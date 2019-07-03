和平島大地音樂祭周未登場 粉絲團按讚免費入園

2019-07-03 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處所辦「和平島大地音樂祭」，本周末在和平島公園登場，今年音樂祭以「世界的祕境，古老的聲音」為主題，今年選在和平島公園沙灘區開唱，音樂會將由金曲獎最佳原住民歌手桑布伊及廖文強等人接力演出。當天下午4點至6點，民眾於「和平島公園」粉絲團按讚推薦，即可免費入園。

大地音樂祭搭配2019寶島仲夏節，將以「ice ice你」仲夏主題曲的千人跳吃冰舞開場，現場品嘗全台12大冰品之一的基隆北海岸石花凍，為炎熱的暑假帶來基隆獨有的清涼仲夏之夜。音樂會卡司找來金曲獎最佳原住民歌手桑布依來詮釋古老的聲音，加上廖文強、都市零件派對、夕慕水等歌手接力上陣，樂聲伴著和平島公園內地質景觀、夕陽海景及郵輪出港畫面，浪漫爆表。

晚會6點半到8點半，為便利遊客到訪，北觀處提供免費接駁車，鼓勵民眾多搭乘大眾交通運輸工具，從下午4點至晚上10點，巡迴於和平島公園至碧砂漁港沿線停車場間，及和平島公園至基隆火車站2條路線；開車的民眾，也請多利用周邊停車空間包含阿拉寶灣入口處收費停車場、海洋大學停車場及碧砂漁港收費停車場，再轉乘活動接駁車入園，歡迎民眾多加利用。

活動當天下午4點起，開放民眾於園內服務處攤位現場報名參加「ice ice你」吃冰舞開場活動，前300位報名參加者，可獲得仲夏冰品1份，邀請大家一起舞動同樂；當天下午4點起入園者亦可於園內服務處索取抽獎券，獎項有背包、野餐墊、沙灘浴巾、門票等，今年特與海科館合作，憑活動抽獎券至海科館還可享門票優惠，相關活動內容及交通接駁等資訊請參閱：

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw