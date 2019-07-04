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拒絕虐童 花蓮慈濟成立「兒少保護醫療整合中心」

2019-07-04 13:06聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

台灣近年發生多起虐童案，讓政府開始重視兒少保護醫療。為強化及整合兒少保護醫療端、社政端、檢警等服務連結，衛福部保護司在全台成立7個兒少保護醫療區域整合中心，其中東部地區由花蓮慈濟醫院負責，兒護中心主任張雲傑醫師表示，希望在各單位努力下，把這張保護網撐起來，接住每個需要幫助的小孩。

「六歲前未就學、未托育的孩童，很需要醫療端協助」衛福部保護司司長林維言指出，若嬰幼童沒有就學、托育，醫療場所就是政府介入關心很重要的起點，成立「兒童青少年保護區域醫療整合中心」，整合衛生、醫療、社政、警政、司法等單位，尤其以保護未就學的6歲以下幼童為主要對象，也要讓社會安全網有足夠的警覺性與正確的醫療觀念，保護缺乏自我保護能力的孩子。

為讓兒少保護個案深度及全面性服務，降低兒少虐待情勢惡化，慈濟醫院兒護中心主任張雲傑說，目前醫院團隊整合院內醫療團隊，協助兒虐個案驗傷診療，要替花東受虐的孩子保全受虐證據，協助受虐兒早日重拾正常生活。未來也將舉辦多場研習會，提升花東地區相關醫事人員辨識與防治兒虐能力，讓個案驗傷診療及後續追蹤更完善。

花蓮縣長徐榛蔚表示，兒少保護要注意的不只是孩子本身，更要深入整個家庭的健康，因為很多兒虐個案是來自不健康的家庭，透過社政與教育的角度關心家庭健康，是兒少保護的根本任務之一，期望每個孩子都能在健康的環境中成長。

張雲傑表期許，整合中心團隊能成為「潤滑劑」的角色，在衛福部及花蓮縣府衛生局等「黏著劑」的支持下，整合社會資源等各界力量，守護每個孩子。

花蓮縣長徐榛蔚（左一）、衛福部保護司長林維言（左二）了解中心運作。記者王思慧／攝...
花蓮縣長徐榛蔚（左一）、衛福部保護司長林維言（左二）了解中心運作。記者王思慧／攝影
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花蓮慈院「兒童青少年保護區域醫療整合中心」今日揭牌。記者王思慧／攝影
花蓮慈院「兒童青少年保護區域醫療整合中心」今日揭牌。記者王思慧／攝影
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