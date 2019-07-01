玩水消暑 花蓮知卡宣水上樂園開幕 吸引親子同樂

2019-07-01 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園」今日開幕，許多大型水上遊樂設施吸引大小朋友玩水。來自台中的張姓民眾說，知道知卡宣水上樂園今開放，特別在家族旅遊裡安排玩水行程，覺得免費入園很開心。

花蓮縣長徐榛蔚表示，知卡宣水上樂園分三期工程整建，讓設施更齊全，滿足各年齡層，感謝農業處讓知卡宣一年比一年更好，提醒民眾天氣炎熱，多補充水分；也特別謝謝辛苦救生人員，給予安全水上環境。除了水上設施外，知卡宣公園裡還有許多原生物種，歡迎民眾欣賞，將知卡宣公園變成打卡景點。

花蓮縣政府今年打造深水池，適合想體驗深水游泳的遊客；若家長不願意換裝下水，今年新增泡腳池，對身心障礙者、長輩和小小孩來說，十分方便，還有特別量身打造的幼幼池，適合父母帶幼齡兒童一起遊玩。

遠從台中到花蓮的張姓民眾說，知卡宣水上樂園跟宜蘭親水公園一樣乾淨、安全，趁著孩子放暑假，全家到花蓮旅遊，把知卡宣景點安排在家族旅遊行程裡，讓孩子玩水消暑。

知卡宣綠森林親水公園免費入園，戲水設施開放期間為7月1日起至8月25日止，每日上午9時30分至12時，及下午13時30分至17時30分，中午休息1.5小時，進行水池清潔維護工作，每周一固定休池整理環境，開放期間若發佈颱風警報將不開放。