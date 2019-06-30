蘇澳冷泉路跑賽今踏勘試跑 飽覽軍商漁港絕美景色

2019-06-30 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭「蘇澳冷泉季」系列活動即將登場，為慶祝冷泉新園區完工，蘇澳鎮公所特別延長活動，自7月13日起至8月11日，每周末將搭配不同主體辦理精彩活動。鎮長李明哲表示，蘇澳冷泉公園整體再造工程施作歷時2年多，各界引領期盼世界唯二的冷泉資源重新扮演觀光產業火車頭，吸引遊客前來體驗冷泉魅力，進一步活絡周邊店家經濟。

為迎接冷泉公園重新開園並增進運動風氣，今年公所與在地協會共同規劃多項體育活動，包括7月13日的七星嶺健行活動、7月14日的冷泉盃三對三籃球比賽及冷泉路跑賽等，針對每個年齡層及運動族群設計專屬賽事，其中冷泉季路跑賽沿路更可欣賞三港合一的絕美景色。

為使7月14日的冷泉路跑賽事順利進行，承辦單位蘇澳慢跑委員會今天上午展開路線踏查試跑，蘇澳鎮長李明哲也率領公所主管一起參與，以實際行動支持路跑，也為蘇澳冷泉季暖場。

李明哲表示，「冷泉路跑」沿路可遠眺軍、商港景色，並經過南方澳漁港及跨海大橋，跑者在蘇澳街道上感受獨特的漁村氛圍，完成後再前往公園大眾池體驗清涼冷泉，相信是今年最具特色的路跑活動。