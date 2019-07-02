栽培「情人的眼淚」 花蓮農改場發現不織布上長最好

2019-07-02 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



農委會花蓮農業改良場為改善俗稱「情人的眼淚」陸生藍綠藻產量，以及被大眾詬病生長在陰暗處不衛生等缺點，在場內栽培試驗，發現在不織布上陸生藍綠藻長最快、產量也較多，沒有沙石更乾淨，因此開設課程讓農友研習，改善整體採收狀況。

每當夏秋連續的降雨過後，花東鄉下地區草地會長出很像海帶的東西，是原住民俗稱「情人的眼淚」，也叫做地木耳、雨來菇，學名叫陸生藍綠藻。會有優美的名字「情人的眼淚」，緣由阿美族一段淒美的傳說，相傳一對相愛的戀人因得不到雙方父母同意決定私奔，兩人因體力用盡、相擁而泣，最後離開人世，而這對情侶眼淚落下的地方就長出雨來菇，因此有了「情人的眼淚」浪漫名稱。

儘管情人的眼淚在花東時常看見，但長久以來多用採集方式，藻體會黏附泥砂，讓人有不衛生的印象。花蓮農改場場長杜麗華表示，陸生藍綠藻易栽培，經過農改場試驗，發現最佳生長條件為溫度25至30度、採乾濕循環澆灌方式、9350至11270光照度、濕度範圍53至95％，散播直徑約2公分。

透過不同栽培資材試驗結果，杜麗華說，採用黑色不織布、雜草抑制蓆、碎石、砂質土壤試驗，栽培28天後發現以不織布作為陸生藍綠藻栽培資材生長量最佳，是對照組的3倍；且不織布較乾淨無雜質，清洗時可節省水源及60％的時間，只要藻體在直徑5公分以上即可採收。

來自宜蘭的劉姓農友說，以往在土壤上栽培陸生藍綠藻，但產量不如預期，這次到農改場學習，認識更多栽培方式，回去會參考試試看；不過很多人沒吃過陸生藍綠藻，希望政府多宣導。