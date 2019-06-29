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阿美族保種傳統再發揚 花蓮收藏28種野菜

2019-06-29 18:46中央社 花蓮縣29日電

花蓮阿美族長者有「保種」的傳統，老人家會收集野菜或特殊作物的種子，持續不斷的栽種讓種子留存下來。花蓮林管處支持阿美族野菜保種復育工作，累計收藏28種野菜。

致力保種的洄瀾灣文化協會今天在台開家慈園區舉辦「保育復育~食農慢食：一種生活態度」成果分享會。

洄瀾灣文化協會理事長吳雪月說，民國106年8月開始進行阿美族傳統食材（含野菜）的多樣性耕作經營計畫至今，藉由洄瀾灣開心農場、壽豐三農場、鳳信里野菜園、光復太巴塱菜園4個場區附近老農的協助和指導，復育耕種近20多種的傳統食材，也保留這些種子和耕種知識。

希望能讓阿美族的野菜知識、傳統食材及民族植物的保種復育工作被族人沿用，進而依照知識特性獨立發展成為阿美族的閒暇文化、野菜耕作體驗等附加價值。

吳雪月說，近年來原住民族知識以及有機栽種，獲得社會大眾關注，舉辦這項活動希望除了生產食物，也藉此恢復原住民文化認同。透過部落社區集體的行動，應用原住民族傳統知識，實踐有機、自主、安全的飲食方法，也呼應了國際慢食運動的核心價值。

林務局花蓮林區管理處南華工作站主任陳靜儀表示，連續3年支持野菜保種復育工作，從106年建立「原生民族植物園區復育基地」結盟，107年創建「有機部落廚房」，到108年推動休閒、美食、人文的多樣性耕作經營發展藍圖，已累計收藏28種野菜，除供應交換原民耕作保種外，也會送至亞洲世界蔬菜中心收藏，以因應氣候變遷對生物多樣性的影響，充分展現更深更廣的成果與應用。

活動現場邀集花蓮部落大學野菜種植與保護課程的學員、部落小農、生產者、美食家等分享保種復育計畫成果、探討花蓮在地慢食運動的發展現況，也交換部落種子與環保餐具製作，及原民有機食材品嚐。

阿美族原住民

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