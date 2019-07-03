羅東藝穗節首推「台語講電影」有天然景禽獸裝

2019-07-03 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



2019羅東藝穗節7月13日登場，有表演、童趣、踩街、文創、行旅5大主軸，鎮公所今天公布說，首波將主打「老莊講古」，並首度舉辦「台語講電影」系列活動，鎮長吳秋齡也復古，騎著三輪車宣傳車出場。

羅東鎮公所指出，老莊講古7月19日、7月21日晚上8點在羅東鎮藝境空間舉辦，邀請佛光大學莊文生教授分享羅東文化歷史，匯集羅東巷弄間一段段耐人尋味、觸動人心的故事，透過不一樣的觀點，邀請民眾細細品味小鎮風華。

首次舉辦「台語講電影」7月14日晚上7點在藝境空間戶外廣場，上映1961年「大俠梅花鹿」，將以「天然景禽獸裝」為號召，師法龜兔賽跑、狼來了、中山狼與小鹿斑比等耳熟能詳的童話故事，由真人穿上動物服演出，超ㄎㄧㄤ的劇情和演員的活潑表現。

羅東鎮公所指出，7月20日晚上7點放映「王哥柳哥007」，這是1962年007小說的第一部電影，轟動全球，王哥柳哥遊完台灣後來到香港，陰錯陽差被惡魔黨一路追殺，彼時出現白玫瑰挺身相救，王哥柳哥的身上藏了什麼秘密？到底誰才是007的本尊？跳Tone的節奏和歡樂的演出，跨世紀的精彩演出，絕對不退燒。