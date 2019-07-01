花蓮柴魚博物館浴火重生 今試營運

2019-07-01 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮七星柴魚博物館是全台唯一以柴魚為展示主題的博物館，不幸前年發生火災，500坪園區付之一炬。歷經近2年時間籌備，今日重新開館試營運，更與花蓮新味醬油合作推出柴魚醬油，希望讓花蓮在地傳統產業文化能傳遞下去。

位於花蓮七星潭旁的「七星柴魚博物館」以前是閒置柴魚工廠，在2003年成功轉型為產業博物館，成為遊客造訪七星潭的必遊景點之一。博物館館長余國豐表示，七星潭柴魚加工產業從日治時期就有，全盛時期多達20多間，但柴魚產業轉往東南亞國家經營，一間間關閉；原本博物館是座擁有50幾年的木造建物，卻在2017年7月幾乎全部燒毀，多年累積的珍貴古董漁具、設備等在火災中付之一炬。

余國豐說，重建後的博物館本體是原有煙燻柴魚的烘房遺跡，除補強火災後的結構與後棟廠房銜接，還保留局部殘垣，以及過去的鐵欄杆，以此紀念過往的館舍；館內保存從火場搶救回來的文物，包括傳遞30餘萬封信的郵筒、第一代柴魚刨片機等。