親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國家幫養孩到6歲 郭台銘：財源不夠我先墊

不只會發大財 韓國瑜提「六大經濟改造工程」

幽靈法人登記台東218筆土地 收歸國有還原住民

2019-07-03 20:25中央社 台東縣3日電

登記在「台東獎學會」的218筆、約31多公頃土地，在立委陳瑩、鄭天財奔波下，發現學會竟然是幽靈學會，這些土地經70多年後，財政部同意收歸國有，未來將歸還給原住民

陳瑩表示，台東成功與長濱鄉的這批土地，分別在八桑安、僅那鹿角、膽曼、烏石鼻、堺橋。民國36年辦理土地總登記時，被「台東獎學會」理事長蔣剛申報登記給學會，由鄰近阿美族人使用。

她指出，早期族人需以租約向「台東獎學會」承租使用，後期雖不需再繳交租金，但從祖先過去就開始使用的土地，卻遲遲無法增劃編為原住民保留地，原因在於這些土地為法人所有，不是「國有」。

陳瑩從105年就任立委即邀集內政部、財政部、教育部、司法院、原民會、台東縣政府召開協調會，除在立法院對相關機關單位提出質詢以外，更於106年預算審查時，提案要求法務部徹查登記於「台東縣獎學會」名下的土地問題。

後來行文給法務部調查，台東地檢署才發現這個學會早已不存在。同時總統蔡英文也指示各單位配合處理這懸宕70多年的問題。

陳瑩表示，日前接獲財政部國有財產署通知，「台東縣獎學會」這些土地，未來將改登記「國有」，過去使用土地的族人，也因為土地改登記國有後，可提出申請增劃編為原住民保留地。後續會督促原民會加速增劃編原住民保留地問題，儘快放領給族人。

鄭天財Sra Kacaw今天在地方召開說明會，他表示，台灣已光復這麼多年，竟然還有日產存在，非常的荒謬。讓這些鄉親從1921年、大正10年起，繳交不平等、不公義租金，早該在1945年就停止繳交，將土地交給族人，但因政府對於法律的誤解及怠惰，使鄉親繳交了數10年的租金，給一個沒有經過法人登記的幽靈法人團體，根本莫名其妙。

鄭天財表示，從107年9月起，前後與相關機關召開6次協調會，4度質詢內政部，終於在今年6月11日促成台東縣政府行文成功地政事務所，將獎學會管有土地登記為國有土地，讓長期在使用這些土地的鄉親，能依法申請保留地，取得所有權。

依鄭天財提供資料，台東獎學會設立於日據時期，由當時的台東廳廳長市來半次郎所成立，為籌措獎助學金，將長濱、成功共有218筆土地，面積達31餘公頃的土地登記為獎學會所有，並收取租金。但台灣光復後卻未辦理法人登記，本來無人管有土地理應收歸國有，或依相關法令處理。但因政府認為該土地無法處理，一擱置便達74年之久。

台東原住民陳瑩

相關新聞

台東獼猴撒野農民惱 吊死猴不人道卻最有用

2019-07-03 17:01

基隆武崙溪險溢堤居民質疑整治成效 市府：瞬間大雨

2019-07-03 16:22

基隆市政府官方LINE再進化 打關鍵字會回應

2019-07-03 15:36

影／最美麗的糖果 蕭仁孟的翻糖歌仔戲勇奪國際大獎

2019-07-03 15:25

花蓮青年住宅銷近5成 縣府再通知千名備取戶下訂

2019-07-03 14:17

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

宜蘭推水陸新玩法 還有「冰火四重天」

2019-07-03 13:29

不用自己開山路 上太平山上避暑 7月15日專車首發

2019-07-03 12:18

台東捕獲500公斤白皮旗 民眾：大「旗」蹟

2019-07-03 11:56

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

基隆徵觀光行銷處長 講大話者嘜來

2019-07-02 23:08

花東「情人的眼淚」 不織布上長最好

2019-07-02 23:08

新北、桃園垃圾倒宜蘭 內神通外鬼？

2019-07-02 23:05

影／IG打卡熱點！朝聖宜蘭新祕境

2019-07-02 18:27

惡劣！新北與桃園垃圾往宜蘭倒 疑內神通外鬼　

2019-07-02 15:45

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

大鵬灣BOT廠商不玩了 結束和鵬管處15年夥伴關係

2019-07-02 23:20

趕快儲水！桃園、龜山4萬戶後天停水10小時

2019-07-03 10:42

高雄大八飯店無預警停業 旗下餐飲集團餐券恐失效？

2019-07-02 21:44

拉警報！大鵬灣公司提出終止合約 鵬管處：持續協商中

2019-07-02 23:10

趕快儲水！新豐、湖口這8村 明晚起到5日將停水6小時

2019-07-03 11:42

新北環狀線一期完工 侯友宜：可望提前通車

2019-07-03 13:15

影／龍潭自由街暴雨水淹及膝 住戶一樓家當泡水

2019-07-03 15:06

環狀線中和站將做14樓商辦 還有連通道接商場

2019-07-03 11:55

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

台東捕獲500公斤白皮旗 民眾：大「旗」蹟

2019-07-03 11:56

作夢都會夢見韓國瑜！李佳芬探視屏東公益阿嬤林英美

2019-07-03 19:12

天雨路滑台78線3起事故 警車也自撞所幸無人傷亡

2019-07-03 11:27

半年來施政最滿意處？韓國瑜：高雄城市亮度被看見

2019-07-03 11:14

嘉義豪大雨平地出現「一線天」奇景 攝影師拍錄驚呼

2019-07-03 17:01

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

花蓮青年住宅銷近5成 縣府再通知千名備取戶下訂

2019-07-03 14:17

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44

模擬營運班表 台中捷運綠線列車實際上路測試

2019-07-03 11:33

停車好難！屏縣府提解方 停車熱點收費計次改計時

2019-07-03 16:28

夏天芒果盛產期 拍賣員教你挑芒果

2019-07-03 11:27

和平島大地音樂祭周未登場 粉絲團按讚免費入園

2019-07-03 11:27

離大陸僅4.4公里 大二膽派出所啟用

2019-07-03 00:32

不用自己開山路 上太平山上避暑 7月15日專車首發

2019-07-03 12:18

大鵬灣BOT廠商宣布結束營業 鵬管處：進入仲裁盼挽回

2019-07-03 14:29

弟從警7天殉職 兄大學畢業考上警專 完成弟弟遺願

2019-07-02 22:16

大八飯店停業 待投資者接手

2019-07-02 23:41

影／新北環狀線彎角處噪音大 侯友宜：八月底前改善

2019-07-03 12:56

彰化鼓勵加入偵查佐 常辦大案優先升小隊長

2019-07-03 00:05

基隆武崙溪險溢堤居民質疑整治成效 市府：瞬間大雨

2019-07-03 16:22

汐止秀山路段邊坡又坍 搶修預計今晚6點單線通車

2019-07-03 11:27

吳鳳紀念園區BOT解約荒廢 嘉縣議員憂變治安死角

2019-07-03 14:44

影╱公民割草申請駁二遭拒 高市府：規矩「前朝」明訂

2019-07-03 17:20

桃園捷運綠線第1站長這樣 G01站設計獲都審通過

2019-07-03 21:14

台東獼猴撒野農民惱 吊死猴不人道卻最有用

2019-07-03 17:01

大膽島觀光夯 文創酒、紀念T每月賣100萬元

2019-07-03 00:36

桃園拉拉山水蜜桃大減產 農民憂不夠賣

2019-07-03 15:46

新北第二選區立委 藍推黃桂蘭參選

2019-07-02 23:26

鶯歌大雨積水 一列火車退回桃園

2019-07-03 00:22

今年軟秈搶種造成崩盤 彰化縣4大糧商進場收購護盤

2019-07-03 18:43

雷雨襲桃園 馬路成河、土石坍方、交通受阻

2019-07-02 22:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top