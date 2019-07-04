花蓮布建80處智慧量測據點 量測還可積點換用品

2019-07-04 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣府推動「社區基層衛生所及長照健康照護智慧化計畫」，在全縣設置57家社區照護服務據點、10家健康體驗據點，搭配13鄉鎮市衛生所布建的社區據點長照分站和智慧診間，串連成智慧化照護生活圈；為鼓勵民眾重視自身健康，下月起到80處據點量測，可獲紅利積點，兌換日常用品。

縣府與經濟部工業局、浩鑫公司、中華電信數據分公司、真茂科技合作，去年7月起推動健康照護智慧化計畫，目前縣內57處長照社區服務據點及13處社區長照分站，及10處健康體驗據點，各設置一台可測量血壓、握力、坐站、走路速度、身高和體脂的智慧量測機，以及上、下肢運動設備各一台。

衛生局表示，智慧量測機插入健保卡、悠遊卡、一卡通等電子票證，或直接輸入身分證字號都可以，量測後，健康數據會即時上傳雲端，個人健康歷程一清二楚，另透過量測，也可以給予運動改善的建議，而所有量測數據整合到雲端，成為大數據，可作為民眾長期照護，或制定公衛政策和醫療服務的參考。

縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥、縣議會秘書長陳德惠及多位縣議員上午出席啟用儀式，縣議員徐雪玉並現場體驗運動設備。徐榛蔚說，縣內65歲以上人口有5萬多人，占總人口15%，花蓮對長照服務需求急迫，透過打造智慧化健康照護平台，建構智慧照護的生活圈。