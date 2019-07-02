影／基隆青少年戲劇節 在他們故事中尋找青春記憶

2019-07-02 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市文化局主辦的青少年戲劇聯展，今年由三所在地高中戲劇社及「慾望劇團」，在這個月5日到27日，推出四齣以青春為主題的戲碼，市長林右昌看著1980年代和2000年代的青春愛情故事，很有感的笑了出來，他邀市民朋友一起上劇場看戲，看青少年眼中的「青春」究竟是什麼面貌，也在故事中尋找自己的青春記憶。

1980年的羞澀約會記，2000年的女生勇敢示愛，2019年又會有什麼樣的青春故事？「慾望劇團」團長黃品文說，這很值得大家一起來回味。

市長林右昌說，青少年戲劇聯展已經舉辦很多年，希望讓熱愛戲劇的孩子們有機會站上舞台，今年參與的包括基隆女中這個戲劇社、二信無法抗劇戲劇社、暖暖高中就是戲劇社，還有慾望劇團與招募的青少年們，一起製作專屬劇目，從劇本到燈光設計、表演舞台等都由孩子們一手包辦，去看他們演出就是最好的打氣。

文化局表示，今年的青少年戲劇聯展，由15年前透過戲劇節活動孕育出的基隆在地團隊「慾望劇團」執行，在5日到27日共推出四齣戲碼，圍繞今年主題「青春」，各團隊選定的題材非常多樣，有青春時期的愛情故事、青少年的人際關係、與家人之間的羈絆、還有青春黑暗的一面。

今年整個青劇節期間，在文化中心二樓圖書館外，更首度擴大舉辦專屬於青劇節的周邊活動；除了有佈置青春小特展打卡點，供民眾拍照分享外，每週六下午更是有限定的青春情境短劇青春小演出，橫跨三個年代愛情故事，結合經典歌曲，三齣8分鐘的小短劇供民眾觀賞。現場也將舉辦難得的戲劇體驗。

演出場次：

7/5-6 19:30、7/6-7 14:30 慾望劇團與青少年合演《新生命》

7/13 14:30/19:30 二信高中無法抗劇《青春地圖》

7/20 14:30/19:30 基隆女中這個戲劇社《礙‧與愛》

7/27 14:30/19:30 暖暖高中就是戲劇社《給愛情的青春》

演出地點：基隆文化中心島嶼實驗劇場

索票方式：於演出前一週開放索票（自由入座）

索票地點：基隆市文化局表演藝術科