親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

毀田傷農！ 獵殺令連發 能滅外來種三害？

警制止逃票遭砍身亡 台鐵列車長曝遇襲只能「靠它救」

基隆推暑期資優營隊爆滿 學當領袖、創作發明、跳街舞

2019-07-04 10:23聯合報 記者游明煌╱即時報導

暑假已開始了，基隆市政府針對具有創造力、領導才能資優特質的學生規畫6場暑期營隊，從7月初一路辦到8月底，報名熱烈多數營隊都已報名額滿，帶領學生進行創作、學習如何成為領袖、跳街舞等，學生都說課程很好玩，很有創意。

教育處指出，每年暑假會針對資優生推出多元的暑期資優營隊，讓具備創造力、領導才能資優特質的學生利用暑假提升自我潛能，各營隊已陸續展開，學生都爆滿，參與非常熱絡。

銘傳國中以國小6年級及國中7年級為對象辦理的「資優Leader營」（7月1日至7月3日） ，透過對領袖特質的認識，進而發揮領導能力解決問題，而該校「創意發明營」（初階7月1日至7日5日；進階7月31日至8月31日）將帶領學生實際探究發現問題與體驗創造發明實作過程。

武崙國中辦理的營隊（7月29日至8月2日），參加對象是國小4年級到6年級，課程以「氣候變遷」為主軸，讓學生透過分組活動發揮團隊成員巧思與創意，創造具有價值之創新作品。建德國中則推出建德歌舞匯（7月8至12日），參加對象是升國小六年級與國中7年級具備創造力資優特質的學生，有戲劇、街舞等課程。

8月則有信義國小以國小5年級生為對象舉辦的「創意發明王」（8月9日至8月16日），以「翻轉教育」的自主學習精神，透過「區分性教學」與「多元評量」等學習模式進行啟發性之科學實作課程。深美國小的「走近基隆，想像無限」（7月8日至7月12日），以國小升五、六年級學生為對象，藉由基隆史蹟的踏查與閒置公共設施的認識，帶領學生針對基隆史蹟館設施提出創意活化計畫，該活動目前尚有名額，有興趣的學生家長可逕洽該校（02）24654821#47張偉恩老師。

基隆市政府針對具有創造力、領導才能資優特質的學生規畫6場暑期營隊，從7月初一路辦...
基隆市政府針對具有創造力、領導才能資優特質的學生規畫6場暑期營隊，從7月初一路辦到8月底，報名熱烈多數營隊都已報名額滿。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市政府針對具有創造力、領導才能資優特質的學生規畫6場暑期營隊，從7月初一路辦...
基隆市政府針對具有創造力、領導才能資優特質的學生規畫6場暑期營隊，從7月初一路辦到8月底，報名熱烈多數營隊都已報名額滿。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市政府針對具有創造力、領導才能資優特質的學生規畫6場暑期營隊，從7月初一路辦...
基隆市政府針對具有創造力、領導才能資優特質的學生規畫6場暑期營隊，從7月初一路辦到8月底，報名熱烈多數營隊都已報名額滿。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市政府針對具有創造力、領導才能資優特質的學生規畫6場暑期營隊，從7月初一路辦...
基隆市政府針對具有創造力、領導才能資優特質的學生規畫6場暑期營隊，從7月初一路辦到8月底，報名熱烈多數營隊都已報名額滿。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市政府針對具有創造力、領導才能資優特質的學生規畫6場暑期營隊，從7月初一路辦...
基隆市政府針對具有創造力、領導才能資優特質的學生規畫6場暑期營隊，從7月初一路辦到8月底，報名熱烈多數營隊都已報名額滿。圖／基隆市政府提供
分享

基隆街舞

相關新聞

花蓮青年住宅備取戶 12日前下訂

2019-07-03 22:37

遊太平山 7月15日起天天有專車

2019-07-03 22:34

「蜜香紅茶」發源地 花蓮瑞穗今選出年度金牌茶

2019-07-03 19:29

台東獼猴撒野農民惱 吊死猴不人道卻最有用

2019-07-03 17:01

基隆武崙溪險溢堤居民質疑整治成效 市府：瞬間大雨

2019-07-03 16:22

基隆市政府官方LINE再進化 打關鍵字會回應

2019-07-03 15:36

影／最美麗的糖果 蕭仁孟的翻糖歌仔戲勇奪國際大獎

2019-07-03 15:25

花蓮青年住宅銷近5成 縣府再通知千名備取戶下訂

2019-07-03 14:17

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

宜蘭推水陸新玩法 還有「冰火四重天」

2019-07-03 13:29

不用自己開山路 上太平山上避暑 7月15日專車首發

2019-07-03 12:18

台東捕獲500公斤白皮旗 民眾：大「旗」蹟

2019-07-03 11:56

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

趕快儲水！桃園、龜山4萬戶後天停水10小時

2019-07-03 10:42

桃園捷運綠線第1站長這樣 G01站設計獲都審通過

2019-07-03 21:14

新北市「三環六線」 究竟是哪三環、哪六線？

2019-07-03 21:03

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44

作夢都會夢見韓國瑜！李佳芬探視屏東公益阿嬤林英美

2019-07-03 19:12

趕快儲水！新豐、湖口這8村 明晚起到5日將停水6小時

2019-07-03 11:42

今年軟秈搶種造成崩盤 彰化縣4大糧商進場收購護盤

2019-07-03 18:43

新北環狀線一期完工 侯友宜：可望提前通車

2019-07-03 13:15

環狀線串起八條捷運線 新店到新莊省時20分

2019-07-03 20:44

去年823重災區東石鄉掌潭村又淹水 村民：政府沒救了

2019-07-04 00:11

影／龍潭自由街暴雨水淹及膝 住戶一樓家當泡水

2019-07-03 15:06

環狀線中和站將做14樓商辦 還有連通道接商場

2019-07-03 11:55

全國最大BOT開發廠商不玩了 鄉親憂大鵬灣成為泡影

2019-07-04 00:11

嘉義豪大雨平地出現「一線天」奇景 攝影師拍錄驚呼

2019-07-03 17:01

台東捕獲500公斤白皮旗 民眾：大「旗」蹟

2019-07-03 11:56

金龍帶台灣飛上國際 吳哲宇奪創意氣球大賽冠軍

2019-07-04 03:50

天雨路滑台78線3起事故 警車也自撞所幸無人傷亡

2019-07-03 11:27

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

花蓮青年住宅銷近5成 縣府再通知千名備取戶下訂

2019-07-03 14:17

模擬營運班表 台中捷運綠線列車實際上路測試

2019-07-03 11:33

停車好難！屏縣府提解方 停車熱點收費計次改計時

2019-07-03 16:28

和平島大地音樂祭周未登場 粉絲團按讚免費入園

2019-07-03 11:27

台中有巨蛋了 市府決自籌自建

2019-07-03 23:40

大鵬灣BOT廠商宣布結束營業 鵬管處：進入仲裁盼挽回

2019-07-03 14:29

夏天芒果盛產期 拍賣員教你挑芒果

2019-07-03 11:27

不用自己開山路 上太平山上避暑 7月15日專車首發

2019-07-03 12:18

影╱公民割草申請駁二遭拒 高市府：規矩「前朝」明訂

2019-07-03 17:20

「蜜香紅茶」發源地 花蓮瑞穗今選出年度金牌茶

2019-07-03 19:29

村里長最接地氣 溪湖大竹里長何炳樺：是與彰縣府互動的平台

2019-07-03 21:33

吳鳳紀念園區BOT解約荒廢 嘉縣議員憂變治安死角

2019-07-03 14:44

基隆武崙溪險溢堤居民質疑整治成效 市府：瞬間大雨

2019-07-03 16:22

影／新北環狀線彎角處噪音大 侯友宜：八月底前改善

2019-07-03 12:56

桃園風禾公園遇強降雨變「風禾湖」 市府又封園清理

2019-07-04 00:09

桃園G10貨櫃市集華麗變身 草地音樂派對7月7日登場

2019-07-03 17:04

台東獼猴撒野農民惱 吊死猴不人道卻最有用

2019-07-03 17:01

「三環六線」第一、二環交匯站 要蓋空橋連通商場

2019-07-03 21:05

台電再嗆中市府砍中火 近5年台中用電成長占全國4成

2019-07-04 06:35

桃園拉拉山水蜜桃大減產 農民憂不夠賣

2019-07-03 15:46

汐止秀山路段邊坡又坍 搶修預計今晚6點單線通車

2019-07-03 11:27

中科院航太研發基地落腳民雄 翁章梁：最快明年動工

2019-07-03 14:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top