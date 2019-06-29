黑暗水手勇闖太平洋 視障者體驗划行獨木舟

2019-06-29 15:14 中央社 花蓮縣29日電



「黑暗水手」今明兩天在花蓮鹽寮海邊體驗划行獨木舟，在志工教練以船槳相伴下勇闖太平洋；5名視障者在海邊駐點，感受大海浪花的衝擊，也為台灣視障者水域活動寫紀錄。

蘇帆海洋文化藝術基金會主辦「黑暗水手」太平洋划行獨木舟活動，民國106年由基金會董事長「拖鞋教授」蘇達貞發起，當年限於海況不佳，帶領6名視障水手只能泛舟水璉溪，留下難忘回憶。

隔年再辦為期3天的「黑暗水手勇闖清水斷崖」，當時召集60名志工，協助12名視障者學習海泳、操舟後，在花蓮崇德海岸破浪出海，寫下台灣視障者水域遊憩活動的新紀錄。

蘇帆海洋基金會公共事務長王梅說，「黑暗水手」活動已連續舉辦3年，迄今累計17名視障人士集體完成在太平洋划行獨木舟，創下紀錄，而在國外舉辦大多是單人划行。

這一次包括3女2男共5名視障者挑戰，年齡在20至40歲之間，他們進駐鹽寮海邊基地，與20名志工教練共同用餐、生活、親海活動，學習操舟，兩天相處加深明眼人與視障者之間的認識與交流，「成為彼此的眼」。

活動總召陳冠榮說，和「黑暗水手」相處時，了解視障者生活和感受有許多細節，是一般人體會不到的。「黑暗水手」活動不只是明眼人助人出海，視障水手也帶給陪伴教練更廣闊的體驗與眼界。