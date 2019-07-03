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影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣政府文化局與宜蘭縣博物館家族協會合作，推出「2019 宜蘭童玩文化體驗夏令營」，可以從山區農場玩到海邊漁村。

而暑假到，蘭陽博物館長陳碧琳表示，來宜蘭是要來玩的，不是要來塞車，因此，來宜蘭就是要住下來，來參加童玩夏令營，體驗不同生活與文化特色。

蘭陽博物館指出，2019宜蘭國際童玩藝術節活動期間，以「整個宜蘭就是一座博物館」為發想，同時推出5種各具特色的夏令營，希望讓參加童玩節的民眾除了享受童玩節園區的歡樂，同時還可在園區外深度體驗在地文化，感受有溫度的人文采風，讓整個宜蘭縣境內都是童玩園區。

夏令營由7個團隊辦理，其中，內城社區、橘之鄉、龜山島社區合作辦理的「夏戀蘭陽味．玩翻農漁村」，在內城開辦暑期營隊；珍珠社區舉辦「靚亮珍珠農村文化遊」；白米社區有「玩轉山海大進擊」；大二結文化基金會舉辦「穀倉滾一夏．農村體驗活動」；勝洋水草開辦「勝洋休閒農場夏令營」。

蘭陽博物館表示，5種營隊各具活潑趣味及特色，內城暑期營隊有山、海、平原活動設計及體驗，讓學員感受農田土地的溫度、海洋漁村的遼闊與體驗農村生活型態，珍珠社區的「靚亮珍珠農村文化遊」尋找珍珠好食味，體驗自己在田裡邊收割，並品嚐自己煮的美食，學會各項農事，體會食材珍貴。

白米社區的「玩轉山海大進擊」規劃低碳小旅行，以自行車漫遊，深入了解在地環境及人文，大二結文化基金會的「穀倉滾一夏．農村體驗活動」跟著宜蘭的夏日稻草香、乾燥百分之13的穀子及蘭陽溪的風，一起在穀倉裡尋寶、稻埕玩耍。

另外，勝洋水草的「勝洋休閒農場夏令營」規劃系列與「水草」相關的體驗活動，包含生態瓶製作，並以小農夫的快樂廚房為主題，自己動手作獨一無二的美味水草麵條。

蘭陽博物館表示，「童玩節文化體驗夏令營」受理報名，有興趣的民眾可至「2019宜蘭童玩文化體驗夏令營」網站查詢詳細遊程，歡迎民眾及早報名今年夏天的宜蘭之旅。

宜蘭縣政府文化局與宜蘭縣博物館家族協會合作，推出「2019 宜蘭童玩文化體驗夏令...
宜蘭縣政府文化局與宜蘭縣博物館家族協會合作，推出「2019 宜蘭童玩文化體驗夏令營」，可體驗木屐工藝。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣政府文化局與宜蘭縣博物館家族協會合作，推出「2019 宜蘭童玩文化體驗夏令...
宜蘭縣政府文化局與宜蘭縣博物館家族協會合作，推出「2019 宜蘭童玩文化體驗夏令營」，其中「勝洋休閒農場夏令營」規劃系列與「水草」相關的體驗活動，包含生態瓶製作等。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣政府文化局與宜蘭縣博物館家族協會合作，推出「2019 宜蘭童玩文化體驗夏令...
宜蘭縣政府文化局與宜蘭縣博物館家族協會合作，推出「2019 宜蘭童玩文化體驗夏令營」，可騎自行車漫遊。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣政府文化局與宜蘭縣博物館家族協會合作，推出「2019 宜蘭童玩文化體驗夏令...
宜蘭縣政府文化局與宜蘭縣博物館家族協會合作，推出「2019 宜蘭童玩文化體驗夏令營」，可以從山區農場玩到海邊漁村，在內城社區搭力阿卡。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣政府文化局與宜蘭縣博物館家族協會合作，推出「2019 宜蘭童玩文化體驗夏令...
宜蘭縣政府文化局與宜蘭縣博物館家族協會合作，推出「2019 宜蘭童玩文化體驗夏令營」，可體驗稻草工藝。記者羅建旺／攝影
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夏令營博物館童玩節

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