「蜜香紅茶」發源地 花蓮瑞穗今選出年度金牌茶

2019-07-03 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



名聞遐邇的花蓮瑞穗「蜜香紅茶」，今天上午進行年度評鑑決選，本屆共吸引266件茶葉參賽，最後評選出金獎10名、銀獎20名及銅獎30名，金獎由吉林茶園、好茶園、清風茶園及伊禾茶囊括，其中又以吉林及好茶園為兩大贏家，分別拿下4項金獎各領風騷。

主辦評鑑的瑞穗鄉農會提到，瑞穗是全國蜜香紅茶發源地，茶農產製技術平均領先各地達3至5年，當地紅茶不但曾於2006年獲得「世界製茶比賽紅茶組金牌」，又勇奪2010年「國際茗茶評比紅茶組金質獎」，今年評鑑邁入第13屆，除了金銀銅獎外另有172件獲評優良，淘汰僅34件顯示茶葉都有一定水準。

瑞農指出，今年邀請4位茶葉產製及農委會茶業改良場專家到場，評委陣容為歷年最大，266件參賽茶葉經過一天半時間，反覆取葉3克、沖泡4分、冷卻6分、聞茶底及喝茶湯等嚴謹程序後，按照茶色、香氣及口感分別排名，若能兼具琥珀色、融合蜜香果香及滑潤口感，就是優質的蜜香紅茶。

年僅34歲的吉林茶園茶農彭瑋翔說，自己身為家族第二代接觸產茶大約10年，蜜香紅茶特色在於靠小綠葉蟬啃食茶葉產生酵素，化學反應讓茶葉外形捲曲並產生甜味，飲用時不但回甘還散發蜜香，他透露氣候、採收時機及烘焙過程都會影響香氣，原本擔心今年高溫多雨的天氣，小綠葉蟬著涎不多影響茶葉品質，最後靠烘焙技術成功修正。

瑞農總幹事黃盛皇說，過去瑞穗地區大量種植烏龍茶，全盛時期鄉內茶園面積高達400公頃，外銷沒落後一度萎縮到剩下60多公頃，輔導種植不灑農藥的蜜香紅茶後一炮而紅，原本沒落的茶園逐漸復耕並帶動青農返鄉就業，目前100公頃左右的茶園年產值就高達3億元。