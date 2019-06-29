響應世界海洋日 近百花蓮人齊淨美崙溪

2019-06-29 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



響應世界海洋日，花蓮縣政府為推廣河川整治，今天上午在北濱太平洋公園旁舉辦「我EYE河川—清淨河川暨親子活動」，吸引近百位民眾到場響應，縣長徐榛蔚及建設處長鄧子榆等人也一起捲起衣袖，撿拾垃圾美崙溪畔的垃圾，身體力行維護花蓮好山好水。

主辦單位指出，這次的淨溪活動範圍主要在美崙溪注入太平洋的曙光橋附近，上午7點多男女老幼逐漸聚集，其中不乏爸媽帶著剛放暑假的小朋友一起前來做環保，發放垃圾袋及長夾後將近百人分組，分別撿拾美崙溪兩岸的垃圾，大約半小時就清理好幾袋裝滿塑膠袋、寶特瓶及餐盒等的垃圾，顯示民眾公德心仍有待加強。

徐榛蔚指出，台灣是四面環海島國，河海保育議題近年來逐漸受到重視，近年發現海洋垃圾不但無法分解，還容易被魚蝦垃圾吃下肚，最後苦主還是人類，由於海洋垃圾超過八成都是從河川流入，因此河川整治觀念必須深值人心，縣府已編列預算進行美崙溪與七腳川溪整治工程，未來盼能擴及全縣溪流。