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兄伴身障弟47年 宜蘭縣府提供照護盼安心養老

2019-07-01 15:54中央社 宜蘭縣1日電

宜蘭86歲民眾蔡中茂照顧瘖啞又失明弟弟蔡木火，相依為命已47年。這對兄弟6月面臨租屋到期問題後，親戚最近幫他們找到新住處，縣府照護系統也介入，盼他們安心養老。

蔡中茂曾受過日本教育，年輕時本有機會可以到日本就讀博士班，但在47年前他準備出國求學前3天，原本瘖啞、小他3歲的弟弟蔡木火卻因病突然失明。

蔡中茂放不下胞弟在台灣，退了機票，放棄留學機會，並將所存的留學費用供給弟弟治病，他自己平時在學校或補習班兼課教授日文，回家後「兄代母職」，工作、家人兩邊跑。這一照顧至今長達近半個世紀，兄弟倆相依為命，手足情深令人感動。

蔡中茂曾表示，自己年紀已大，他最放不下的就是弟弟，如果有一天他先走了，弟弟不知道該怎麼辦，「天命啊！如果這一天來了，希望弟弟你不要哭！」當時一旁蔡木火雖然聽不到，但好像了解哥哥的心意，在旁不捨點頭。

這對兄弟目前靠低收入戶與相關補助過活，蔡中茂今年又被診斷出有失智症，加上在宜蘭頭城棲身的租屋處於6月時因無法再續約，一度面臨必須搬遷問題，所幸外甥女得知後，幫助他們找到位在蘇澳的新租屋處，最近順利搬遷入住，親友們也能就近照顧。

宜蘭縣長林姿妙得知這對兄弟感情深厚，今天與縣府社會處人員前往探視，除贈送開飲機給他們當新居賀禮，也叮嚀他們記得吃藥。無法言語的蔡木火在場透過為林姿妙按摩的方式，表達內心感謝，蔡中茂也稱讚縣府從旁協助。

林姿妙說，已經指示社會處及衛生局持續協助提供關懷照顧服務，包含長照居家服務、備餐、代購、代送服務、交通接送、喘息服務、輔具補助。

社會處長劉富美表示，為減輕兩老負擔，縣府提供租屋補助每個月新台幣1000元，浴室也增添無障礙設備，並已經在屋內安裝全天候緊急救援設備，照顧兩老安危。

林姿妙失明失智症

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