親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

都市再生要拆除重建？看香林社區怎麼做

斥資5千萬元大規模整修 花蓮演藝廳本月起封館一年

2019-07-02 12:10聯合報 記者王燕華╱即時報導

每年有上百檔演出的花蓮縣文化局演藝廳，因為進行防水、空調及劇場設施改善工程，本月起封館一年大規模整修。文化局表示，封館期間將轉介藝文團隊到客家文化會館演藝堂、原民文化館等場地演出，另劇場設施改善部分下月招標，會力拚縮短工期，希望提早開放借用。

文化局副局長曾之妤表示，演藝廳和一旁的美術館，兩棟館舍屋齡都已超過30年，屋齡老舊，有漏水問題，這次獲得前瞻基礎建設經費5000萬元，展開整修工程，兩棟館舍都會施作防水工程，並改善空調。由於美術館是靜態展示，施工影響較小，所以仍開放參觀，但是演藝廳是動態展演，且要同步提升劇場專業設施，包括更新舞台設備、燈光、音響等，考量觀賞品質後，決定從本月起，休館一年。

演藝廳有約800個座位，是縣內公認最好的展演場所，休館一年將對藝文團隊表演、縣民欣賞高水準藝文演出造成影響。曾之妤說，文化局在去年底已公告暫停登記休館期間的場館借用檔期，另外也盤點縣內展演空間，若縣內外表演團隊有需求，縣內的客家文化會館演藝堂、原住民文化館，還有慈濟大學校內也有一個小型的表演場，都可供團隊表演。

曾之妤表示，劇場設施改善預計下月招標，若一切順利、工期可以縮短，演藝廳也可提早開放，會朝這方向努力。

此外，花蓮石雕博物館本月進行冷氣主機更新作業，將有一個月時間館內沒有冷氣，文化局考量暑假入館遊客多，決定仍開館營運，但參觀民眾一律免門票。

花蓮縣文化局演藝廳因施工改善防水、空調，並提升劇場設備，本月起封館一年。圖／報系...
花蓮縣文化局演藝廳因施工改善防水、空調，並提升劇場設備，本月起封館一年。圖／報系資料照片
分享

文化局劇場美術館

相關新聞

鼓勵公益出租 宜縣祭租金免稅

2019-07-01 23:31

浴火重生 七星柴魚博物館試營運

2019-07-01 23:23

兄伴重障弟半世紀 林姿妙送雙老安居

2019-07-01 23:20

湖海路不平 半天2騎士摔車

2019-07-01 23:17

92歲漁民 天天出海不倦勤

2019-07-01 22:58

影╱遠雄海洋公園邀遊客打水仗 比基尼入園半價優惠

2019-07-01 19:40

杜絕蟲害 池上鄉今起撿金寶螺2.5公斤可換50元消費券

2019-07-01 18:53

影╱玩水消暑 花蓮知卡宣水上樂園開幕 吸引親子同樂

2019-07-01 16:17

影╱徹底解決暖暖水患 八堵路雨水下水道工程今動土

2019-07-01 15:42

花蓮柴魚博物館浴火重生 今試營運

2019-07-01 13:59

影╱「擔心我走了」86歲兄照顧重障弟半世紀 林姿妙援助雙老

2019-07-01 13:20

基隆路面高低差害2騎士摔車 副議長：市府應嚴厲究責

2019-07-01 11:12

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

新竹11人疑食物中毒 店家休3天改善衛生

2019-07-01 13:24

台南「最賺」交通違規照像器在這裡 有望連霸至少兩年

2019-07-01 16:24

影╱嚇死人！對流旺盛 屏東林邊竟刮起龍捲風

2019-07-01 16:46

南投「沉睡的測速桿」滿月了 首月開罰就破千件

2019-07-01 19:39

不惜賣2房做公益！ 屏東阿嬤希望韓總、郭董來看看她

2019-07-01 14:29

影╱屋頂掀、車朝天 陸龍捲肆虐屏東林邊南州

2019-07-01 18:11

公車發車誤點10分鐘 台中8月起罰千元

2019-07-01 16:27

拚公車運量！台中免費公車補助改回按人次計費

2019-07-01 19:50

影╱「擔心我走了」86歲兄照顧重障弟半世紀 林姿妙援助雙老

2019-07-01 13:20

垃圾分類未落實 屢勸不聽者雲林將開罰

2019-07-01 15:42

雲林縣推動黑水虻去化廚餘 口湖鄉最先做也最成功

2019-07-01 19:58

影／屏縣龍捲風捲3.5噸貨車進民宅撞傷2人 逾7千戶停電

2019-07-01 21:03

南投縣府砸3億5000萬元 打通福興溫泉區聯外路網

2019-07-01 15:06

家長接送孩不怕挨罰 科技停車柱9月起板橋、永和試辦

2019-07-01 16:14

花蓮柴魚博物館浴火重生 今試營運

2019-07-01 13:59

桃園G10貨櫃市集新貌 歐風玩樂神級美食陪你FUN暑假

2019-07-01 12:29

屏東林邊及南州發生龍捲風 7400多戶斷電

2019-07-01 19:07

去年稻作豐收價格好 今年收購量少價低農民欲哭無淚

2019-07-01 19:59

爭取補助落空？盧秀燕：蘇貞昌的嘉獎口惠實不至

2019-07-02 11:18

大巨蛋遭爆施作未核准工項 北市府明現勘認定

2019-07-01 18:49

高雄到新北徵才 「北漂返鄉」35K起跳

2019-07-01 16:16

影／曾是亞洲第一貴金屬礦山 他們把記憶「蓋」回來

2019-07-01 23:16

影╱欣彰整壓站二度動工 田中鎮民憂心氣爆拉布條抗議

2019-07-01 19:49

影╱玩水消暑 花蓮知卡宣水上樂園開幕 吸引親子同樂

2019-07-01 16:17

韓國瑜下達韓粉觀光動員令 來高雄玩有優惠

2019-07-01 19:30

影╱遠雄海洋公園邀遊客打水仗 比基尼入園半價優惠

2019-07-01 19:40

首度列入台南芒果節巡迴場地 官田拚「第二春」盛況

2019-07-01 19:54

影╱徹底解決暖暖水患 八堵路雨水下水道工程今動土

2019-07-01 15:42

從政33年 台南市議員張世賢獲頒內政部三等內政獎章

2019-07-01 15:57

圖書館施工難消暑 屏縣府：復興圖書館就要完工了

2019-07-01 19:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top