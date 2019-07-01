親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

18名罷工空服員遭記曠職 工會：網友人身攻擊將提告

歷經超過22年努力！ 陳吉仲今宣布口蹄疫拔針成功

花蓮柴魚博物館浴火重生 今試營運

2019-07-01 13:59聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮七星柴魚博物館是全台唯一以柴魚為展示主題的博物館，不幸前年發生火災，500坪園區付之一炬。歷經近2年時間籌備，今日重新開館試營運，更與花蓮新味醬油合作推出柴魚醬油，希望讓花蓮在地傳統產業文化能傳遞下去。

位於花蓮七星潭旁的「七星柴魚博物館」以前是閒置柴魚工廠，在2003年成功轉型為產業博物館，成為遊客造訪七星潭的必遊景點之一。博物館館長余國豐表示，七星潭柴魚加工產業從日治時期就有，全盛時期多達20多間，但柴魚產業轉往東南亞國家經營，一間間關閉；原本博物館是座擁有50幾年的木造建物，卻在2017年7月幾乎全部燒毀，多年累積的珍貴古董漁具、設備等在火災中付之一炬。

余國豐說，重建後的博物館本體是原有煙燻柴魚的烘房遺跡，除補強火災後的結構與後棟廠房銜接，還保留局部殘垣，以及過去的鐵欄杆，以此紀念過往的館舍；館內保存從火場搶救回來的文物，包括傳遞30餘萬封信的郵筒、第一代柴魚刨片機等。

另外，手工純釀造的「新味醬油」已近百年，近年轉型為觀光工廠。第三代負責人許桓巽表示，與七星柴魚博物館同樣都是花蓮在地老產業，這次老店異業合作，用柴魚開發新口味柴魚醬油，讓柴魚、醬油傳統產業繼續在花蓮傳遞。

七星柴魚博物館保存舊文物。記者王思慧／攝影
七星柴魚博物館保存舊文物。記者王思慧／攝影
分享
七星柴魚博物館今天重建開放。記者王思慧／攝影
七星柴魚博物館今天重建開放。記者王思慧／攝影
分享

相關新聞

「擔心我走了」86歲兄照顧重障弟半世紀 林姿妙助雙老

2019-07-01 13:20

基隆路面高低差害2騎士摔車 副議長：市府應嚴厲究責

2019-07-01 11:12

花蓮「海或瘋市集」 1日起連辦7天

2019-06-30 23:19

上傳照片辦身分證 基隆戶政優

2019-06-30 23:16

東縣弱勢長輩 免費配老花眼鏡

2019-06-30 22:54

花蓮家扶「夏日盃」滑板比賽 提升孩童自信

2019-06-30 19:34

身分證照片自己手機拍 基隆戶政創新服務獲評鑑第1名

2019-06-30 19:05

夏日夜晚好去處 花蓮海或瘋市集明登場

2019-06-30 14:55

花蓮消防局新建廳舍開工 外觀設計就像大型消防車

2019-06-30 14:03

高山豔粉蝶現身基隆嶼 專家驚喜：中大獎了

2019-06-30 13:54

封島5年再開放 基隆嶼喜見珍稀植物

2019-06-30 13:53

沖繩風情重現社寮島還有一天 穿夾腳拖來聽歌放空

2019-06-30 12:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

高市道路又傳塌陷 左營路口出現大洞

2019-06-30 18:53

新竹11人疑食物中毒 店家休3天改善衛生

2019-07-01 13:24

影╱太感謝村民 這家廟口水果攤「封秤」收攤

2019-06-30 17:43

花博後葫蘆墩園區今起全開放 打造軟埤溪河岸綠地

2019-06-30 18:25

志工靠水圳賺觀光財 盈餘讓社區老人一周「上學」5天

2019-06-30 20:08

身分證照片自己手機拍 基隆戶政創新服務獲評鑑第1名

2019-06-30 19:05

基隆路面高低差害2騎士摔車 副議長：市府應嚴厲究責

2019-07-01 11:12

當年放棄高薪回鄉服務 今日成為屏縣衛生局長

2019-07-01 10:48

七股潟湖遊船烤鮮蚵更方便 台灣好行安平台江線明停靠

2019-06-30 17:51

一年一遇的美麗 三義野百合秘密花園開放到7月7

2019-07-01 07:48

台北客運座椅現霉斑 議員痛批：這樣也優等？

2019-06-30 20:57

係金ㄟ！ 新竹縣占用婦幼停車格 即日起將開罰

2019-07-01 10:49

剷掉新街溪海口垃圾山 環保局：竟達桃園1/3垃圾量

2019-06-30 19:59

酒駕新制7月1日上路 北市連3天加強攔檢取締

2019-06-30 21:26

從鳳梨酥到鳳梨保健品牌 旺萊山要將台灣鳳梨推向世界

2019-07-01 07:53

苗栗石虎5大路殺熱區 研究建議140縣道應最優先改善

2019-07-01 07:50

重現左營舊城日震洋特攻隊神秘歷史 高市推VR影片

2019-07-01 00:11

台中購物節傳動員里幹事招商 市府：有拜託但未強迫

2019-06-30 23:33

通霄鎮坪頂社區「瓜瓜樂」 徐耀昌推薦好瓜

2019-06-30 18:13

影／新北警暑期臨檢 侯友宜現身KTV民眾驚喜

2019-07-01 02:16

130公尺單斜張軌道橋 安坑輕軌「安心橋塔」成新地標

2019-07-01 11:39

八卦山發現美麗的蛾 外來的嬌客還是台灣特有種？

2019-06-30 18:06

「擔心我走了」86歲兄照顧重障弟半世紀 林姿妙助雙老

2019-07-01 13:20

侯友宜突襲測試 環狀線減噪工程估下月完工

2019-07-01 00:10

斥資逾千萬元 麻豆鬧區自來水管汰換完工

2019-07-01 12:07

不惜賣2房做公益！ 屏東阿嬤希望韓總、郭董來看看她

2019-07-01 14:29

學校百歲老芒果樹和老樟樹 記錄人與樹的溫情互動

2019-06-30 23:36

高雄7月求職旺 製造餐飲業及賣場釋出多職缺

2019-06-30 23:33

竹縣購千台平板還有VR學習角 表現優良獲教育部頒獎

2019-07-01 10:06

何志偉今成立服務處 緊鄰後站商圈扎根基層

2019-06-30 21:58

八卦山 未記錄「美蛾」現蹤

2019-06-30 23:17

花蓮柴魚博物館浴火重生 今試營運

2019-07-01 13:59

影╱桃園禁止6浬拖網 漁船屢在邊界偷撈

2019-06-30 19:07

雙溪日夜都可賞荷 周末看魚戲荷中

2019-07-01 00:13

花蓮「海或瘋市集」 1日起連辦7天

2019-06-30 23:19

酒駕今起罰更重 台中陸空同步取締

2019-06-30 23:00

熊鷹仿真羽毛 近半領袖願意接受

2019-06-30 23:42

上傳照片辦身分證 基隆戶政優

2019-06-30 23:16

酒駕新制上路！潮州員警赴同仁婚宴不忘做宣導

2019-07-01 12:05

「原」味呈現 泰雅藝術家彩繪長庚科大廊道

2019-06-30 19:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top