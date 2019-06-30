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花蓮家扶「夏日盃」滑板比賽 提升孩童自信

2019-06-30 19:34聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮家扶中心於北濱極限運動場辦理「夏日盃」滑板比賽，由社工帶領滑板才藝隊15名兒少及其家長共同參與，從初階組場地滑行、踢踏繞錐，到進階組豚跳跳高、跳遠、指定動作項目完成和一分鐘自由表演，透過比賽讓兒少相互學習與彼此鼓勵，提升自信心及能力感。

花蓮家扶表示，就讀國一的小杰因有學習障礙的情形，在課業表現上總是跟不上學校進度，不過他對於極限運動十分有興趣，在未加入滑板才藝隊前，小杰只能觀看影片，苦無管道練習；在去年中在社工老師邀請下，成為滑板才藝隊的一員，在教練細心的指導下，小杰在滑板練習過程獲得自信。

為準備這次的夏日盃比賽，小杰除了每周六固定的課程練習外，也在平日利用課後時間，自行加強基本動作練習，讓基礎更為穩固。站在場邊為小杰加油的母親，看著小杰流暢滑行的身影與每一次平台跳躍，都讓母親看見小杰的成長。

小杰的母親表示，孩子能有自己表現的舞台，且一次次的進步，心裡很感動；社工也發現小杰因才藝學習，自信心提升，每當和小杰談及滑板時，都展露的笑容與自信，看見對孩子的影響力。

花蓮家扶中心施政延主任表示，目前中心扶助總戶數為1612戶，扶助兒少達2939名，在弱勢家庭易因經濟因素，缺乏兒少才藝培植機會，為使兒少能在學習階段擁有多元的學習，提升自信心，增加學習動力及人際互動，因此成立才藝隊，由社工及專業講師帶領兒少，除提升才藝技能外，也能培養兒少人生態度與能力，增進身心正向發展及培植競爭力。

花蓮家扶中心孩童玩滑板提升自信。圖／花蓮家扶提供
花蓮家扶中心孩童玩滑板提升自信。圖／花蓮家扶提供
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花蓮家扶中心孩童玩滑板玩出自信。圖／花蓮家扶提供
花蓮家扶中心孩童玩滑板玩出自信。圖／花蓮家扶提供
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花蓮家扶中心舉辦「夏日盃」滑板比賽。圖／花蓮家扶提供
花蓮家扶中心舉辦「夏日盃」滑板比賽。圖／花蓮家扶提供
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