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沖繩風情重現社寮島還有一天 穿夾腳拖來聽歌放空

2019-06-30 12:56聯合報 記者吳淑君╱即時報導

和平島曾有全台最早最大琉球聚落，Hi！沖繩島嶼生活節，將沖繩風情重現和平島，非常...
和平島曾有全台最早最大琉球聚落，Hi！沖繩島嶼生活節，將沖繩風情重現和平島，非常嗨，今天還有一天。圖／和平島公園提供
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基隆昨天有3個大活動登場，市區從白天嗨到夜晚，在和平島也很熱鬧，「Hi！沖繩」島嶼生活節，邀請來自沖繩的美食家、音樂家、藝術家，把他們的料理、創作、音樂及故事搬上和平島，讓沖繩風情重現社寮島，非常嗨，今天還有一天，和平島業者黃偉傑表示，歡迎大家今天傍晚穿著夾腳拖來聽歌放空。

黃偉傑指出，這不只是一場活動，而是兩個島的感情交流，讓更多的人認識喜歡上基隆和平島的一切美好。

日本昭和時期（西元1935年）在基隆港東側的社寮島（現和平島），曾有全台最早最大琉球聚落，至今老一輩的人仍叫這裡「琉球仔埔」。隨時代變遷，情景雖已不復見，但和平島漁村仍流傳不少故事。

這次活動最受注目的，是日本拉麵職人Ichi桑來台現煮提供限量360碗風車拉麵，但早已被秒殺。到是可以到現場逛沖繩及台灣手工文創商品「島嶼市集」。

「島嶼市集」有沖繩百年「謝花桔餅店」的傳統點心橘餅與冬瓜漬，現場還有許多來自沖繩的質感選物，及超過20攤台灣本土文創產品。由Tomo桑領軍的沖繩樂團「Moonrings月輪樂團」，和民謠演奏家大宮城善光、靈魂系沖繩歌手上原智惠，將用沖繩方言、三線琴和吉他在沙灘夜間演出。

和平島曾有全台最早最大琉球聚落，Hi！沖繩島嶼生活節，將沖繩風情重現和平島，非常...
和平島曾有全台最早最大琉球聚落，Hi！沖繩島嶼生活節，將沖繩風情重現和平島，非常嗨，今天還有一天。圖／和平島公園提供
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和平島曾有全台最早最大琉球聚落，Hi！沖繩島嶼生活節，將沖繩風情重現和平島，非常...
和平島曾有全台最早最大琉球聚落，Hi！沖繩島嶼生活節，將沖繩風情重現和平島，非常嗨，今天還有一天。圖／和平島公園提供
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和平島曾有全台最早最大琉球聚落，Hi！沖繩島嶼生活節，將沖繩風情重現和平島，非常...
和平島曾有全台最早最大琉球聚落，Hi！沖繩島嶼生活節，將沖繩風情重現和平島，非常嗨，今天還有一天。圖／和平島公園提供
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和平島曾有全台最早最大琉球聚落，Hi！沖繩島嶼生活節，將沖繩風情重現和平島，非常嗨，今天還有一天。圖／和平島公園提供
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沖繩和平島基隆港

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