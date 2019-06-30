「野菜達人」保種復育 找回阿美族傳統原味

2019-06-30 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



阿美族「野菜達人」吳雪月（前排左一）投入原民物種復育多年，也與花蓮林管處合作保種和復育。圖／林務局提供 分享 facebook

花蓮縣洄瀾灣文化協會理事長吳雪月，投入研究山林野菜及先民飲食物種多年，身為在地阿美族人的她被封為「野菜達人」，林務局花蓮林管處因此找上她，進行為期3年的保種及復育工作，今年中計畫即將告一段落，特別舉辦成果分享與族人暢談種植甘苦。

阿美族「野菜達人」吳雪月（前排左一）投入原民物種復育多年，也與花蓮林管處合作，昨分享成果，現場陳列原民食材種子。記者余衡／攝影 分享 facebook

吳雪月說，自己從小就喜歡在戶外「趴趴走」，四處看花看草認識植物，特別是部落耆老流傳下來的野菜料理，令她印象深刻，儘管求學時未走向農業領域，但兒時回憶一直留在腦海裡，心想哪天要複製阿公阿嬤的手藝端上餐桌，就在她一頭栽進料理世界時，卻發現很多蔬果已經找不到，於是下定決心進行保種及復育。

退休後吳雪月在花蓮壽豐自行嘗試種菜，某次從挪威農民口中聽聞「種子銀行」概念，她想起小時候很多鄰居家門前掛滿五穀雜糧，也聽過許多耆老將種子放進自家冰庫，於是她開始頻繁往返部落及花蓮農改場蒐集各種罕見的野菜、玉米、豆類及高粱等種子進行復育，並曾出版《台灣新野菜主義》一書。

近年吳雪月因緣際會在台開心農場北側農地進行近40種食材復育，花蓮林管處因此找上她合作為期3年的「阿美族傳統食材多樣性耕作計畫」。

吳雪月說，很多物種的知識及口感，都存在部落耆老的腦海中及婆婆媽媽的舌尖上，但因種植方法陸續失傳，保存在冰庫裡的種子發芽率其實會逐年降低，到最後就算想種也種不成，因此她鼓勵耆老復出傳承耕作技術，讓各部落保存的物種有機會重新被種植。