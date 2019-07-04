親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

達賴喇嘛罕見道歉的「洋妞正妹轉世」風波

花蓮布建80處智慧量測據點 量測還可積點換用品

2019-07-04 12:00聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣府推動「社區基層衛生所長照健康照護智慧化計畫」，在全縣設置57家社區照護服務據點、10家健康體驗據點，搭配13鄉鎮市衛生所布建的社區據點長照分站和智慧診間，串連成智慧化照護生活圈；為鼓勵民眾重視自身健康，下月起到80處據點量測，可獲紅利積點，兌換日常用品。

縣府與經濟部工業局、浩鑫公司、中華電信數據分公司、真茂科技合作，去年7月起推動健康照護智慧化計畫，目前縣內57處長照社區服務據點及13處社區長照分站，及10處健康體驗據點，各設置一台可測量血壓、握力、坐站、走路速度、身高和體脂的智慧量測機，以及上、下肢運動設備各一台。

衛生局表示，智慧量測機插入健保卡、悠遊卡、一卡通等電子票證，或直接輸入身分證字號都可以，量測後，健康數據會即時上傳雲端，個人健康歷程一清二楚，另透過量測，也可以給予運動改善的建議，而所有量測數據整合到雲端，成為大數據，可作為民眾長期照護，或制定公衛政策和醫療服務的參考。

縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥、縣議會秘書長陳德惠及多位縣議員上午出席啟用儀式，縣議員徐雪玉並現場體驗運動設備。徐榛蔚說，縣內65歲以上人口有5萬多人，占總人口15%，花蓮對長照服務需求急迫，透過打造智慧化健康照護平台，建構智慧照護的生活圈。

為了鼓勵民眾多量測，下月起推出「健康鑫紅利」方案，用個人行動載具下載「行動健康管理APP」，再到量測機完成臥力、坐站速度、行走速度三項量測，每天可獲一次3點紅利，累積紅利可兌換衛生紙、保鮮盒、隨身瓶、耳溫槍、血壓計等。

花蓮縣府打造智慧照護生活圈，今天宣布啟用。記者王燕華／攝影
花蓮縣府打造智慧照護生活圈，今天宣布啟用。記者王燕華／攝影
分享
花蓮縣府布建80台智慧量測機，讓民眾了解自身生理狀況。記者王燕華／攝影
花蓮縣府布建80台智慧量測機，讓民眾了解自身生理狀況。記者王燕華／攝影
分享
花蓮縣議員徐雪玉體驗上肢運動設備。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員徐雪玉體驗上肢運動設備。記者王燕華／攝影
分享

衛生所長照徐榛蔚

相關新聞

花蓮青年住宅備取戶 12日前下訂

2019-07-03 22:37

遊太平山 7月15日起天天有專車

2019-07-03 22:34

「蜜香紅茶」發源地 花蓮瑞穗今選出年度金牌茶

2019-07-03 19:29

台東獼猴撒野農民惱 吊死猴不人道卻最有用

2019-07-03 17:01

基隆武崙溪險溢堤居民質疑整治成效 市府：瞬間大雨

2019-07-03 16:22

基隆市政府官方LINE再進化 打關鍵字會回應

2019-07-03 15:36

影／最美麗的糖果 蕭仁孟的翻糖歌仔戲勇奪國際大獎

2019-07-03 15:25

花蓮青年住宅銷近5成 縣府再通知千名備取戶下訂

2019-07-03 14:17

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

宜蘭推水陸新玩法 還有「冰火四重天」

2019-07-03 13:29

不用自己開山路 上太平山上避暑 7月15日專車首發

2019-07-03 12:18

台東捕獲500公斤白皮旗 民眾：大「旗」蹟

2019-07-03 11:56

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線第1站長這樣 G01站設計獲都審通過

2019-07-03 21:14

新北市「三環六線」 究竟是哪三環、哪六線？

2019-07-03 21:03

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44

作夢都會夢見韓國瑜！李佳芬探視屏東公益阿嬤林英美

2019-07-03 19:12

環狀線串起八條捷運線 新店到新莊省時20分

2019-07-03 20:44

今年軟秈搶種造成崩盤 彰化縣4大糧商進場收購護盤

2019-07-03 18:43

新北環狀線一期完工 侯友宜：可望提前通車

2019-07-03 13:15

去年823重災區東石鄉掌潭村又淹水 村民：政府沒救了

2019-07-04 00:11

影／龍潭自由街暴雨水淹及膝 住戶一樓家當泡水

2019-07-03 15:06

全國最大BOT開發廠商不玩了 鄉親憂大鵬灣成為泡影

2019-07-04 00:11

嘉義豪大雨平地出現「一線天」奇景 攝影師拍錄驚呼

2019-07-03 17:01

金龍帶台灣飛上國際 吳哲宇奪創意氣球大賽冠軍

2019-07-04 03:50

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

花蓮青年住宅銷近5成 縣府再通知千名備取戶下訂

2019-07-03 14:17

停車好難！屏縣府提解方 停車熱點收費計次改計時

2019-07-03 16:28

台中有巨蛋了 市府決自籌自建

2019-07-03 23:40

大鵬灣BOT廠商宣布結束營業 鵬管處：進入仲裁盼挽回

2019-07-03 14:29

桃園風禾公園遇強降雨變「風禾湖」 市府又封園清理

2019-07-04 00:09

中科院航太研發基地落腳民雄 翁章梁：最快明年動工

2019-07-03 14:01

「蜜香紅茶」發源地 花蓮瑞穗今選出年度金牌茶

2019-07-03 19:29

影╱公民割草申請駁二遭拒 高市府：規矩「前朝」明訂

2019-07-03 17:20

村里長最接地氣 溪湖大竹里長何炳樺：是與彰縣府互動的平台

2019-07-03 21:33

桃園G10貨櫃市集華麗變身 草地音樂派對7月7日登場

2019-07-03 17:04

吳鳳紀念園區BOT解約荒廢 嘉縣議員憂變治安死角

2019-07-03 14:44

基隆武崙溪險溢堤居民質疑整治成效 市府：瞬間大雨

2019-07-03 16:22

影／新北環狀線彎角處噪音大 侯友宜：八月底前改善

2019-07-03 12:56

「三環六線」第一、二環交匯站 要蓋空橋連通商場

2019-07-03 21:05

洪慈庸昨宣布競選連任立委 今就與「可能的對手」同台

2019-07-04 10:34

台東獼猴撒野農民惱 吊死猴不人道卻最有用

2019-07-03 17:01

台電再嗆中市府砍中火 近5年台中用電成長占全國4成

2019-07-04 06:35

桃園拉拉山水蜜桃大減產 農民憂不夠賣

2019-07-03 15:46

桃園拚觀光 9個都計區開放申設民宿

2019-07-03 23:02

遊太平山 7月15日起天天有專車

2019-07-03 22:34

用路人注意！新北市三環六線7月夜間施工 道路動線調整

2019-07-03 18:19

淡水溝圳滿溢釀淹水 無法解決里長無奈

2019-07-03 19:15

活豬運輸車強制加裝GPS 台南動保處：未裝下月將開罰

2019-07-03 13:10

部落遷村山下就業難 居民只能涉險返鄉種菜

2019-07-03 19:32

台鐵「SL仲夏寶島號」周末再現花東 日迷來台追火車

2019-07-03 23:33

金門暑期戰鬥營超精彩 跟著海龍學蛙人操

2019-07-03 13:10

翠巒、瑞岩部落遷建埔里有譜 居民期待

2019-07-03 18:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top