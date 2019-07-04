致力噶瑪蘭文化傳承 發展協會獲花蓮文化薪傳獎

2019-07-04 14:17 中央社 花蓮縣4日電



經過激烈競爭的評選，花蓮縣文化薪傳獎今年由花蓮縣噶瑪蘭族發展協會與沈廷憲獲得；花蓮縣文化局指噶瑪蘭族發展協會是獲得此項獎的第一個團體，具指標性意義。

花蓮縣文化薪傳獎對於地方文化藝術界具有崇高地位及指標性意義，頒獎典禮將於5日舉行，縣府期盼透過頒獎儀式，使獲獎者的事蹟廣為傳揚，並見證花蓮的藝術文化薪火永續、代代相傳。

花蓮縣文化局表示，花蓮文化薪傳獎舉辦至今21屆，過去皆表揚個人在文化藝術上的貢獻，今年得主「花蓮縣噶瑪蘭族發展協會」是文化薪傳獎頒給的第一個團體，具有指標性意義。

噶瑪蘭族原分布於蘭陽平原。民國91年恢復族名之後，成立「花蓮縣噶瑪蘭族發展協會」，致力振興族群文化，並在豐濱鄉新社部落成立「新社香蕉絲工坊」，發展台灣獨一無二的噶瑪蘭香蕉絲編織文化，已於104年登錄為花蓮縣文化資產傳統藝術類。

除了傳統用途，工坊將香蕉絲結合天然染，衍生出各類香蕉絲產品，如香蕉絲布、側背包、小零錢包、名片夾等，寓傳統於創新的藝術性備受肯定。

花蓮縣文化局指出，噶瑪蘭族發展協會10幾年來堅持初衷，集合族人的力量保存及發揚傳統編織工藝─香蕉絲工藝文化，辦理許多次工作坊，也拍了許多紀錄片，使得這寶貴的文化遺產得以繼續被保存且發揚光大。

另一位花蓮文化薪傳獎得主沈廷憲，美術教育出身，對藝術創作的熱忱不僅表現在作品上，更透過教學來傳遞。他在79年至104年之間，在海星中學、港口國小、自強國中教學，以熱情、積極與認真的態度教化學生，曾獲得教育電台舉辦全國師韻獎第三名。

他退休後繼續以個人工作室方式從事美術繪畫教育，他的學生103年、104年、107年相繼拿到全國家具新秀獎首獎、裕隆木雕獎首獎以及台北獎首獎，是薪傳的重要意義。

沈廷憲的創作融合中西美學的經驗，他試圖將生活歷練融入作品中，整合他對藝術的另類看法，主要在透視對人世間生命的感受，所以他每段時期的作品，都有些不同創作的觀點，近幾年的創作以太魯閣為主，融合中西繪畫觀念，開創新的畫風。