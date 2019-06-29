熱氣球嘉年華開幕／24顆熱氣球起飛 4萬人朝聖

2019-06-29 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣報導



2019「台灣國際熱氣球嘉年華」昨天登場，白天有24顆造型球同時展球自由飛行的壯觀場面外，晚上則是聲光效果十足的熱氣球光雕音樂會，為45天的熱氣球活動揭開序幕。

2019台灣國際熱氣球嘉年華昨天清晨5點半登場，24顆造型球同時展球自由飛行，逾萬民眾天未亮湧入鹿野高台，草皮上人山人海。 記者尤聰光／攝影 分享 facebook

「3、2、1，萬球齊飛！」活動主持人倒數後，清晨6點24顆造型球從鹿野高台緩緩升空，現場民眾驚呼連連，手中相機、手機拍個不停，記錄最美的一刻。有熬夜民眾看到這一幕，興奮直呼「值得了」。

熱氣球嘉年華首日就吸引大量遊客湧入台東，許多遊客甚至凌晨1、2點就趕到鹿野場地紮營熬夜等待，就為一睹熱氣球風采；大量車潮也讓南迴公路大塞車，晚上光雕音樂會主辦單位也從下午2點開始實施交通管制。

「人多到嚇死人！」宜蘭李姓遊客說，昨天凌晨到鹿野高台，黑漆漆看不出來有很多人，沒想到天色一亮，幾乎人山人海，草地高台的觀景涼亭早已擠爆，晚上光雕音樂會大家手機亮到像是演唱會的燈海。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，首日活動一整天下來，現場超過4萬人次到訪，評估45天的活動，在天氣條件好的情況下，可為台東帶來1百萬人次，約可帶來至少50億元商機。

即日起至8月12日止，長達45天的熱氣球嘉年華活動，除了有藍色小精靈、海綿寶寶等40顆造形熱氣球歷年來最多外，還有8場精彩可期的光雕音樂會，歡迎大家到台東玩球、追球，快樂過暑假。活動詳情可洽縣府官網。