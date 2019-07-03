基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市昨晚11點到今天凌晨1點多，持續降下大雷雨，天空狂閃電、打雷，造成大武崙地區基金一路、基金三路、武聖街、中和路164巷等都有積淹水，最深處淹水半個輪胎高，武崙溪也暴漲，距離路面僅1公尺，差點就淹起來。住中和路的居民說，雨一直下，路面都淹起來，幸好後來雨稍小一點，淹水才消退，但雨一直下，已一夜難眠。

住在中和路164巷的莊小組說，昨晚11點多雨下很大，當時雷電交加，閃電一直閃不停，打雷後就看到雨一直下，到今天凌晨12點半左右，道路就淹起來了，約有三分之一到半個輪胎高，她把淹水照片貼到基隆人臉書社群提醒大家小心，請大家趕快移車，所幸後來雨小一點，水就慢慢退去，沒有淹起來。

附近住戶表示，今天凌晨雨下不停，一夜難眠，凌晨下很大，擔心水淹起來。據統計，今天凌晨積淹水主要在大武崙地區，基金一路、基金三路、武聖街、中和路164巷大慶大城、喜市等社區都有積淹水，最深處淹水半個輪胎高。

武崙溪也暴漲，距離路面僅1公尺，差點就淹起來，晚間上游沖下黃水滾滾，所幸沒有繼續往上淹，但附近居民看了心驚膽跳，質疑大雨下不到1小時，怎麼這麼快淹起來。基隆市政府及市警局表示，因瞬間大雨造成積水，但雨稍減後已陸續消退，未造成災情。