影／森巴女郎打頭陣基隆老鷹嘉年華人潮爆 高嘉瑜助陣

2019-06-29 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆一年一度的海洋老鷹嘉年華今天下午4時登場，結合海洋保育與藝術創作概念，將基隆打造成一座充滿藝術氛圍與人文氣息的海洋城市，數十個團體、隊伍、森巴女郎及各種大偶在市區大遊行，有如一場嘉年華盛會，封街同歡，現場人潮擠得水洩不通。森巴女郎熱情舞蹈打頭陣，抵抗豔陽，不少民眾一起熱舞。

基隆市長林右昌、立委蔡適應、多名議員等都到場，與發展協會蔡秋霖理事長投擲彩帶宣告遊行活動正式開始，也是基隆人的台北市議員高嘉瑜也到場發糖果，民眾搶拍照，人氣很旺。

今年首次邀請國外森巴舞者、非洲鼓團及身聲劇場（怪型環保樂器+白色精靈）加入遊行。遊行路線從海洋廣場集合出發，繞行整個市區再回海洋廣場。除了下午的熱情踩街遊行，晚間7點由紙風車劇團接續演出《番薯森林奇遇記》親子劇，讓市民朋友及外地遊客暢玩基隆一整天。

嘉年華的遊行隊伍中除了辛苦在藝術共創工作坊製作道具的大壯觀願景發展協會、五福社區、仁壽社區、武崙社區、六堵社區、禮東社區、山海觀社區外；亦邀請Samba Louca 瘋狂森巴巴西鼓團、MANJAGO GROUP 曼加非洲、身聲劇場、本市學校、演藝團體、新住民、海大國際學生、外縣市鼓隊以及由市民共同參與的同心布魚隊伍，一同共襄盛舉，熱鬧上街遊行去。