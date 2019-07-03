宜蘭推水陸新玩法 還有「冰火四重天」

2019-07-03 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



暑假到，宜蘭縣三星鄉推出「水陸新玩法」，到安農溪旅遊，可以在溪裡泛舟，溪堤騎自行車，讓遊客同時可以從陸上、水上觀賞、體驗安農溪。

三星鄉公所還與耕莘健康管理專科學校合作，推出「冰火四重天」，可以在臉上敷上溫泉面膜，腳下泡著溫泉、泡著冷水交替同時，嘴巴還可以吃著蘭陽水力發電廠特製的冰棒。

三星鄉公所發展特色觀光，結合創意，設計全新玩法，與中華兩岸自行車運動發展協會、耕莘健康管理專科學校、三星各產業界設計「破浪追風，沈醉安農-安農溪水陸並進示範遊程」。

今天由全國甲種旅行社聯誼會幹部、國際部落客踩線，結合自行車旅遊、農村體驗、健康泳池、泛舟，未來將形成固定遊程。

今天遊程水陸並進，在張公圍公園集合出發後，第一站即騎乘自行車到耕莘專校，校長林淑玟接待，三星鄉長李志鏞出席，雙方與「安農溪區域經濟地方創生產官學聯盟」簽署3方合作協議書，宣誓共同發展安農溪樂活旅遊，以及全力推動三星鄉地方創生。

校方推出「冰火四重天」玩法，有溫泉、冷水泡腳體驗外，送上妝管科研發特色溫泉面膜敷臉，然後享受蘭陽水力發電廠特製的冰棒。

「冰火四重天」後，騎乘到安農溪落羽松秘境，欣賞景色外，轉入鄰近的行健有機合作社，品嚐三星正當令的上將梨、蔥油餅、有機紅茶，再繼續啟程到柑仔坑橋，在愛情裝置藝術前打卡拍照，鎖上愛情鎖，接著到三星市區享用蔥蒜特色餐。

行程稍作休息後，前進安農溪水域，在泛舟起點開始2個小時的泛舟之旅，翻船下水、打水仗，玩得不亦樂乎，泛舟外，沿途而行，騎遊自行車道，體驗安農溪之美。

三星鄉長李志鏞指出，安農溪泛舟產業已發展多年，安農溪是全台少數能同時騎自行車及泛舟的河道，透過水陸並進的遊程，就是要結合兩者，使遊客能同時從陸上、水上觀賞、體驗安農溪，期待能藉由這種創新玩法引進遊客，進而帶動整個三星鄉產業的發展。