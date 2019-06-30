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身分證照片自己手機拍 基隆戶政創新服務獲評鑑第1名

2019-06-30 19:05聯合報 記者吳淑君╱即時報導

身份證上的照片，如果可以用自己的手機拍，拍到滿意再上傳申辦，是不是很棒？這個想法，基隆市中正戶政所辦到了，他們創新開辦國民身分證相片QRCODE上傳服務，製作身份證迅速方便又免費，很受好評，這項創新，讓基隆市戶政業務績效評鑑加分不少，拿下未滿45萬人縣(市)政府組第一名。

基隆市政府表示，基隆市不但拿到第一名，並獲得內政部評選為「108年績優戶政機關楷模」殊榮，7月1日由民政處處長王榆森代表市長出席108年全國戶政日慶祝大會接受表揚。

民政處指出，他們除了致力落實戶籍管理工作以外，對於提供各項便民服務的措施也非常的重視，預約週六便民服務、週三夜間延長服務、預約假日結婚登記及平時中午彈性上班受理案件等，都是方便因工作或就學等關係平時無暇申辦案件之民眾所開辦的加值服務。

另外為服務通勤民眾申辦自然人憑證，今年也特別由戶政事務所趕在綜合所得稅申報期間前赴基隆火車站、國稅局等地，設置宣導攤位並受理申請，以走動式貼心的服務，因應報稅季節民眾急需自然人憑證之需求。

另外配合市長推動智慧治理目標，加強「網路取代馬路」便民政策，刻正推出E化戶政便民措施如「創新開辦國民身分證相片QRCODE上傳服務」，利用民眾自己本身的手機照相上傳，迅速方便又免費的完成身分證的製作，亦頗受好評。

基隆市政府民政處今天到暖暖水源處健行，慶祝戶政日。圖／基隆市政府民政處提供
基隆市政府民政處今天到暖暖水源處健行，慶祝戶政日。圖／基隆市政府民政處提供
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基隆身分證

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