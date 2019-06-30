親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

45.9℃！為何歐洲變熱地獄？專家說這原因 和台灣好像

保留多樣瀕危物種 基隆嶼宛如台灣珍稀植物天堂

2019-06-30 08:56聯合報 記者曾健祐╱即時報導

被譽為海上龍珠的基隆嶼在封島後，與遊客睽違5年，25日重新開放，基隆市野鳥學會在開放前提前登島，出動植物、昆蟲及鳥類多名專家共同調查，發現全台原剩不到10株的極度瀕危植物「基隆筷子芥」，在島上有更多新植株，對於未來復育相當有希望。

基隆嶼海拔約182公尺，登頂可見1座黑白相間的燈塔，一覽360度海上美景，其峭壁地形，植物為適應強烈海風，多具備耐鹽、耐旱特性，葉片硬革質能防止水分散失，喬木也因風剪效應呈現低矮模樣。

島上7種以基隆為名的植物包括基隆筷子芥（瀕危）、基隆蠅子草（瀕危）、基隆早熟禾、基隆短柄草、基隆澤蘭、基隆野山藥、基隆天胡荽；同屬極度瀕危植物日本翻白草也剩基隆嶼獨有，整座島宛如一座珍稀植物天堂。

植物專家江老師指出，基隆筷子芥數量過去剩不到個位數，過去台灣本島以基隆和平島、新北石門區曾有紀錄，近年數量驟降剩基隆嶼還有，近幾次調查整個島都只找到1、2株，這次調查在岩壁上找到了好幾株尚未開花的幼芽，讓未來復育工作更具樂觀、希望。

他解釋，離島多屬於養分少、環境極端的「惡地」地形，珍稀大自然的消長、演變下，若本身競爭力不足，在沒有人為干擾下也會被淘汰消失，而基隆嶼上有這麼多以「基隆」命名的植物，代表當初在基隆發現、當地獨有的特殊連結性，值得讓更多人認識。

鳥會理事長鄭暐說，基隆嶼雖封島5年，期間雖無人為破壞但受自然消長，珍稀植物越來越難發現，呼籲遊客登島參訪，盡量不要離開步道範圍，避免踩踏到稀有植物，也應有公德心不攀折花草，帶走垃圾。

隨行的觀光系學者認為，基隆嶼上多項珍稀植物保存良好，是遊客必來的一大賣點，若能將生態觀光、環境教育充分結合，才能發揮更大效益。

他提到，離島環境具有脆弱、易遭破壞特性，基隆嶼開放觀光除總量管制，避免超出自然環境成載量，也建議安排導覽才不至於走馬看花，並應效法國外，對於遊客身上沾黏的外來種植物果實，也要清潔乾淨，維護島上原生物種。

基隆早熟禾。記者曾健祐／攝影
基隆早熟禾。記者曾健祐／攝影
分享
基隆嶼海拔約182公尺，沿登山步道可攻頂。記者曾健祐／攝影
基隆嶼海拔約182公尺，沿登山步道可攻頂。記者曾健祐／攝影
分享
基隆嶼燈塔外觀黑白相間，是全台首座太陽能發電的燈塔。記者曾健祐／攝影
基隆嶼燈塔外觀黑白相間，是全台首座太陽能發電的燈塔。記者曾健祐／攝影
分享
基隆野山藥。記者曾健祐／攝影
基隆野山藥。記者曾健祐／攝影
分享
瀕危植物基隆蠅子草，在基隆嶼上仍有穩定族群。記者曾健祐／攝影
瀕危植物基隆蠅子草，在基隆嶼上仍有穩定族群。記者曾健祐／攝影
分享
極度瀕危植物基隆筷子芥，僅剩基隆嶼存有。記者曾健祐／攝影
極度瀕危植物基隆筷子芥，僅剩基隆嶼存有。記者曾健祐／攝影
分享
基隆短柄草。記者曾健祐／攝影
基隆短柄草。記者曾健祐／攝影
分享
基隆嶼有海上龍珠美譽，保存多樣瀕危物種，宛如珍稀植物天堂。記者曾健祐／攝影
基隆嶼有海上龍珠美譽，保存多樣瀕危物種，宛如珍稀植物天堂。記者曾健祐／攝影
分享

基隆嶼新北法國

相關新聞

熱氣球嘉年華開幕／24顆熱氣球起飛 4萬人朝聖

2019-06-29 23:38

「野菜達人」保種復育 找回阿美族傳統原味

2019-06-30 08:04

熱氣球嘉年華開幕／一房難求 學校操場也有人借

2019-06-29 23:40

紙風車基隆海洋廣場演出爆滿 小朋友看番薯森林奇遇記

2019-06-29 23:22

溺水怎麼辦？ 學會自救4招保命

2019-06-29 23:06

救溺新利器 宜蘭引進遙控救生圈

2019-06-29 23:03

整修2年半 花市圖總館重開張

2019-06-29 22:59

東縣雜糧加工中心 產值估逾3億

2019-06-29 22:47

101高地吹海風享法式料理 基隆夏夜無敵海景佐餐

2019-06-29 20:48

花蓮玉里「部落小旅行」起跑 7月底起周末天天出團

2019-06-29 18:24

影／森巴女郎打頭陣 基隆老鷹嘉年華人潮爆滿

2019-06-29 17:19

響應世界海洋日 近百花蓮人齊淨美崙溪

2019-06-29 15:26

宜蘭2019藝術自造祭來了 敲響12公尺半的藝術之鐘　

2019-06-29 13:37

「台東縣雜糧區域加工中心」今落成啟用

2019-06-29 11:34

影╱「全身都濕了！」基隆親水季今登場小朋友玩瘋

2019-06-29 10:50

美式碳烤牛排「接地氣」 390元大啖21盎司牛排

2019-06-29 09:00

24顆熱氣球！台東鹿野高台揭開序幕 萬人來朝聖

2019-06-29 08:27

黃蠟石文化館30日開館 帶你走讀基隆漫步壺穴之美

2019-06-29 08:08

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

台東熱氣球光雕音樂會 嗨翻天

2019-06-29 20:14

花市圖書館總館重開張 首創東部唯一「直播室」

2019-06-29 13:18

台東熱氣球開幕 首日造成南迴公路大鳥段回堵塞車

2019-06-29 12:32
看更多

熱門文章

台南中小企業老闆的一封信 和長榮集團事件成強烈對比

2019-06-29 10:41

影／森巴女郎打頭陣 基隆老鷹嘉年華人潮爆滿

2019-06-29 17:19

柯文哲率隊訪屏東 潘孟安：高鐵南延就不用辛苦了

2019-06-29 12:15

將軍村開放圖書資訊園區開幕 打卡新熱點

2019-06-29 17:19

繡球花大爆發！武陵農場暑假快客滿

2019-06-29 12:58

影╱「全身都濕了！」基隆親水季今登場小朋友玩瘋

2019-06-29 10:50

影／國民黨嘉縣立委海區初選 縣議員王啟澧勝出

2019-06-29 17:21

FUN舊城盛夏漫時光登場 大型竹構築成拍照熱點

2019-06-29 14:43

雲林最古老的百年戲院重生 民歌手駐唱回憶無窮

2019-06-29 15:26

永和福和橋電梯完工啟用 雙北通行真Easy

2019-06-29 13:52

台東熱氣球開幕 首日造成南迴公路大鳥段回堵塞車

2019-06-29 12:32

水利署想在高雄大樹鑿井取水 大樹居民堅決反對到底

2019-06-29 13:43

虛驚！台電工程挖破管線 高雄好市多瀰漫瓦斯味逾2小時

2019-06-29 14:14

台東熱氣球光雕音樂會 嗨翻天

2019-06-29 20:14

高雄大順、富國路口附近驚傳瓦斯外洩 中午關閉管線

2019-06-29 13:38

承諾10年不關 台中最南獨立書店重新出發

2019-06-30 07:29

暑假遊義大世界 對中身分證字號門票省很大！

2019-06-29 23:23

紙風車基隆海洋廣場演出爆滿 小朋友看番薯森林奇遇記

2019-06-29 23:22

走過一甲子 金門畜試所從牧馬轉型成觀光亮點

2019-06-29 17:17

影／2019新月水道節開幕 邀民眾勇闖恐龍窟清涼一夏

2019-06-29 17:17

大林蒲環團爭取加入遷村策進委員會 捍衛居民權益

2019-06-29 22:48

為了一條路 陳學聖、王浩宇吵翻天

2019-06-29 14:29

花樹盛開的夏日約會 屏東眷村之夏

2019-06-29 10:58

發大財、飛行傘打卡牆 萬里老街打造瑪蟹家族活化

2019-06-29 15:24

「婦幼車格」今上路 新北違規110件可罰1200元

2019-06-29 19:16

美中貿易戰台商回流 期美科技投資16億台南蓋新廠

2019-06-29 11:44

超消暑！竹市府前廣場噴水設施開放 清涼一夏

2019-06-29 19:11

綠川三期「爭道」惹怨 工程延後5個月今動工

2019-06-29 11:50

101高地吹海風享法式料理 基隆夏夜無敵海景佐餐

2019-06-29 20:48

塗鴉客彩繪高架橋下水泥柱 籃球場變得熱血奔騰

2019-06-29 19:26

台南首辦防溺結合體能大挑戰 體能王5千元禮券

2019-06-29 14:13

茉莉重振芬芳 她讓3公頃無毒花田帶出千萬產值

2019-06-30 07:29

重回噍吧哖歷史現場 蘇貞昌訪台南地院提建言

2019-06-29 11:11

板橋、林口2處交通節點 明起微調動線

2019-06-30 00:07

台南職業訓練成果展 五大主題展現台南特色與職訓成果

2019-06-29 13:00

六月茉莉花真正香 莫忘仲夏茉莉藝術季來聞香

2019-06-29 14:03

734台斤大南瓜好吸睛 湖口瓜瓜節周末登場

2019-06-29 13:05

岡山榮家走過一甲子 褪去軍事色彩變身「全民之家」

2019-06-29 19:15

有愛心的企業 矽品招待家扶兒暢遊九族

2019-06-29 16:09

「台東縣雜糧區域加工中心」今落成啟用

2019-06-29 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top