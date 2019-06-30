花蓮消防局新建廳舍開工 外觀設計就像大型消防車

2019-06-30 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮消防局第一大隊新廳舍地點，在花蓮市田埔生態園區旁空地。記者王思慧／攝影 分享 facebook

花蓮縣消防局第一大隊暨花蓮分隊舊有廳舍屋齡已達40餘年，又位於狹小巷道內，不但廳舍老舊、空間不敷使用，建築物結構因多次地震些許受損；因此消防局預定在田埔生態園區旁空地重建，新廳舍外觀看起來就像一輛大型消防車，樓地板面積達900坪，可容納50名消防人員，預計於民國110年完工。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，第一大隊舊有廳舍除位於巷道內、建築物耐震力不足，又距米崙斷層不到200公尺，因此需要重建；但第一大隊原有廳舍產權屬警政署所有，無法分割，故不能原地拆除重建。

2年前開始尋覓合適土地，後來獲林務局花蓮林區管理處協助，同意撥用田埔生態園區旁一處國有住宅用地供消防局異地重建廳舍，經都市計畫後變更為機關用地，並由國產署同意無償撥用。

花蓮縣消防局指出，第一大隊廳舍新建工程總工程經費（含規劃設計及監造）約新台幣1億240萬元，包括花蓮縣消防局向內政部消防署申請「前瞻計畫消防機關廳舍補強重建」計畫項目，核定補助新台幣8千萬元。整棟大樓總樓地板面積900坪，為地上4樓、地下1層建築物，可容納50名消防人員辦公、11輛消防車，消防人員可在新廳舍演訓操練。

此外，建築師發揮巧思，將廳舍設計為消防車外型，並融入一旁的田埔生態園區，預計未來將是花蓮市的獨特景點。