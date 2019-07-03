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台東獼猴撒野農民惱 吊死猴不人道卻最有用

2019-07-03 17:01中央社 台東縣3日電

台灣獼猴。 聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影
台灣獼猴。 聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影
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台灣獼猴聰明、學習力強，但危害農作物，往往農民大半年心血一夕劃為烏有，為此苦不堪言。目前試過嚇阻方法中，雖然樹上掛上猴屍不大人道，但「吊死鬼」卻是最效防治手段。

台東縣境94%是山坡地，大部分種植蔬果，獼猴將田間當作遊樂場，恣意破壞，農民困擾不已，台東縣政府粗估，境內獼猴數量有3萬多隻，1年造成的農作損失超過新台幣1億元。除了農作物外，羊、雞都難逃猴群戲弄，就有農民目睹獼猴闖入農舍騷擾羊群、把雞隻抓到樹上，甚至無辜的山豬都能當馬騎。

為了保護農作物，台東農民方法用盡，包括放沖天鞭、架設電網、網罩、吊死猴、陷阱、水牛、土狗、稻草人、用實際1:1比例假人，甚至敲鍋蓋發出聲響、錄製獵槍槍響撥放，希望找到有效方法。

延平鄉鸞山村長鄭鏡峰說，猴子的學習能力很強，只要吃虧一次就學乖。比如說架設電網，只要有個1、2隻猴子電得吱吱叫，「一旁另批猴群就知道怎麼閃躲，猴子太聰明了」。

鄭鏡峰說，到目前為止最有效的方法就是「吊死鬼」，把猴子死屍吊在猴群出沒農田、果園路徑上，猴子看到就不敢靠近，但這方法很不人道且違反動保法令。

延平鄉種鳳梨的朱益利分享經驗說，養了11隻流浪狗，分別綁在4塊鳳梨田驅趕猴子，光每個月的狗飼料就要3000元，但效果有限。因為猴子很聰明，看見狗被綁著，會觀察狗活動所及的範圍，然後從狗到不了的地方進入鳳梨園。至於放鞭炮，猴子被嚇過幾次後就不怕了，最有效的方法還是人站在那邊。

除了真人站在那邊外，南橫公路種水蜜桃的余姓農民發現水牛能嚇走猴群。她說，剛開始僱人拿獵槍趕猴子，但只要人離開，猴子就整群衝下山，「不是真的要吃水蜜桃，就是咬一口，就丟掉；左手摘了一顆，右手那顆就放棄」，看到有人來了又快速跑回森林。

後來，她無意中看到水牛眼睛瞪著樹叢，樹叢裡的猴子就不敢下山。雖然不明白原因何在，但猴群很奇怪，就是很懼怕水牛的大眼睛，只要水牛盯著樹上猴群，潑猴就是不敢亂來。

另外，農委會台東區農業改良場發明的防護網，效果不錯，只是有些陡坡地形不適合，且鳳梨、高麗菜等低矮作物不適用，只適用在臍橙等水果。

猴子農民台灣獼猴

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