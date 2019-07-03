親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中職／Lamigo桃猿挑戰3連霸 驚傳球隊將轉賣

被影射捲入長榮罷工收100萬 館長氣炸：借刀砍我！

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市昨晚11點到今天凌晨1點多，持續降下大雷雨，天空狂閃電、打雷，造成大武崙地區基金一路、基金三路、武聖街、中和路164巷等都有積淹水，最深處淹水半個輪胎高，武崙溪也暴漲，距離路面僅1公尺，差點就淹起來。住中和路的居民說，雨一直下，路面都淹起來，幸好後來雨稍小一點，淹水才消退，但雨一直下，已一夜難眠。

住在中和路164巷的莊小組說，昨晚11點多雨下很大，當時雷電交加，閃電一直閃不停，打雷後就看到雨一直下，到今天凌晨12點半左右，道路就淹起來了，約有三分之一到半個輪胎高，她把淹水照片貼到基隆人臉書社群提醒大家小心，請大家趕快移車，所幸後來雨小一點，水就慢慢退去，沒有淹起來。

附近住戶表示，今天凌晨雨下不停，一夜難眠，凌晨下很大，擔心水淹起來。據統計，今天凌晨積淹水主要在大武崙地區，基金一路、基金三路、武聖街、中和路164巷大慶大城、喜市等社區都有積淹水，最深處淹水半個輪胎高。

武崙溪也暴漲，距離路面僅1公尺，差點就淹起來，晚間上游沖下黃水滾滾，所幸沒有繼續往上淹，但附近居民看了心驚膽跳，質疑大雨下不到1小時，怎麼這麼快淹起來。基隆市政府及市警局表示，因瞬間大雨造成積水，但雨稍減後已陸續消退，未造成災情。

根據中央氣象局雨量統計，基隆地區雨量主要集中在昨晚11點起到今天凌晨1點多，光是昨晚11點1小時內七堵山區就下了62毫米，市區也有26.5毫米；前晚11時到今天上午8時，累積雨量以七堵山區最多有165毫米，市區累積雨量也有56.5毫米。

基隆中和路164巷今天凌晨淹水，住戶貼出淹水照提醒民眾注意。圖／莊小姐提供
基隆中和路164巷今天凌晨淹水，住戶貼出淹水照提醒民眾注意。圖／莊小姐提供
分享
基隆中和路164巷今天凌晨淹水，住戶貼出淹水照提醒民眾注意。圖／莊小姐提供
基隆中和路164巷今天凌晨淹水，住戶貼出淹水照提醒民眾注意。圖／莊小姐提供
分享
基隆中和路164巷今天凌晨淹水，住戶貼出淹水照提醒民眾注意。圖／莊小姐提供
基隆中和路164巷今天凌晨淹水，住戶貼出淹水照提醒民眾注意。圖／莊小姐提供
分享

淹水基隆雨量

相關新聞

基隆徵觀光行銷處長 講大話者嘜來

2019-07-02 23:08

花東「情人的眼淚」 不織布上長最好

2019-07-02 23:08

新北、桃園垃圾倒宜蘭 內神通外鬼？

2019-07-02 23:05

影／IG打卡熱點！朝聖宜蘭新祕境

2019-07-02 18:27

惡劣！新北與桃園垃圾往宜蘭倒 疑內神通外鬼　

2019-07-02 15:45

影／小三變正宮 冬山素馨茶也上演甄嬛傳？

2019-07-02 14:51

再看一眼！壯圍稻田明天收割 田裡的企鵝家族再見了

2019-07-02 14:03

栽培「情人的眼淚」 花蓮農改場發現不織布上長最好

2019-07-02 13:49

只有2個月！宜蘭山泉水游泳池開放 全票只要50元

2019-07-02 13:10

基隆湖海路高低差害2騎士摔車 林右昌下令重罰

2019-07-02 12:52

斥資5千萬元大規模整修 花蓮演藝廳本月起封館一年

2019-07-02 12:10

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

高雄大八飯店宣布停業 150多名員工訝異但也無奈

2019-07-02 16:50

大八停業／董事長林輝義行善多年 卻栽在展店太快

2019-07-02 18:36

大鵬灣BOT廠商不玩了 結束和鵬管處15年夥伴關係

2019-07-02 23:20

只有2個月！宜蘭山泉水游泳池開放 全票只要50元

2019-07-02 13:10

爭取補助落空？盧秀燕：蘇貞昌的嘉獎口惠實不至

2019-07-02 11:18

高雄大八飯店無預警停業 旗下餐飲集團餐券恐失效？

2019-07-02 21:44

影／龍捲風襲屏東 不到10分鐘災損估數千萬

2019-07-02 16:15

扯！中潭公路逢豪雨就成水塘 淹水10多年地方喊苦

2019-07-02 15:28

台中綠川魚群突暴斃 不得已最後一次抽取地下水

2019-07-02 13:10

基隆湖海路高低差害2騎士摔車 林右昌下令重罰

2019-07-02 12:52

影／IG打卡熱點！朝聖宜蘭新祕境

2019-07-02 18:27

拉警報！大鵬灣公司提出終止合約 鵬管處：持續協商中

2019-07-02 23:10

國民黨台南立委初選顏東義退出 黨部強硬回應

2019-07-02 13:44

養雞場設在長照中心旁 水林鄉民抗爭到底

2019-07-02 13:45

台中捷運再招募152人 薪資36K至65K

2019-07-02 17:12

徵處長不要講大話的人暗指高雄？林右昌急回6個字

2019-07-02 12:24

屏東龍捲風災損安遷救助 違法建築不能申請

2019-07-02 15:35

中市校長「不適任」回任教師 民代轟處置過程輕率粗糙

2019-07-02 19:14

高雄市推遊程卡「77」？ 潘恒旭：豐簡由人任君選擇

2019-07-02 16:28

新月沙灣音樂嘉年華周五登場 饒舌天團玖壹壹壓軸唱

2019-07-02 13:51

暖心傳奇布袋鎮前鎮代車禍身亡 自創舉牌抗議成為歷史

2019-07-02 11:23

愈夜愈好拍！鹿港小鎮上千盞燈籠高掛 展期延到7月14日

2019-07-02 17:13

惡劣！新北與桃園垃圾往宜蘭倒 疑內神通外鬼　

2019-07-02 15:45

嘉義空氣品質佳 陳澄波畫作平地遠眺玉山景色再現

2019-07-02 20:00

親屬逝世辦後事好傷心 新竹戶所一站通服務好貼心

2019-07-02 13:58

清泉溫泉剛開幕就被裁罰勒令停業 五峰鄉長不滿提訴願

2019-07-02 17:00

影／暴雨襲擊 平鎮警分局長冒雨涉水親拉封鎖線

2019-07-02 21:01

高雄大八飯店突宣布停業 勞工局：尚未接獲資遣通報

2019-07-02 21:21

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

滿州「豆桑的菜園」好療癒 獲文化景觀建築圓冶獎肯定

2019-07-02 18:51

暑假不愁沒地方玩水！古坑鄉立游泳池2個月免費開放

2019-07-02 12:04

北市議員質疑大雨天黑為何不開路燈？台電：會改善

2019-07-02 21:24

屏東龍捲風10分鐘 農作物損失逾2千萬

2019-07-02 18:45

嗨翻了！桃園民族公園戲水池開噴 孩子打赤膊玩水消暑

2019-07-02 14:41

大巨蛋疑偷跑？北市府現勘結果：沒違規

2019-07-02 16:07

趕快儲水！桃園、龜山4萬戶後天停水10小時

2019-07-03 10:42

麻豆3寺廟及私人捐4艘小型膠筏 展現社區自主防災

2019-07-02 12:45

栽培「情人的眼淚」 花蓮農改場發現不織布上長最好

2019-07-02 13:49

五泰輕軌機廠、路線會癱瘓交通？ 上百名居民怒：滾出泰山

2019-07-02 18:22

離大陸僅4.4公里 大二膽派出所啟用

2019-07-03 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top