食農教育學烘焙 花蓮福容飯店助唐寶寶自立

2019-06-30 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



台灣每年30萬名新生兒當中，估計就有300至400名患有唐氏症，為幫助唐氏症孩童，花蓮福容飯店籌辦公益活動，串連起地方團體共同參與，花蓮縣政府更宣布要大力推動幸福花蓮的目標，聯合縣內所有善心單位關懷弱勢團體。

花蓮福容飯店表示，推動「食農教育與唐氏症家庭身心調適計畫」，包括唐氏症者及會員、家屬等共計有100位參與，透過花蓮福容布偶明星「莫那」及「督門」的熱情迎賓，以及花蓮大男孩「含瑜」午餐時間溫馨的表演，除散播愛心外，也帶來社會各界更多實質的關懷。

活動中花蓮縣民宿協會、中信房屋及花舍花藝設計等愛心單位，提供100位用餐費的贊助，富里鄉農會也行善不落人後，提供100份米蛋捲讓貴賓品嚐，並帶著小朋友學習如何製作米蛋捲。

花蓮福容飯店指出，透過食農教育活動，讓唐氏症者學習使用食材製作成品是活動的核心，調適計畫能幫助唐寶寶們學習初階職業技能、促進人際互動關係、啟發未來思想以及獲得自我認同等幫助，藉著5場食農教育，可學習到在地食材烹飪及烘焙的技巧，培養就業及訓練職能，幫助唐寶寶銜接未來。