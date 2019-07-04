基隆推暑期資優營隊爆滿 學當領袖、創作發明、跳街舞

2019-07-04 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



暑假已開始了，基隆市政府針對具有創造力、領導才能資優特質的學生規畫6場暑期營隊，從7月初一路辦到8月底，報名熱烈多數營隊都已報名額滿，帶領學生進行創作、學習如何成為領袖、跳街舞等，學生都說課程很好玩，很有創意。

教育處指出，每年暑假會針對資優生推出多元的暑期資優營隊，讓具備創造力、領導才能資優特質的學生利用暑假提升自我潛能，各營隊已陸續展開，學生都爆滿，參與非常熱絡。

銘傳國中以國小6年級及國中7年級為對象辦理的「資優Leader營」（7月1日至7月3日） ，透過對領袖特質的認識，進而發揮領導能力解決問題，而該校「創意發明營」（初階7月1日至7日5日；進階7月31日至8月31日）將帶領學生實際探究發現問題與體驗創造發明實作過程。

武崙國中辦理的營隊（7月29日至8月2日），參加對象是國小4年級到6年級，課程以「氣候變遷」為主軸，讓學生透過分組活動發揮團隊成員巧思與創意，創造具有價值之創新作品。建德國中則推出建德歌舞匯（7月8至12日），參加對象是升國小六年級與國中7年級具備創造力資優特質的學生，有戲劇、街舞等課程。