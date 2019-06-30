保留多樣瀕危物種 基隆嶼宛如台灣珍稀植物天堂

2019-06-30 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



被譽為海上龍珠的基隆嶼在封島後，與遊客睽違5年，25日重新開放，基隆市野鳥學會在開放前提前登島，出動植物、昆蟲及鳥類多名專家共同調查，發現全台原剩不到10株的極度瀕危植物「基隆筷子芥」，在島上有更多新植株，對於未來復育相當有希望。

基隆嶼海拔約182公尺，登頂可見1座黑白相間的燈塔，一覽360度海上美景，其峭壁地形，植物為適應強烈海風，多具備耐鹽、耐旱特性，葉片硬革質能防止水分散失，喬木也因風剪效應呈現低矮模樣。

島上7種以基隆為名的植物包括基隆筷子芥（瀕危）、基隆蠅子草（瀕危）、基隆早熟禾、基隆短柄草、基隆澤蘭、基隆野山藥、基隆天胡荽；同屬極度瀕危植物日本翻白草也剩基隆嶼獨有，整座島宛如一座珍稀植物天堂。

植物專家江老師指出，基隆筷子芥數量過去剩不到個位數，過去台灣本島以基隆和平島、新北石門區曾有紀錄，近年數量驟降剩基隆嶼還有，近幾次調查整個島都只找到1、2株，這次調查在岩壁上找到了好幾株尚未開花的幼芽，讓未來復育工作更具樂觀、希望。

他解釋，離島多屬於養分少、環境極端的「惡地」地形，珍稀大自然的消長、演變下，若本身競爭力不足，在沒有人為干擾下也會被淘汰消失，而基隆嶼上有這麼多以「基隆」命名的植物，代表當初在基隆發現、當地獨有的特殊連結性，值得讓更多人認識。

鳥會理事長鄭暐說，基隆嶼雖封島5年，期間雖無人為破壞但受自然消長，珍稀植物越來越難發現，呼籲遊客登島參訪，盡量不要離開步道範圍，避免踩踏到稀有植物，也應有公德心不攀折花草，帶走垃圾。

隨行的觀光系學者認為，基隆嶼上多項珍稀植物保存良好，是遊客必來的一大賣點，若能將生態觀光、環境教育充分結合，才能發揮更大效益。