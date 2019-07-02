影／小三變正宮 冬山素馨茶也上演甄嬛傳？

2019-07-02 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣冬山鄉中山村因雨水豐沛，砂石地多，是茶樹生長最佳的環境，生產的茶葉品質高，但過去因缺乏品牌與知名度，「妾身不明」，多外銷他地，消費者肯定，卻不知其出身，因此，被戲稱為「細姨茶」。

因茶品「素雅馨香」，加上經過多年的努力，維持高品質，正名為冬山「素馨紅茶」，在台灣的茶界漸漸打出名號，佔有一席之地。

冬山鄉公所創意打響素馨紅茶知名度，還特別舉辦「尋找素馨」活動，在冬山各大重要路口掛起「素馨您在哪裡？」看板，成功吸引目光與討論。

為延續傳統的製茶技術，冬山鄉公所明天（7月3日）將舉辦創意紅茶調茶比賽，提供豐厚的獎金，鼓勵宜蘭縣內的年輕一代以創新的點子結合傳統茶飲，讓學生們盡情發揮創意、引領茶飲文化推陳出新並帶動宜蘭縣觀光餐旅事業之發展。

同時，「2019冬山茶藝文化節暨全國紅茶製茶技術競賽」7月6日、7日2天，將在冬山鄉政中心競技，以中山有機合格認證的「素馨紅茶」為主軸，舉辦全國性的製茶競賽，邀請全台茶農切磋交流。

冬山鄉公所今天指出，茶藝文化節結合泡茶技藝及品茶藝術，7月6日有夏夜市集與演出，現場有氣墊溜滑梯及新奇有趣的紙迷宮，親子同歡，7月7日則是小農市集與多樣茶藝DIY的體驗活動，有素馨紅茶製茶小學堂、彩繪茶罐與擂茶等DIY體驗。