沖繩風情重現社寮島還有一天 穿夾腳拖來聽歌放空

2019-06-30 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



和平島曾有全台最早最大琉球聚落，Hi！沖繩島嶼生活節，將沖繩風情重現和平島，非常嗨，今天還有一天。圖／和平島公園提供 分享 facebook 基隆昨天有3個大活動登場，市區從白天嗨到夜晚，在和平島也很熱鬧，「Hi！沖繩」島嶼生活節，邀請來自沖繩的美食家、音樂家、藝術家，把他們的料理、創作、音樂及故事搬上和平島，讓沖繩風情重現社寮島，非常嗨，今天還有一天，和平島業者黃偉傑表示，歡迎大家今天傍晚穿著夾腳拖來聽歌放空。

黃偉傑指出，這不只是一場活動，而是兩個島的感情交流，讓更多的人認識喜歡上基隆和平島的一切美好。

日本昭和時期（西元1935年）在基隆港東側的社寮島（現和平島），曾有全台最早最大琉球聚落，至今老一輩的人仍叫這裡「琉球仔埔」。隨時代變遷，情景雖已不復見，但和平島漁村仍流傳不少故事。

這次活動最受注目的，是日本拉麵職人Ichi桑來台現煮提供限量360碗風車拉麵，但早已被秒殺。到是可以到現場逛沖繩及台灣手工文創商品「島嶼市集」。