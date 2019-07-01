「擔心我走了」86歲兄照顧重障弟半世紀 林姿妙助雙老

2019-07-01 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭一對蔡姓兄弟，哥哥高齡86歲且輕微失智，早年因弟弟突然失明，他放棄赴日本攻讀博士的機會，終身未娶照顧極重度障礙的弟弟，相依為命長達近世紀，手足之情讓人動容。雙老租屋到期，不知何去何從，經協助搬到蘇澳鎮，縣長林姿妙今天與社會處人員前往探視，送上開飲機叮嚀他們記得吃藥，還安裝緊急救援系統，並提供租金補助及送餐接送等服務。

蘇澳鎮有善心人士願提供老人租屋，蔡姓兄弟的外甥女得知後，安排他們昨天入住。今天上午縣長林姿妙前往訪視時，哥哥蔡中茂感謝謝連連，弟弟蔡木火雖然眼睛看不見又幾乎聽不到，但他感受到來自社會善心人士的關懷，雙手合十不斷感謝，還幫林縣長按摩手臂，感恩之情溢於言表。

86歲的哥哥蔡中茂受過日本教育，他很會念書，拿到文化大學碩士學位，1974年考取日本早稻田大學、明治大學博士班，就在開心準備赴日求學的出國前三天，從小患有聽語障礙的么弟蔡木火突然失明。由於其他兄弟早已辭世，蔡中茂放不下這位視障、聽障、聲語等多重極重度障礙的最小弟弟，決心放棄留學機會，他也不願拖累女友，不敢結婚，終身未娶。

「如果我走了，弟弟怎麼辦？」兄弟倆相依為命近半世紀，雖然有人建議蔡中茂把弟弟送到護理之家，但弟弟對他依賴度高，旁人不見得了解弟弟的脾氣，他每天把弟弟照顧清潔乾淨，但近幾年自己的身體逐漸老化，也有輕微失智，很擔心有一天他走了，弟弟該怎麼辦？他也經常安慰弟弟「不要怕，如果有一天我先走了，也不要哭」。

這段手足之情讓人動容，縣長林姿妙得知後揪心不已，最近兄弟倆位於頭城鎮的租屋到期，屋主不再續租，消息曝光後，家住蘇澳鎮的外甥女幫他們找到新租屋，昨天歡喜入住，林縣長上午前往關懷訪視雙老新居生活，要求縣府社會處等相關單位持續提供雙老照顧服務。

林姿妙送上開飲機，滿足飲水需求，而且讓他們吃藥不必再費心燒開水且危險，縣府並協助改善衛浴防跌措施，另外還有長照居家服務、送餐、代購、代送服務、交通接送、喘息服務、輔具補助等。

社會處長劉富美表示，為減輕雙老負擔，縣府提供租屋補助每坪200元，每個月1千元，會再向內政部爭取補助，而且為了預防長者在家有緊急協助的需求，特別安裝緊急救援系統，只要按下隨身佩戴的無線發射器，立即啟動緊急救援機制，依需求代為呼叫救護車、通知緊急聯絡人，如果長者超過24小時都沒有報平安，系統也會主動連繫確保其安全。