親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

考完對答案！108年指考 公民與社會科試題與解答

中職／放手猿隊不容易 劉玠廷：爸爸也是很反覆

基隆武崙溪險溢堤居民質疑整治成效 市府：瞬間大雨

2019-07-03 16:22聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市今天凌晨一場大雷雨，武崙溪一度暴漲，已淹到快與路面平，幸有加高堤岸才沒有溢堤，讓沿岸居民心驚膽跳到天明。市府工務處表示，瞬間雨量大，上游萬里地區時雨量降下57毫米，目前短期改善工程已經完成，即將進行沿岸橋梁護岸及滯洪池設計工程，至於長期截流分洪方案，已選出兩個方案進行可行性評估，市長林右昌已要求水利署提前在明年中完成可行性評估。

基隆市凌晨雷雨交加，基金一路、基金三路、武聖街、中和路164巷等地都傳出有積淹水，武崙溪一度暴漲，水已淹到快接近路面，民擔心溢堤，重演2017年62暴雨，幸好雨勢1個多小時後減緩，淹水消退。有不少網友在臉書社群質疑，為何下一個多小時就淹水，質疑中央和地方的整治成效在哪裡？萬一接下來還有颱風怎麼辦？

但也有民眾說，經過幾次淹水後，武崙溪清淤泥，排水溝重做，堤防加高，做了這些雖然不能保證不淹水，但至少到目前為止幾次豪大雨是都挺住了。

市府工務處表示，短期改善工程已經完成，即將進行沿岸橋梁護岸及滯洪池設計工程，至於關鍵的截流分洪的部分，目前已選出兩個方案進行可行性評估，市長林右昌已要求水利署提前在明年中完成可行性評估。

工務處河川水利科指出，昨晚上11點多開始下大雨，雨勢集中在今天凌晨零時到1點，基隆大武崙和新北市萬里地區1小時降下57毫米，工務處監測武崙溪距溢堤還有2公尺左右，因雨小馬上消退，排水功能是正常的。

立委蔡適應表示，今天凌晨的雷雨，讓很多朋友無法入眠，許多消防、工務人員都待命到溪水消退，辦公室深夜聯繫十河局、消防局了解應變措施；另外，在整治河川方面，他每月定期和第十河川局、基隆市政府工務處了解進度，持續追蹤區域排水清淤進度。

目前十河局已經完成了短期的排水瓶頸、堤後排水改善，5月底動工的大武崙工業區排水改善，預計會在7月底完成，並同步推動中期工程，包含幾個橋梁瓶頸點改善；另外滯洪和截水道的部分，由於地方意見還有分歧，尚在可行性評估及環境影響調查前置作業。

蔡適應說，依照水規所的大武崙溪整體檢討，中期和長期改善工程，對於大武崙溪的防洪相當重要，是接下來要繼續完成的工作，以徹底改善淹水狀況。

基隆市凌晨雷雨交加，多處積淹水，武崙溪一度暴漲，水已淹到快接近路面，但未越過加高...
基隆市凌晨雷雨交加，多處積淹水，武崙溪一度暴漲，水已淹到快接近路面，但未越過加高堤岸。圖／警方提供
分享
基隆市凌晨雷雨交加，基金一路淹水。圖／警方提供
基隆市凌晨雷雨交加，基金一路淹水。圖／警方提供
分享

淹水基隆

相關新聞

台東獼猴撒野農民惱 吊死猴不人道卻最有用

2019-07-03 17:01

影／最美麗的糖果 蕭仁孟的翻糖歌仔戲勇奪國際大獎

2019-07-03 15:25

基隆市政府官方LINE再進化 打關鍵字會回應

2019-07-03 15:36

花蓮青年住宅銷近5成 縣府再通知千名備取戶下訂

2019-07-03 14:17

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

宜蘭推水陸新玩法 還有「冰火四重天」

2019-07-03 13:29

不用自己開山路 上太平山上避暑 7月15日專車首發

2019-07-03 12:18

台東捕獲500公斤白皮旗 民眾：大「旗」蹟

2019-07-03 11:56

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

基隆徵觀光行銷處長 講大話者嘜來

2019-07-02 23:08

花東「情人的眼淚」 不織布上長最好

2019-07-02 23:08

新北、桃園垃圾倒宜蘭 內神通外鬼？

2019-07-02 23:05

影／IG打卡熱點！朝聖宜蘭新祕境

2019-07-02 18:27

惡劣！新北與桃園垃圾往宜蘭倒 疑內神通外鬼　

2019-07-02 15:45

影／小三變正宮 冬山素馨茶也上演甄嬛傳？

2019-07-02 14:51

再看一眼！壯圍稻田明天收割 田裡的企鵝家族再見了

2019-07-02 14:03

栽培「情人的眼淚」 花蓮農改場發現不織布上長最好

2019-07-02 13:49

只有2個月！宜蘭山泉水游泳池開放 全票只要50元

2019-07-02 13:10

基隆湖海路高低差害2騎士摔車 林右昌下令重罰

2019-07-02 12:52

斥資5千萬元大規模整修 花蓮演藝廳本月起封館一年

2019-07-02 12:10

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

大八停業／董事長林輝義行善多年 卻栽在展店太快

2019-07-02 18:36

大鵬灣BOT廠商不玩了 結束和鵬管處15年夥伴關係

2019-07-02 23:20

趕快儲水！桃園、龜山4萬戶後天停水10小時

2019-07-03 10:42

高雄大八飯店無預警停業 旗下餐飲集團餐券恐失效？

2019-07-02 21:44

影／IG打卡熱點！朝聖宜蘭新祕境

2019-07-02 18:27

拉警報！大鵬灣公司提出終止合約 鵬管處：持續協商中

2019-07-02 23:10

環狀線中和站將做14樓商辦 還有連通道接商場

2019-07-03 11:55

新北環狀線一期完工 侯友宜：可望提前通車

2019-07-03 13:15

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

台東捕獲500公斤白皮旗 民眾：大「旗」蹟

2019-07-03 11:56

中市校長「不適任」回任教師 民代轟處置過程輕率粗糙

2019-07-02 19:14

影／龍潭自由街暴雨水淹及膝 住戶一樓家當泡水

2019-07-03 15:06

半年來施政最滿意處？韓國瑜：高雄城市亮度被看見

2019-07-03 11:14

趕快儲水！新豐、湖口這8村 明晚起到5日將停水6小時

2019-07-03 11:42

嘉義空氣品質佳 陳澄波畫作平地遠眺玉山景色再現

2019-07-02 20:00

天雨路滑台78線3起事故 警車也自撞所幸無人傷亡

2019-07-03 11:27

滿州「豆桑的菜園」好療癒 獲文化景觀建築圓冶獎肯定

2019-07-02 18:51

高雄大八飯店突宣布停業 勞工局：尚未接獲資遣通報

2019-07-02 21:21

影／暴雨襲擊 平鎮警分局長冒雨涉水親拉封鎖線

2019-07-02 21:01

模擬營運班表 台中捷運綠線列車實際上路測試

2019-07-03 11:33

北市議員質疑大雨天黑為何不開路燈？台電：會改善

2019-07-02 21:24

屏東龍捲風10分鐘 農作物損失逾2千萬

2019-07-02 18:45

離大陸僅4.4公里 大二膽派出所啟用

2019-07-03 00:32

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

五泰輕軌機廠、路線會癱瘓交通？ 上百名居民怒：滾出泰山

2019-07-02 18:22

不用自己開山路 上太平山上避暑 7月15日專車首發

2019-07-03 12:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top