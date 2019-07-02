惡劣！新北與桃園垃圾往宜蘭倒 疑內神通外鬼

2019-07-02 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



冬山鄉第2公墓便道被不肖業者偷倒生活廢棄現場惡臭，甚至連邊坡及先人墓地上都被垃圾汙染。圖／冬山鄉長林峻輔提供 分享 facebook 好山好水的宜蘭竟被不肖業者當成新北市與桃園市的垃圾場！

宜蘭縣頭城鎮烏石港、冬山鄉公墓路旁，上周五與昨天陸續發現大量垃圾，包括日常生活廢棄物，散發惡臭。

環保局今天指出，經追查，這些垃圾已被壓縮成型，有的散落，從垃圾堆裡翻找證據與線索發現，應是大樓等集合住處，委由業者處理的日常垃圾，有的來自桃園市，有的來自新北市。

同時，被侵入的除了頭城、冬山，還有其他鄉鎮，除亂丟外，有的被掩埋。

對這種惡劣行為，宜蘭縣環保局報請檢警追查，正在循線追緝嫌犯。

環保局懷疑，把宜蘭當垃圾場的惡劣業者，疑是內神通外鬼，這些巨量垃圾從外縣市先以大噸位的車輛運送入境後，再由宜蘭當地的不肖業者分裝，載往偏遠地點分別棄置，犯罪者疑有集團分工，把宜蘭當垃圾場，有人運送，有人提供場地，從中謀取巨大利益。

環保局報請檢警追緝，請求依法從重量刑，依廢棄物清理法，最重可處5年以下有期徒刑。

除追緝偷倒廢棄物嫌犯，環保局已經會同警察局，將不定時在宜蘭縣境啟動攔查，阻絕與遏止垃圾入侵。

「惡質到了極點！」頭城鎮烏石港的公有土地旁遭人亂倒垃圾，頭城鎮長曹乾舜憤怒。

他表示，鎮公所平時對於全鎮環境衛生的要求非常嚴格，對於公有的土地更是善盡維護與管理的責任，不料這塊土地的道路旁竟然被傾倒大量垃圾及廢棄物，實在令人氣憤與痛心，鎮公所傾全力以最高的效率來處理這件事情，並一定要在最短時間內揪出這個破壞環境的罪犯，並依相關規定給予最嚴厲的處分。

曹乾舜籲請民眾提供線索，協助公所、警方及環保單位早日找到元凶，還乾淨、健康的生活環境，嚴正呼籲並警告相關業者、企業或民眾，除了賺錢之外，更應該負起職業道德和社會責任，切勿喪失人性、以身試法，絕對會追查到底，並且會依相關法規嚴格懲處、絕不寬待。

冬山鄉長林峻輔指出，第2公墓便道被不肖業者偷倒生活廢棄物，行為惡劣乖張現場惡臭，甚至連邊坡及先人墓地上都被垃圾汙染。