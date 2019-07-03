不用自己開山路 上太平山上避暑 7月15日專車首發

2019-07-03 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



暑假上山避暑又不用自己開山路，林務局羅東林區管理處今天宣布，太平山增加平日客運專車，7月15日首發上路。

羅東林區管理處表示，為了增加遊客到訪太平山國家森林遊樂區之便利性，林務局羅東林區管理處、宜蘭縣政府、國光客運三方合作，自7月15日起試辦半年，平日增加一班次客運專車，讓民眾可以搭乘大眾運輸客運上山，並調整國光客運1750路線班車發車時間，提早7點40分宜蘭轉運站、8點在羅東轉運站發車，回程下山在鳩之澤停留1小時，讓民眾可以在一日行程中可在太平山莊及鳩之澤等據點都能駐足遊賞。

羅東林區管理處指出， 太平山國家森林遊樂區許多民眾喜愛到訪，位在宜蘭縣的大同鄉山區，距離市區路途遙遠，多數民眾多以自行開車為主，為了提供更多元的交通方式，也鼓勵民眾選擇平日到訪森林遊樂區，可以分流假日人潮，享受低人潮的生態旅遊品質，因此，推出平日專車。

羅東林區管理處指出，目前除了已行駛多年的假日周末班車(國光客運1750路線)外，7月15日開始的平日專車，將持續到12月31日，平日(星期一至星期五)每日增加一班次客運，為期半年的試辦計畫中，並調整國光客運1750路線班車發車時間，提早發車，回程為下午2點半在太平山莊發車下山。

羅東林區管理處表示，客運車途中可在鳩之澤停留1小時，有別以往搭乘客運，受限客運停留時間，僅能擇太平山或鳩之澤其中一個據點遊玩。

羅東林區管理處並說，為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，提升公共運輸使用率，推廣節能減碳的綠色運輸，專車試辦期間，只要搭乘國光客運入園民眾，搭乘當日可享3項優惠，其中一是不分平假日門票全票優惠價100元，其二不分平假日及季節在鳩之澤大眾池泡湯均為50元，其三是平日可預購蹦蹦車上午11點半車次座位。

同時，為了歡迎民眾參加7月15日太平山平日客運首發，凡搭乘首發列車民眾，當日可享鳩之澤大眾池泡湯及蹦蹦車票免費。