協會與沈廷憲獲得；花蓮縣文化局指噶瑪蘭族發展協會是獲得此項獎的第一個團體，具指標性意義。

花蓮縣文化薪傳獎對於地方文化藝術界具有崇高地位及指標性意義，頒獎典禮將於5日舉行，縣府期盼透過頒獎儀式，使獲獎者的事蹟廣為傳揚，並見證花蓮的藝術文化薪火永續、代代相傳。

花蓮縣文化局表示，花蓮文化薪傳獎舉辦至今21屆，過去皆表揚個人在文化藝術上的貢獻，今年得主「花蓮縣噶瑪蘭族發展協會」是文化薪傳獎頒給的第一個團體，具有指標性意義。

噶瑪蘭族原分布於蘭陽平原。民國91年恢復族名之後，成立「花蓮縣噶瑪蘭族發展協會」，致力振興族群文化，並在豐濱鄉新社部落成立「新社香蕉絲工坊」，發展台灣獨一無二的噶瑪蘭香蕉絲編織文化，已於104年登錄為花蓮縣文化資產傳統藝術類。

除了傳統用途，工坊將香蕉絲結合天然染，衍生出各類香蕉絲產品，如香蕉絲布、側背包、小零錢包、名片夾等，寓傳統於創新的藝術性備受肯定。

花蓮縣文化局指出，噶瑪蘭族發展協會10幾年來堅持初衷，集合族人的力量保存及發揚傳統編織工藝─香蕉絲工藝文化，辦理許多次工作坊，也拍了許多紀錄片，使得這寶貴的文化遺產得以繼續被保存且發揚光大。

另一位花蓮文化薪傳獎得主沈廷憲，美術教育出身，對藝術創作的熱忱不僅表現在作品上，更透過教學來傳遞。他在79年至104年之間，在海星中學、港口國小、自強國中教學，以熱情、積極與認真的態度教化學生，曾獲得教育電台舉辦全國師韻獎第三名。

他退休後繼續以個人工作室方式從事美術繪畫教育，他的學生103年、104年、107年相繼拿到全國家具新秀獎首獎、裕隆木雕獎首獎以及台北獎首獎，是薪傳的重要意義。

沈廷憲的創作融合中西美學的經驗，他試圖將生活歷練融入作品中，整合他對藝術的另類看法，主要在透視對人世間生命的感受，所以他每段時期的作品，都有些不同創作的觀點，近幾年的創作以太魯閣為主，融合中西繪畫觀念，開創新的畫風。

噶瑪蘭香蕉文化局

相關新聞

基隆和平島周末音樂祭 按讚可免費入園

2019-07-03 23:28

花蓮青年住宅備取戶 12日前下訂

2019-07-03 22:37

遊太平山 7月15日起天天有專車

2019-07-03 22:34

「蜜香紅茶」發源地 花蓮瑞穗今選出年度金牌茶

2019-07-03 19:29

台東獼猴撒野農民惱 吊死猴不人道卻最有用

2019-07-03 17:01

基隆武崙溪險溢堤居民質疑整治成效 市府：瞬間大雨

2019-07-03 16:22

基隆市政府官方LINE再進化 打關鍵字會回應

2019-07-03 15:36

影／最美麗的糖果 蕭仁孟的翻糖歌仔戲勇奪國際大獎

2019-07-03 15:25

花蓮青年住宅銷近5成 縣府再通知千名備取戶下訂

2019-07-03 14:17

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

宜蘭推水陸新玩法 還有「冰火四重天」

2019-07-03 13:29

不用自己開山路 上太平山上避暑 7月15日專車首發

2019-07-03 12:18

台東捕獲500公斤白皮旗 民眾：大「旗」蹟

2019-07-03 11:56

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線第1站長這樣 G01站設計獲都審通過

2019-07-03 21:14

新北市「三環六線」 究竟是哪三環、哪六線？

2019-07-03 21:03

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44

作夢都會夢見韓國瑜！李佳芬探視屏東公益阿嬤林英美

2019-07-03 19:12

環狀線串起八條捷運線 新店到新莊省時20分

2019-07-03 20:44

今年軟秈搶種造成崩盤 彰化縣4大糧商進場收購護盤

2019-07-03 18:43

去年823重災區東石鄉掌潭村又淹水 村民：政府沒救了

2019-07-04 00:11

影／龍潭自由街暴雨水淹及膝 住戶一樓家當泡水

2019-07-03 15:06

全國最大BOT開發廠商不玩了 鄉親憂大鵬灣成為泡影

2019-07-04 00:11

嘉義豪大雨平地出現「一線天」奇景 攝影師拍錄驚呼

2019-07-03 17:01

金龍帶台灣飛上國際 吳哲宇奪創意氣球大賽冠軍

2019-07-04 03:50

停車好難！屏縣府提解方 停車熱點收費計次改計時

2019-07-03 16:28

台中有巨蛋了 市府決自籌自建

2019-07-03 23:40

桃園風禾公園遇強降雨變「風禾湖」 市府又封園清理

2019-07-04 00:09

桃園G10貨櫃市集華麗變身 草地音樂派對7月7日登場

2019-07-03 17:04

大鵬灣BOT廠商宣布結束營業 鵬管處：進入仲裁盼挽回

2019-07-03 14:29

洪慈庸昨宣布競選連任立委 今就與「可能的對手」同台

2019-07-04 10:34

「蜜香紅茶」發源地 花蓮瑞穗今選出年度金牌茶

2019-07-03 19:29

影╱公民割草申請駁二遭拒 高市府：規矩「前朝」明訂

2019-07-03 17:20

村里長最接地氣 溪湖大竹里長何炳樺：是與彰縣府互動的平台

2019-07-03 21:33

「三環六線」第一、二環交匯站 要蓋空橋連通商場

2019-07-03 21:05

基隆武崙溪險溢堤居民質疑整治成效 市府：瞬間大雨

2019-07-03 16:22

吳鳳紀念園區BOT解約荒廢 嘉縣議員憂變治安死角

2019-07-03 14:44

台東獼猴撒野農民惱 吊死猴不人道卻最有用

2019-07-03 17:01

台電再嗆中市府砍中火 近5年台中用電成長占全國4成

2019-07-04 06:35

桃園拉拉山水蜜桃大減產 農民憂不夠賣

2019-07-03 15:46

桃園拚觀光 9個都計區開放申設民宿

2019-07-03 23:02

遊太平山 7月15日起天天有專車

2019-07-03 22:34

高雄5~9日推國旗觀光日吸遊客 韓國瑜會在景點快閃

2019-07-04 12:07

用路人注意！新北市三環六線7月夜間施工 道路動線調整

2019-07-03 18:19

淡水溝圳滿溢釀淹水 無法解決里長無奈

2019-07-03 19:15

台鐵「SL仲夏寶島號」周末再現花東 日迷來台追火車

2019-07-03 23:33

部落遷村山下就業難 居民只能涉險返鄉種菜

2019-07-03 19:32

近1.1萬戶 高雄市住宅補貼22日受理申請

2019-07-04 12:41

桃園放寬9都市計畫區申設民宿 拚破百家

2019-07-04 00:09

翠巒、瑞岩部落遷建埔里有譜 居民期待

2019-07-03 18:10

清水警方暑假加強機動照相取締 上半年7191件超速開罰

2019-07-04 12:02

航太研發基地 嘉縣長：最快明年動工

2019-07-03 23:05

桃園家長看過來！ 台北兒童新樂園專車暑假限定上路

2019-07-04 12:30

大雨夜襲 新北秀山路坍 基隆武崙溪驚漲

2019-07-03 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top