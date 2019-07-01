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杜絕蟲害 池上鄉今起撿金寶螺2.5公斤可換50元消費券

2019-07-01 18:53聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣池上鄉公所為了杜絕金寶螺危害農作，從今天起至8月30日舉辦撿除金寶螺活動，獎勵民眾農友收集金寶螺，也歡迎放暑假的學生與遊客一同加入除害行動，活動期間撿拾金 寶螺重量累積達2.5公斤，即可至池上鄉公所檢驗站兌換50元消費券1張，可以池上鄉內的商店消費使用，限量2000張，換完為止。忚

池上鄉公所農業觀光課指出，金寶螺專挑細嫩的秧苗吃，造成農民插秧後，秧苗被吃掉又要補秧，讓農民相當困擾，為了解決這個問題，有些農民會用藥防治，但用藥又有農藥殘留與汙染環境問題，鄉公所為了協助農民去除蟲害，因此規畫「全民巡螺集寶總動員」活動，希望可以藉由撿拾活動減少用。

每年7月中旬到8月間是池上鄉二期作插秧期，即日起至8月30日止，鄉公所舉辦的「全民巡螺集寶總動員」活動，除獎勵池上鄉農友，也歡迎放暑假的學生與外地遊客參與，活動期間撿拾金寶螺累積達2.5公斤，可至池上鄉公所檢驗站兌換50元消費券1張，限量2000張，換完為止。

民眾兌換的消費券可在池上鄉內的大眾書局、恆和行、廣達、登茂及國祥5處商家比照50元等值新台幣消費，包括金寶螺及卵都可以算重量，撿愈多就能兌換愈多消費券。

池上鄉長張堯城表示，金寶螺造成水稻田生態浩劫，是池上人的公敵，希望藉由活動，逐年減少防治用藥，早日恢復水稻田原有蛙鳴及充滿泥鰍等生態；暑假到了，呼籲鄉民全體動員收集大坡池、自家水田及公共排水溝等地方的金寶螺。

為杜絕金寶螺蟲害，台東縣池上鄉今天起至8月30日止撿拾金寶螺累積達2.5公斤，可...
為杜絕金寶螺蟲害，台東縣池上鄉今天起至8月30日止撿拾金寶螺累積達2.5公斤，可換50元消費券1張，限量2000張，換完為止。記者羅紹平／翻攝
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為杜絕金寶螺蟲害，台東縣池上鄉今天起至8月30日止撿拾金寶螺累積達2.5公斤，可...
為杜絕金寶螺蟲害，台東縣池上鄉今天起至8月30日止撿拾金寶螺累積達2.5公斤，可換50元消費券1張，限量2000張，換完為止。記者羅紹平／翻攝
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為杜絕金寶螺蟲害，台東縣池上鄉今天起至8月30日止撿拾金寶螺累積達2.5公斤，可...
為杜絕金寶螺蟲害，台東縣池上鄉今天起至8月30日止撿拾金寶螺累積達2.5公斤，可換50元消費券1張，限量2000張，換完為止。記者羅紹平／翻攝
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農民消費券農藥殘留

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