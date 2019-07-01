影╱徹底解決暖暖水患 八堵路雨水下水道工程今動土

2019-07-01 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市八堵火車站到鐵路橋下方涵洞一帶地勢低，每次下大雨，雨水就匯集到這裡造成淹水，市府只好宣布封路，等水退了再恢復通行。為了徹底解決此一水患，市府向內政部營建署爭取經費，興建1100公尺長雨水下水道，今天下午動土，市議員王醒之說，這工程做好後，暖暖就不怕淹水了。

副市長林永發，和市議員王醒之，連恩典，林旻勳，及多位地方士紳，今天下午一起為暖暖區八堵路雨水下水道工程動土。

林永發說，這裡地勢低，時常這附近的雨水都會往這裡集中，只要下雨，這裡很容易積水，為了徹底解決問題，市府透過區域綜合治理計劃，向營建署爭取經費，總工程費用 6000多萬元，營建署補助4937萬，市府自籌1393萬元。

從八堵火車站路邊截水溝排水，一直到鐵路橋下方涵洞，把水排到基隆河，工程一完工，雨水順著排去基隆河，這裡就不容易再積水了，這是這次施工的最主要目的，工程要400天，全長1100公尺。

該工程位於台五線上，也是基隆通往七堵，汐止的重要幹道，車流很大，晚上也是，平時車速也快，很怕晚上民眾路過施工路段危險，市府特別叮嚀包商，要把交維計劃和安全措施做好，維護大家行車安全。