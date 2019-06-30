強化花蓮管線 台水引進耐震接頭

2019-06-30 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



台灣跟日本皆處於地震帶，經常有強震發生致自來水設施受損，去年0206花蓮地震導致自來水管損嚴重，造成停水多日。為避免震災損失，台水公司第九區管理處決定引進日本「NS耐震接頭延性鑄鐵管」，能抵抗強震造成接頭脫落，強化管線抗震力；先以花蓮市地震帶區域作為試辦區段，預計於7月下旬施作。

台水公司表示，日本在1995年起的4次強震，包括阪神、中越、東日本及熊本地震，使用NS耐震接頭DIP（延性鑄鐵管），均未因地震造成地層下陷、錯位、掏空等災害，導致管線接頭鬆脫、變形及漏水等情形，因此台水決定引進在花蓮施作工程。

台水公司指出，近年來台北自來水事業處逐步採用NS耐震接頭，雖然材料費比目前使用K型DIP管材價格高出5倍之多，且標準化安裝工序耗時；不過具有可撓性及伸縮彎曲拉伸量，當拉扯到極限時，管與管之間的防脫鋼環會有反扣作用產生，因此不會脫接，相較於停復水及復舊搶修時效，具有更高效益。