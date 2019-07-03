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夏日防蟲大作戰 醫師推繪本認識如何防範

2019-07-03 12:31聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

夏日親子戶外活動防蟲須知不可少。花蓮慈濟醫院針對蟲蟲界的「夏日三寶」恙蟲、隱翅蟲、小黑蚊，分別推出三本新書繪本《恙蟲特攻隊》、《小隱探險記》、《鋏蠓大爺的告白》，希望透過平易近人的原創繪本故事，帶孩子走進蟲蟲的生活世界，學習新知，讓大人與小孩一起展開「夏日防蟲大作戰」。

花蓮慈濟醫院小兒部主治醫師朱紹盈表示，多年來常碰到孩童因蟲蟲危機就診，更有慘遭恙蟲叮咬而瀕臨生命危險的案例，在十多年前，曾遇到一位轉診來慈院的8歲小女孩，高燒40度已經連續5、6天，肚子痛、全身淋巴結腫大，到院不久即往生，原因是太晚發現被恙蟲咬所致，令人十分惋惜，因此開始關注花東地區病蟲及衛生問題。

「我想把硬梆梆的知識講成有趣的故事，從小建立健康素養」朱紹盈說，五年前邀請醫學生策畫創作「蟲蟲快閃」系列繪本，希望結合故事與衛教，帶領偏鄉的孩子們學會自我保護。

花蓮慈濟醫院長林欣榮表示，慈濟醫療法人已將此系列衛教繪本，發送600套到花蓮、台東、屏東、南投及離島等地區等地區的小學。「繪本中提到的各種蟲蟲，可說是偏鄉地方的『特產』，孩子不論在居家、在野外，都需要小心防範」而像恙蟲、小黑蚊、隱翅蟲可能造成的危害，不僅小朋友，大人也需要知道怎麼預防、處理。

大林慈院急診部住院醫師蔡斗元，同時是《恙蟲特攻隊》作者，他分享，恙蟲病的症狀跟感冒很像，會發燒、畏寒，但無論大人或孩子，都不太清楚被恙蟲咬後，身體會出現類似小傷疤的「焦痂」，通常出現在腋下、脖子、鼠蹊部等比較私密的地方，如果沒被發現而延誤治療，死亡率高達六成。

參與繪本創作的慈濟大學醫學系畢業的傅于珊，從小愛畫畫，畫板從家裡延伸到兒科病房，現在透過繪本創作傳遞醫療專業而感到相當開心。最近順利通過國考，這本書也成為她送給自己從醫學生正式成為醫師的祝福禮，很開心能夠在畢業前完成夢想。

花蓮慈濟醫院希望透過有趣又兼具醫普知識的衛教繪本，讓大人與小孩都能遠離夏日蟲蟲危...
花蓮慈濟醫院希望透過有趣又兼具醫普知識的衛教繪本，讓大人與小孩都能遠離夏日蟲蟲危機。圖／花蓮慈濟醫院提供
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繪本作者蔡斗元醫師（左一）、繪者傅于珊（右一）開心與獲贈繪本民眾合影。圖／花蓮慈...
繪本作者蔡斗元醫師（左一）、繪者傅于珊（右一）開心與獲贈繪本民眾合影。圖／花蓮慈濟醫院提供
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