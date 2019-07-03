親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日本九州暴雨下不停！鹿兒島等三縣撤離124萬人

羅東藝穗節首推「台語講電影」有天然景禽獸裝

2019-07-03 14:16聯合報 記者羅建旺╱即時報導

2019羅東藝穗節7月13日登場，有表演、童趣、踩街、文創、行旅5大主軸，鎮公所今天公布說，首波將主打「老莊講古」，並首度舉辦「台語電影」系列活動，鎮長吳秋齡也復古，騎著三輪車宣傳車出場。

羅東鎮公所指出，老莊講古7月19日、7月21日晚上8點在羅東鎮藝境空間舉辦，邀請佛光大學莊文生教授分享羅東文化歷史，匯集羅東巷弄間一段段耐人尋味、觸動人心的故事，透過不一樣的觀點，邀請民眾細細品味小鎮風華。

首次舉辦「台語講電影」7月14日晚上7點在藝境空間戶外廣場，上映1961年「大俠梅花鹿」，將以「天然景禽獸裝」為號召，師法龜兔賽跑、狼來了、中山狼與小鹿斑比等耳熟能詳的童話故事，由真人穿上動物服演出，超ㄎㄧㄤ的劇情和演員的活潑表現。

羅東鎮公所指出，7月20日晚上7點放映「王哥柳哥007」，這是1962年007小說的第一部電影，轟動全球，王哥柳哥遊完台灣後來到香港，陰錯陽差被惡魔黨一路追殺，彼時出現白玫瑰挺身相救，王哥柳哥的身上藏了什麼秘密？到底誰才是007的本尊？跳Tone的節奏和歡樂的演出，跨世紀的精彩演出，絕對不退燒。

羅東鎮公所希望透過系列放映，讓人回味昔日全宜蘭縣最多電影院在羅東的盛況，復古與流行，傳統與現代。

2019羅東藝穗節7月13日登場，有表演、童趣、踩街、文創、行旅5大主軸，鎮公所...
2019羅東藝穗節7月13日登場，有表演、童趣、踩街、文創、行旅5大主軸，鎮公所今天公布說，首波將主打「老莊講古」，並首度舉辦「臺語講電影」系列活動，鎮長吳秋齡（右）也復古，騎著三輪車宣傳車出場。圖／羅東鎮公所提供
分享
2019羅東藝穗節7月13日登場，有表演、童趣、踩街、文創、行旅5大主軸，鎮公所...
2019羅東藝穗節7月13日登場，有表演、童趣、踩街、文創、行旅5大主軸，鎮公所今天公布說，首波將主打「老莊講古」，並首度舉辦「臺語講電影」系列活動。圖／羅東鎮公所提供
分享

羅東電影台語

相關新聞

基隆市政府官方LINE再進化 打關鍵字會回應

2019-07-03 15:36

影／最美麗的糖果 蕭仁孟的翻糖歌仔戲勇奪國際大獎

2019-07-03 15:25

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

宜蘭推水陸新玩法 還有「冰火四重天」

2019-07-03 13:29

不用自己開山路 上太平山上避暑 7月15日專車首發

2019-07-03 12:18

台東捕獲500公斤白皮旗 民眾：大「旗」蹟

2019-07-03 11:56

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

基隆徵觀光行銷處長 講大話者嘜來

2019-07-02 23:08

花東「情人的眼淚」 不織布上長最好

2019-07-02 23:08

新北、桃園垃圾倒宜蘭 內神通外鬼？

2019-07-02 23:05

影／IG打卡熱點！朝聖宜蘭新祕境

2019-07-02 18:27

惡劣！新北與桃園垃圾往宜蘭倒 疑內神通外鬼　

2019-07-02 15:45

影／小三變正宮 冬山素馨茶也上演甄嬛傳？

2019-07-02 14:51

再看一眼！壯圍稻田明天收割 田裡的企鵝家族再見了

2019-07-02 14:03

栽培「情人的眼淚」 花蓮農改場發現不織布上長最好

2019-07-02 13:49

只有2個月！宜蘭山泉水游泳池開放 全票只要50元

2019-07-02 13:10

基隆湖海路高低差害2騎士摔車 林右昌下令重罰

2019-07-02 12:52

斥資5千萬元大規模整修 花蓮演藝廳本月起封館一年

2019-07-02 12:10

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

高雄大八飯店宣布停業 150多名員工訝異但也無奈

2019-07-02 16:50

大八停業／董事長林輝義行善多年 卻栽在展店太快

2019-07-02 18:36

大鵬灣BOT廠商不玩了 結束和鵬管處15年夥伴關係

2019-07-02 23:20

趕快儲水！桃園、龜山4萬戶後天停水10小時

2019-07-03 10:42

高雄大八飯店無預警停業 旗下餐飲集團餐券恐失效？

2019-07-02 21:44

影／龍捲風襲屏東 不到10分鐘災損估數千萬

2019-07-02 16:15

影／IG打卡熱點！朝聖宜蘭新祕境

2019-07-02 18:27

拉警報！大鵬灣公司提出終止合約 鵬管處：持續協商中

2019-07-02 23:10

高雄市推遊程卡「77」？ 潘恒旭：豐簡由人任君選擇

2019-07-02 16:28

台中捷運再招募152人 薪資36K至65K

2019-07-02 17:12

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

環狀線中和站將做14樓商辦 還有連通道接商場

2019-07-03 11:55

中市校長「不適任」回任教師 民代轟處置過程輕率粗糙

2019-07-02 19:14

愈夜愈好拍！鹿港小鎮上千盞燈籠高掛 展期延到7月14日

2019-07-02 17:13

台東捕獲500公斤白皮旗 民眾：大「旗」蹟

2019-07-03 11:56

嘉義空氣品質佳 陳澄波畫作平地遠眺玉山景色再現

2019-07-02 20:00

惡劣！新北與桃園垃圾往宜蘭倒 疑內神通外鬼　

2019-07-02 15:45

新北環狀線一期完工 侯友宜：可望提前通車

2019-07-03 13:15

半年來施政最滿意處？韓國瑜：高雄城市亮度被看見

2019-07-03 11:14

趕快儲水！新豐、湖口這8村 明晚起到5日將停水6小時

2019-07-03 11:42

滿州「豆桑的菜園」好療癒 獲文化景觀建築圓冶獎肯定

2019-07-02 18:51

天雨路滑台78線3起事故 警車也自撞所幸無人傷亡

2019-07-03 11:27

高雄大八飯店突宣布停業 勞工局：尚未接獲資遣通報

2019-07-02 21:21

影／暴雨襲擊 平鎮警分局長冒雨涉水親拉封鎖線

2019-07-02 21:01

清泉溫泉剛開幕就被裁罰勒令停業 五峰鄉長不滿提訴願

2019-07-02 17:00

北市議員質疑大雨天黑為何不開路燈？台電：會改善

2019-07-02 21:24

屏東龍捲風10分鐘 農作物損失逾2千萬

2019-07-02 18:45

模擬營運班表 台中捷運綠線列車實際上路測試

2019-07-03 11:33

離大陸僅4.4公里 大二膽派出所啟用

2019-07-03 00:32

大巨蛋疑偷跑？北市府現勘結果：沒違規

2019-07-02 16:07

五泰輕軌機廠、路線會癱瘓交通？ 上百名居民怒：滾出泰山

2019-07-02 18:22

大八飯店停業 待投資者接手

2019-07-02 23:41

不用自己開山路 上太平山上避暑 7月15日專車首發

2019-07-03 12:18

養雞場再惹議 民代到屏東縣政府送「誠實豆沙包」

2019-07-02 18:47

夏天芒果盛產期 拍賣員教你挑芒果

2019-07-03 11:27

墾丁最貴的沙灘車體驗 遇溪水暴漲求救各罰3000元

2019-07-02 19:12

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

汐止秀山路段邊坡又坍 搶修預計今晚6點單線通車

2019-07-03 11:27

影／龍潭自由街暴雨水淹及膝 住戶一樓家當泡水

2019-07-03 15:06

彰化鼓勵加入偵查佐 常辦大案優先升小隊長

2019-07-03 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top