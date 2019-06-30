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全台15縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

夏日夜晚好去處 花蓮海或瘋市集明登場

2019-06-30 14:55聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮「海或瘋市集」是以手作藝術與音樂為主的東海岸夏日活動，現在是國內外藝術工作者展現作品的場域，每年吸引許多民眾參與，是全台少見在海灘邊的手作市集。今年海或市集於明天（7月1日）一連7天熱鬧登場，共有300攤手工創意商品各具特色的市集，以及3個表演舞台等著民眾體驗。

海或瘋市集就在台11線11公里處、壽豐鄉鹽寮村福德82號旁，活動期間於下午2時至晚上10時止。今年海或市集已是第九年舉行，除了有罕見的樂器演奏，絕妙的樂音與舞蹈表演，還有手作體驗、飲食，集結來自台灣各地的文創藝術家到場創作展演，吸引大批遊客前往尋寶，現場更有不少外國人前往體驗。

由於市集就在海邊山坡上，遊客可欣賞壯麗的太平洋海景，若天氣好還能看到月光從海上升起，在炎熱的夏季裡吹著海風，場中隨性自在的穿著與行為舉止，已是花蓮暑假的特色之一。

主辦單位海或‧手作 Ocean Home提醒民眾要注意防曬，同時提倡多攜帶環保餐具，現場都設有垃圾集中區，宣導垃圾不落地；在海風吹拂下，許多民眾會小酌，注意喝酒不開車，拒絕酒駕，並禁止攜帶違禁品。警方也會前往指揮交通，維護安全，只要遵守規則，歡迎所有民眾吹著海風逛最具特色的海或市集。

花蓮海或市集每年都能吸引大批民眾前往參與。圖／讀者提供
花蓮海或市集每年都能吸引大批民眾前往參與。圖／讀者提供
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