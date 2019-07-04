基隆力推繳水電費用行動支付 水電沒有帳單也不會漏繳

2019-07-04 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



台灣自來水公司第一區管理處及台灣電力公司基隆區營業處合作，7月起在各服務據點放置「水電麻吉，行動支付」文宣，並向民眾宣導多多利用。台電今天向洽公民眾宣導，只要下載行動支付業者APP，登入後選擇水電費繳費服務，掃描水電費單上的QR code，即可選擇付款方式完成繳費，每期由APP主動推播通知繳費。沒有帳單，水電費也不漏繳。

台灣電力公司基隆區營業處長張建川表示，目前提供水、電公司行動繳費服務之業者包含街口支付、pi錢包、LINE Pay一卡通及台灣Pay。另外歐付寶、橘子支付、Come2Pay及掌櫃等行動支付APP則支援電費行動繳費服務。為提供多元繳費管道，水、電公司也都提供線上刷卡繳費服務，用戶可至官網線上繳費專區選取服務。

張建川說，水、電為生活必需品，為方便各家用戶繳納水、電費，台灣自來水公司及台灣電力公司均推出行動支付繳費服務。以往必須到超商、金融機構臨櫃付款，現在不用出門，只要手機在手，就能輕鬆完成繳費，實在很方便。

只要下載行動支付業者APP，登入後選擇水電費繳費服務，掃描水電費單上的QR code，即可選擇付款方式完成繳費，還可直接查詢並綁定水電號，每期由APP主動推播通知繳費。特別提醒，電費若超過代收截止日，在終止契約拆表前仍可使用行動支付繳電費。沒有帳單，水電費也不漏繳。