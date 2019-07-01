親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「玉」字測韓國瑜總統之路 詹惟中：雖遇阻但大可期待

玩水消暑 花蓮知卡宣水上樂園開幕 吸引親子同樂

2019-07-01 16:17聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園」今日開幕，許多大型水上遊樂設施吸引大小朋友玩水。來自台中的張姓民眾說，知道知卡宣水上樂園今開放，特別在家族旅遊裡安排玩水行程，覺得免費入園很開心。

花蓮縣長徐榛蔚表示，知卡宣水上樂園分三期工程整建，讓設施更齊全，滿足各年齡層，感謝農業處讓知卡宣一年比一年更好，提醒民眾天氣炎熱，多補充水分；也特別謝謝辛苦救生人員，給予安全水上環境。除了水上設施外，知卡宣公園裡還有許多原生物種，歡迎民眾欣賞，將知卡宣公園變成打卡景點。

花蓮縣政府今年打造深水池，適合想體驗深水游泳的遊客；若家長不願意換裝下水，今年新增泡腳池，對身心障礙者、長輩和小小孩來說，十分方便，還有特別量身打造的幼幼池，適合父母帶幼齡兒童一起遊玩。

遠從台中到花蓮的張姓民眾說，知卡宣水上樂園跟宜蘭親水公園一樣乾淨、安全，趁著孩子放暑假，全家到花蓮旅遊，把知卡宣景點安排在家族旅遊行程裡，讓孩子玩水消暑。

知卡宣綠森林親水公園免費入園，戲水設施開放期間為7月1日起至8月25日止，每日上午9時30分至12時，及下午13時30分至17時30分，中午休息1.5小時，進行水池清潔維護工作，每周一固定休池整理環境，開放期間若發佈颱風警報將不開放。

花蓮縣府農業處表示，為維持水池衛生與安全，民眾入池前請務必穿戴泳裝及泳帽，並請家長隨時注意孩童狀況，未滿6歲孩童入池時，請務必全程陪同避免發生危險。

大型水上遊樂設施吸引大小朋友玩水。記者王思慧／攝影
大型水上遊樂設施吸引大小朋友玩水。記者王思慧／攝影
分享
知卡宣親水公園造浪池讓民眾體驗波浪的樂趣。記者王思慧／攝影
知卡宣親水公園造浪池讓民眾體驗波浪的樂趣。記者王思慧／攝影
分享
幼幼池適合父母帶幼齡兒童一起玩水。記者王思慧／攝影
幼幼池適合父母帶幼齡兒童一起玩水。記者王思慧／攝影
分享
知卡宣親水公園今日開幕。記者王思慧／攝影
知卡宣親水公園今日開幕。記者王思慧／攝影
分享

徐榛蔚

相關新聞

影╱徹底解決暖暖水患 八堵路雨水下水道工程今動土

2019-07-01 15:42

花蓮柴魚博物館浴火重生 今試營運

2019-07-01 13:59

影╱「擔心我走了」86歲兄照顧重障弟半世紀 林姿妙援助雙老

2019-07-01 13:20

基隆路面高低差害2騎士摔車 副議長：市府應嚴厲究責

2019-07-01 11:12

花蓮「海或瘋市集」 1日起連辦7天

2019-06-30 23:19

上傳照片辦身分證 基隆戶政優

2019-06-30 23:16

東縣弱勢長輩 免費配老花眼鏡

2019-06-30 22:54

花蓮家扶「夏日盃」滑板比賽 提升孩童自信

2019-06-30 19:34

身分證照片自己手機拍 基隆戶政創新服務獲評鑑第1名

2019-06-30 19:05

夏日夜晚好去處 花蓮海或瘋市集明登場

2019-06-30 14:55

花蓮消防局新建廳舍開工 外觀設計就像大型消防車

2019-06-30 14:03

高山豔粉蝶現身基隆嶼 專家驚喜：中大獎了

2019-06-30 13:54

封島5年再開放 基隆嶼喜見珍稀植物

2019-06-30 13:53

沖繩風情重現社寮島還有一天 穿夾腳拖來聽歌放空

2019-06-30 12:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

新竹11人疑食物中毒 店家休3天改善衛生

2019-07-01 13:24

高市道路又傳塌陷 左營路口出現大洞

2019-06-30 18:53

影╱太感謝村民 這家廟口水果攤「封秤」收攤

2019-06-30 17:43

花博後葫蘆墩園區今起全開放 打造軟埤溪河岸綠地

2019-06-30 18:25

身分證照片自己手機拍 基隆戶政創新服務獲評鑑第1名

2019-06-30 19:05

志工靠水圳賺觀光財 盈餘讓社區老人一周「上學」5天

2019-06-30 20:08

基隆路面高低差害2騎士摔車 副議長：市府應嚴厲究責

2019-07-01 11:12

當年放棄高薪回鄉服務 今日成為屏縣衛生局長

2019-07-01 10:48

不惜賣2房做公益！ 屏東阿嬤希望韓總、郭董來看看她

2019-07-01 14:29

一年一遇的美麗 三義野百合秘密花園開放到7月7

2019-07-01 07:48

係金ㄟ！ 新竹縣占用婦幼停車格 即日起將開罰

2019-07-01 10:49

七股潟湖遊船烤鮮蚵更方便 台灣好行安平台江線明停靠

2019-06-30 17:51

台北客運座椅現霉斑 議員痛批：這樣也優等？

2019-06-30 20:57

剷掉新街溪海口垃圾山 環保局：竟達桃園1/3垃圾量

2019-06-30 19:59

從鳳梨酥到鳳梨保健品牌 旺萊山要將台灣鳳梨推向世界

2019-07-01 07:53

酒駕新制7月1日上路 北市連3天加強攔檢取締

2019-06-30 21:26

影╱「擔心我走了」86歲兄照顧重障弟半世紀 林姿妙援助雙老

2019-07-01 13:20

苗栗石虎5大路殺熱區 研究建議140縣道應最優先改善

2019-07-01 07:50

重現左營舊城日震洋特攻隊神秘歷史 高市推VR影片

2019-07-01 00:11

台中購物節傳動員里幹事招商 市府：有拜託但未強迫

2019-06-30 23:33

花蓮柴魚博物館浴火重生 今試營運

2019-07-01 13:59

130公尺單斜張軌道橋 安坑輕軌「安心橋塔」成新地標

2019-07-01 11:39

通霄鎮坪頂社區「瓜瓜樂」 徐耀昌推薦好瓜

2019-06-30 18:13

影／新北警暑期臨檢 侯友宜現身KTV民眾驚喜

2019-07-01 02:16

八卦山發現美麗的蛾 外來的嬌客還是台灣特有種？

2019-06-30 18:06

斥資逾千萬元 麻豆鬧區自來水管汰換完工

2019-07-01 12:07

侯友宜突襲測試 環狀線減噪工程估下月完工

2019-07-01 00:10

夏日夜晚好去處 花蓮海或瘋市集明登場

2019-06-30 14:55

垃圾分類未落實 屢勸不聽者雲林將開罰

2019-07-01 15:42

學校百歲老芒果樹和老樟樹 記錄人與樹的溫情互動

2019-06-30 23:36

南投縣府砸3億5000萬元 打通福興溫泉區聯外路網

2019-07-01 15:06

竹縣購千台平板還有VR學習角 表現優良獲教育部頒獎

2019-07-01 10:06

桃園G10貨櫃市集新貌 歐風玩樂神級美食陪你FUN暑假

2019-07-01 12:29

高雄7月求職旺 製造餐飲業及賣場釋出多職缺

2019-06-30 23:33

何志偉今成立服務處 緊鄰後站商圈扎根基層

2019-06-30 21:58

花蓮「海或瘋市集」 1日起連辦7天

2019-06-30 23:19

八卦山 未記錄「美蛾」現蹤

2019-06-30 23:17

影╱桃園禁止6浬拖網 漁船屢在邊界偷撈

2019-06-30 19:07

酒駕新制上路！潮州員警赴同仁婚宴不忘做宣導

2019-07-01 12:05

雙溪日夜都可賞荷 周末看魚戲荷中

2019-07-01 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top