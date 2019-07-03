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影／最美麗的糖果 蕭仁孟的翻糖歌仔戲勇奪國際大獎

2019-07-03 15:25聯合報 記者羅建旺╱即時報導

泰國極限廚師挑戰賽(TUCC)是亞洲重要的廚藝競賽，台灣的城市科大餐飲系學生蕭仁孟以令人驚艷的翻糖作品歌仔戲，在泰國、韓國、馬來西亞等10國廚師高手競爭下，脫穎而出，拿下藝術糖類不分組翻糖捏塑的銀牌。

蕭仁孟是宜蘭人，羅東高商畢業，也是羅東高商校友的宜蘭縣長林姿妙今天表揚，對學弟的表現，稱讚是台灣之光。

蕭仁孟說，家住廟旁，常有廟會，自己愛看戲，希望藉由國際比賽，讓家鄉的戲劇文化讓更多人認識，因此，選擇了歌仔戲為主題。

「臉部表情、戲服都很細緻！」蕭仁孟的翻糖作品精雕細琢，得獎作品取名「伴我成長─台灣傳統之美」，從設計到完成，花了近4個月，光一根戲台的盤龍柱子就要將近一個禮拜功夫，而作品360度都有景，戲台美侖美奐外，台上男女主角、前場樂師、看戲觀眾、墊著書包再踮腳看戲的小孩、後台化妝、準備粉墨登場的演員都十分生動，栩栩如生。

而翻糖工藝，溫度很重要，過熱會軟化，得放涼了再繼續，蕭仁孟發現，自己手掌的體溫比較高，翻糖時容易讓糖融化，因此，創作過程中，還得不時把手泡冰水降溫。

蕭仁孟的歌仔戲翻糖作品，整件作品都是使用可食用的糖製成，沒有添加任何人工黏著劑，但這樣漂亮的糖果，大概沒有人會捨得吃吧？蕭仁孟笑著點點頭，並說，如果保存得宜，可以維持３年。

翻糖作品讓評審驚艷，除了得獎外，令他驕傲的是，「我把台灣文化也帶到國際台上了！」今天更說，下次要以廟會陣頭的文化為主題，讓國際看到台灣。

「我想去歐洲去學習。」被問起專注翻糖創作，有沒有時間交女朋友？蕭仁孟靦腆承認，曾在澳洲打工時認識女性友人，但因相距遠，加上自己還有很多事要學，還要去世界各地闖一闖、去學習，目前還是把心思放在學習上。

蕭仁孟說，自己家境並不是很寬裕，參賽作品除了專業與耗時外，材料費很貴，因此，為了參賽，自己還去澳洲打工存了錢，圓了夢；蕭仁孟的媽媽說，家裡沒很多資源可以幫他，常告訴孩子，沒有傘，下雨了，要往前跑，孩子很懂事，也很爭氣。

蕭仁孟的指導老師莊淑媚盛讚蕭仁孟努力與認真，她說：「我可很嚴格的，但蕭仁孟都能達到要求。」

對藝人蔡依林也是翻糖達人，蕭仁孟說，他知道翻糖很難，因此更加佩服蔡依林。

林姿妙讚賞蕭仁孟勇於築夢的努力，勉勵他學成後，回宜蘭創業；縣政府勞工處表示，縣政府在舊鐵路局倉庫宜蘭行口設有宜蘭青年交流中心，辦理創業系列課程，包含店鋪經營管理、行銷企畫、資源大補帖等課程，協助青年在創業前做好準備。

蕭仁孟的翻糖作品精雕細琢，360度都有景，戲台美侖美奐外，台上男女主角、前場樂師...
蕭仁孟的翻糖作品精雕細琢，360度都有景，戲台美侖美奐外，台上男女主角、前場樂師、看戲觀眾、後台化妝、準備粉墨登場的演員都十分生動，栩栩如生。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣長林姿妙今天表揚，欣賞作品，對蕭仁孟的表現，稱讚是台灣之光。記者羅建旺／攝...
宜蘭縣長林姿妙今天表揚，欣賞作品，對蕭仁孟的表現，稱讚是台灣之光。記者羅建旺／攝影
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蕭仁孟的翻糖作品精雕細琢，360度都有景，戲台美侖美奐外，台上男女主角、前場樂師...
蕭仁孟的翻糖作品精雕細琢，360度都有景，戲台美侖美奐外，台上男女主角、前場樂師、看戲觀眾、後台化妝、準備粉墨登場的演員都十分生動，栩栩如生。記者羅建旺／攝影
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蕭仁孟的翻糖作品精雕細琢，360度都有景，戲台美侖美奐外，台上男女主角、前場樂師...
蕭仁孟的翻糖作品精雕細琢，360度都有景，戲台美侖美奐外，台上男女主角、前場樂師、看戲觀眾、後台化妝、準備粉墨登場的演員都十分生動，栩栩如生。記者羅建旺／攝影
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泰國極限廚師挑戰賽(TUCC)是亞洲重要的廚藝競賽，台灣的城市科大餐飲系學生蕭仁...
泰國極限廚師挑戰賽(TUCC)是亞洲重要的廚藝競賽，台灣的城市科大餐飲系學生蕭仁孟以令人驚艷的翻糖作品歌仔戲，拿下藝術糖類不分組翻糖捏塑的銀牌。記者羅建旺／攝影
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歌仔戲創業林姿妙

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