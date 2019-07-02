斥資5千萬元大規模整修 花蓮演藝廳本月起封館一年

2019-07-02 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



每年有上百檔演出的花蓮縣文化局演藝廳，因為進行防水、空調及劇場設施改善工程，本月起封館一年大規模整修。文化局表示，封館期間將轉介藝文團隊到客家文化會館演藝堂、原民文化館等場地演出，另劇場設施改善部分下月招標，會力拚縮短工期，希望提早開放借用。

文化局副局長曾之妤表示，演藝廳和一旁的美術館，兩棟館舍屋齡都已超過30年，屋齡老舊，有漏水問題，這次獲得前瞻基礎建設經費5000萬元，展開整修工程，兩棟館舍都會施作防水工程，並改善空調。由於美術館是靜態展示，施工影響較小，所以仍開放參觀，但是演藝廳是動態展演，且要同步提升劇場專業設施，包括更新舞台設備、燈光、音響等，考量觀賞品質後，決定從本月起，休館一年。

演藝廳有約800個座位，是縣內公認最好的展演場所，休館一年將對藝文團隊表演、縣民欣賞高水準藝文演出造成影響。曾之妤說，文化局在去年底已公告暫停登記休館期間的場館借用檔期，另外也盤點縣內展演空間，若縣內外表演團隊有需求，縣內的客家文化會館演藝堂、原住民文化館，還有慈濟大學校內也有一個小型的表演場，都可供團隊表演。

曾之妤表示，劇場設施改善預計下月招標，若一切順利、工期可以縮短，演藝廳也可提早開放，會朝這方向努力。