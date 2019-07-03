基隆武崙溪險溢堤居民質疑整治成效 市府：瞬間大雨

2019-07-03 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市今天凌晨一場大雷雨，武崙溪一度暴漲，已淹到快與路面平，幸有加高堤岸才沒有溢堤，讓沿岸居民心驚膽跳到天明。市府工務處表示，瞬間雨量大，上游萬里地區時雨量降下57毫米，目前短期改善工程已經完成，即將進行沿岸橋梁護岸及滯洪池設計工程，至於長期截流分洪方案，已選出兩個方案進行可行性評估，市長林右昌已要求水利署提前在明年中完成可行性評估。

基隆市凌晨雷雨交加，基金一路、基金三路、武聖街、中和路164巷等地都傳出有積淹水，武崙溪一度暴漲，水已淹到快接近路面，民擔心溢堤，重演2017年62暴雨，幸好雨勢1個多小時後減緩，淹水消退。有不少網友在臉書社群質疑，為何下一個多小時就淹水，質疑中央和地方的整治成效在哪裡？萬一接下來還有颱風怎麼辦？

但也有民眾說，經過幾次淹水後，武崙溪清淤泥，排水溝重做，堤防加高，做了這些雖然不能保證不淹水，但至少到目前為止幾次豪大雨是都挺住了。

市府工務處表示，短期改善工程已經完成，即將進行沿岸橋梁護岸及滯洪池設計工程，至於關鍵的截流分洪的部分，目前已選出兩個方案進行可行性評估，市長林右昌已要求水利署提前在明年中完成可行性評估。

工務處河川水利科指出，昨晚上11點多開始下大雨，雨勢集中在今天凌晨零時到1點，基隆大武崙和新北市萬里地區1小時降下57毫米，工務處監測武崙溪距溢堤還有2公尺左右，因雨小馬上消退，排水功能是正常的。

立委蔡適應表示，今天凌晨的雷雨，讓很多朋友無法入眠，許多消防、工務人員都待命到溪水消退，辦公室深夜聯繫十河局、消防局了解應變措施；另外，在整治河川方面，他每月定期和第十河川局、基隆市政府工務處了解進度，持續追蹤區域排水清淤進度。

目前十河局已經完成了短期的排水瓶頸、堤後排水改善，5月底動工的大武崙工業區排水改善，預計會在7月底完成，並同步推動中期工程，包含幾個橋梁瓶頸點改善；另外滯洪和截水道的部分，由於地方意見還有分歧，尚在可行性評估及環境影響調查前置作業。