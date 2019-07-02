基隆湖海路高低差害2騎士摔車 林右昌下令重罰

2019-07-02 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市湖海路電線桿遷移和下地工程，出現坑洞未補，僅用三角錐提醒，基礎開挖回填不確實，造成路面高低差，短短半天害兩名機車騎士摔車，副議長林沛祥昨天會勘很火大。市長林右昌說，他上任之初就要求五大管線單位，假修工程要合乎標準，而且要嚴格稽查，今天發生這樣的事情，顯現管線單位的假修工程，視市府的要求於無物，他要工務處用最高金額重罰，並立即改善。

市府工務處表示，為了不要影響湖海路二段商家作生意，已要求承商加速於暑假前完成路燈遷移工程，但施工時發生3次挖掘到淺埋的自來水管用户內線，造成施工進度落後，路燈基礎已挖掘的坑洞未能及時灌漿，路面暫時修復不盡人意造成騎士滑倒，工務處已再要求廠商重新鋪設。

市長林右昌上午臉色嚴肅的說，北觀處委託市府做湖海路電線桿遷移和下地工程，管線單位假修工程做的不確實，他在市務會務要求工務處嚴厲檢討，他上任之初就要求五大管線單位，在假修工程時要合乎標準，而且要嚴格稽查，今天發生這樣的事情，顯現管線單位的假修工程，視市府的要求於無物，他要工務處用最高金額罰款重罰，並要求立即改善。