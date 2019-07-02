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基隆徵觀光處長 林右昌盼行政能力非常強

2019-07-02 17:12中央社 基隆2日電

基隆市長林右昌在6月中旬公開徵求基隆市政府觀光及城市行銷處長。他今天受訪時說，這個職缺的人才條件希望是行政能力要非常強，而不是嘴巴上講得天花亂墜的人。

基隆市政府為因應市政建設及整體業務發展，計畫成立「觀光及城市行銷處」，已由市議會審議通過。林右昌曾在6月中旬發出英雄帖，希望召募有熱情的專業人士出任首任處長，為基隆城市打拚。

林右昌今天受訪時說，截至6月30日，他已收到38份履歷，接下來會初步書面審查，之後再篩選合格者安排面試，希望遴選出的首任觀光及城市行銷處長，能為基隆帶來新的觀光價值與資源，提升基隆能見度。

他說，這些應徵者來自各行各業，有非常好的學經歷，但不能只看書面，較重要還要面對面了解這些求職者對基隆發展的想法，或是這些人能為基隆帶來什麼樣的觀念價值，以促進基隆市觀光和城市能見度的提升。

林右昌說，因為基隆比較特別，他不喜歡好高騖遠，或是講空話、講大話的人，因為基隆市不是直轄市，沒有那麼多預算，所以需要行政能力很強的人，並把最有限資源做最大發揮，這是他很重視的一點，而不是嘴巴上講的天花亂墜，但最後在執行能力上卻出現不足情況。

有記者詢問，是否在暗酸高雄市政府，林右昌對此否認。

林右昌強調，他的意思是說，基隆非六都，資源相對少，特別旁邊有三個直轄市，而且是最有錢的台北市、新北市與桃園市，所以在基隆市工作面臨周邊城市的競爭時，需要突破的事情與壓力會特別多，但基隆市資源有限，所以要有能耐在有限資源之下去做最大的發揮，把一天當三天用，把一塊錢當十塊錢來用。

媒體也問到，基隆市6月29日舉辦海洋老鷹嘉年華遊行，出生基隆的民進黨籍台北市議員高嘉瑜當時也在遊行人群中，並沿途在臉書開直播介紹活動，許多網友留言要她回來選基隆市長。

同黨籍的林右昌回應，現在要選市長的人很多，這表示近年來基隆能見度越來越好，大家對這座城市的未來越來越有希望，之前聽說藝人許效舜或前移民署長謝立功，還有好多人要選，大家願對基隆奉獻努力，這是一件好事。

基隆林右昌

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