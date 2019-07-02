親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

考完對答案！大學指考 國文科試題與解答（含非選）

日韓貿易戰？日本反擊「南韓徵用工」的半導體限制令

基隆湖海路高低差害2騎士摔車 林右昌下令重罰

2019-07-02 12:52聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市湖海路電線桿遷移和下地工程，出現坑洞未補，僅用三角錐提醒，基礎開挖回填不確實，造成路面高低差，短短半天害兩名機車騎士摔車，副議長林沛祥昨天會勘很火大。市長林右昌說，他上任之初就要求五大管線單位，假修工程要合乎標準，而且要嚴格稽查，今天發生這樣的事情，顯現管線單位的假修工程，視市府的要求於無物，他要工務處用最高金額重罰，並立即改善。

市府工務處表示，為了不要影響湖海路二段商家作生意，已要求承商加速於暑假前完成路燈遷移工程，但施工時發生3次挖掘到淺埋的自來水管用户內線，造成施工進度落後，路燈基礎已挖掘的坑洞未能及時灌漿，路面暫時修復不盡人意造成騎士滑倒，工務處已再要求廠商重新鋪設。

市長林右昌上午臉色嚴肅的說，北觀處委託市府做湖海路電線桿遷移和下地工程，管線單位假修工程做的不確實，他在市務會務要求工務處嚴厲檢討，他上任之初就要求五大管線單位，在假修工程時要合乎標準，而且要嚴格稽查，今天發生這樣的事情，顯現管線單位的假修工程，視市府的要求於無物，他要工務處用最高金額罰款重罰，並要求立即改善。

這事件的罰的金額是一到十萬，這次用最高額去罰，市府工務處一再的要求五大管線單位，在進行工程之後的假性修復工程一定要做得非常務實和確實，這次事件表示這家廠商視市府工務處的要求和命令於無物，要嚴以懲處，他不容有這樣的事情再發生。

基隆市湖海路高低差害2騎士摔車，市長林右昌今天下令重罰。圖／林沛祥提供
基隆市湖海路高低差害2騎士摔車，市長林右昌今天下令重罰。圖／林沛祥提供
分享

修復林右昌機車騎士

相關新聞

只有2個月！宜蘭山泉水游泳池開放 全票只要50元

2019-07-02 13:10

斥資5千萬元大規模整修 花蓮演藝廳本月起封館一年

2019-07-02 12:10

栽培「情人的眼淚」 花蓮農改場發現不織布上長最好

2019-07-02 13:49

鼓勵公益出租 宜縣祭租金免稅

2019-07-01 23:31

浴火重生 七星柴魚博物館試營運

2019-07-01 23:23

兄伴重障弟半世紀 林姿妙送雙老安居

2019-07-01 23:20

湖海路不平 半天2騎士摔車

2019-07-01 23:17

92歲漁民 天天出海不倦勤

2019-07-01 22:58

影╱遠雄海洋公園邀遊客打水仗 比基尼入園半價優惠

2019-07-01 19:40

杜絕蟲害 池上鄉今起撿金寶螺2.5公斤可換50元消費券

2019-07-01 18:53

影╱玩水消暑 花蓮知卡宣水上樂園開幕 吸引親子同樂

2019-07-01 16:17

影╱徹底解決暖暖水患 八堵路雨水下水道工程今動土

2019-07-01 15:42

花蓮柴魚博物館浴火重生 今試營運

2019-07-01 13:59

影╱「擔心我走了」86歲兄照顧重障弟半世紀 林姿妙援助雙老

2019-07-01 13:20

基隆路面高低差害2騎士摔車 副議長：市府應嚴厲究責

2019-07-01 11:12

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

台南「最賺」交通違規照像器在這裡 有望連霸至少兩年

2019-07-01 16:24

影╱嚇死人！對流旺盛 屏東林邊竟刮起龍捲風

2019-07-01 16:46

南投「沉睡的測速桿」滿月了 首月開罰就破千件

2019-07-01 19:39

不惜賣2房做公益！ 屏東阿嬤希望韓總、郭董來看看她

2019-07-01 14:29

影╱屋頂掀、車朝天 陸龍捲肆虐屏東林邊南州

2019-07-01 18:11

公車發車誤點10分鐘 台中8月起罰千元

2019-07-01 16:27

拚公車運量！台中免費公車補助改回按人次計費

2019-07-01 19:50

垃圾分類未落實 屢勸不聽者雲林將開罰

2019-07-01 15:42

影／屏縣龍捲風捲3.5噸貨車進民宅撞傷2人 逾7千戶停電

2019-07-01 21:03

雲林縣推動黑水虻去化廚餘 口湖鄉最先做也最成功

2019-07-01 19:58

南投縣府砸3億5000萬元 打通福興溫泉區聯外路網

2019-07-01 15:06

家長接送孩不怕挨罰 科技停車柱9月起板橋、永和試辦

2019-07-01 16:14

爭取補助落空？盧秀燕：蘇貞昌的嘉獎口惠實不至

2019-07-02 11:18

花蓮柴魚博物館浴火重生 今試營運

2019-07-01 13:59

屏東林邊及南州發生龍捲風 7400多戶斷電

2019-07-01 19:07

去年稻作豐收價格好 今年收購量少價低農民欲哭無淚

2019-07-01 19:59

大巨蛋遭爆施作未核准工項 北市府明現勘認定

2019-07-01 18:49

高雄到新北徵才 「北漂返鄉」35K起跳

2019-07-01 16:16

影／曾是亞洲第一貴金屬礦山 他們把記憶「蓋」回來

2019-07-01 23:16

影╱欣彰整壓站二度動工 田中鎮民憂心氣爆拉布條抗議

2019-07-01 19:49

影╱玩水消暑 花蓮知卡宣水上樂園開幕 吸引親子同樂

2019-07-01 16:17

韓國瑜下達韓粉觀光動員令 來高雄玩有優惠

2019-07-01 19:30

影╱遠雄海洋公園邀遊客打水仗 比基尼入園半價優惠

2019-07-01 19:40

首度列入台南芒果節巡迴場地 官田拚「第二春」盛況

2019-07-01 19:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top